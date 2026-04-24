2026-04-24 12:30 Qinote
我愛你，但我也需要當自己：婚姻裡最重要的距離感
妳是否曾經有過這樣的感覺？
結婚後，生活逐漸以「我們」為中心：一起吃飯、一起看劇、一起規劃週末……起初覺得甜蜜，但時間久了，妳開始發現——自己好像慢慢消失了。
以前喜歡的瑜伽課、和閨蜜的下午茶、一個人安靜看書的夜晚，全都變得奢侈。
某天妳突然冒出一個念頭：
「我愛他沒錯，但我也想當回那個有自己世界的我。」
這不是不愛了，而是妳開始意識到——
愛一個人，不代表要放棄自己。
我有個朋友分享過她的轉變。
剛結婚那兩年，她幾乎把所有時間都給了另一半與家庭，結果變得脾氣暴躁、容易焦慮。對方問她怎麼了，她卻說不出來。
後來，她開始每週固定去上陶藝課，一個人出門兩三個小時。
她說，很奇妙，只是多了那一點自己的時間，回來之後整個人都輕鬆了，兩個人的相處反而變得更自在。
很多女生在婚姻裡，會把「黏在一起」當成愛的證明。
但事實是，過度融合，反而會讓關係失去彈性與呼吸。
為什麼個人空間這麼重要？
第一，讓妳保有自我，而不是只剩角色。
婚姻不是把兩個人合併，而是兩個完整的人並肩生活。當妳仍然擁有自己的時間與興趣，就不會把所有情緒與期待都壓在對方身上。
第二，降低情緒內耗。
當生活只剩彼此，一點小事都可能被放大。適度的空間，其實是在幫關係降壓。
第三，讓吸引力延續。
當妳有自己的生活，帶回來的是新的經驗與故事。對方會重新看見妳，而不是習慣妳的存在。
第四，讓愛變成選擇，而不是依賴。
當妳一個人也能過得好，卻仍然選擇回到對方身邊，那份愛才是穩定而有力量的。
如何在婚姻中保有個人空間？
坦誠說出需求。
與其突然冷淡，不如用平和的方式表達：「我最近想多留一點時間給自己，這樣我回來會更放鬆，也更有心力經營我們的關係。」
安排固定的個人時間。
可以是一週一個晚上或一個下午，各自去做自己喜歡的事。重點不是分開，而是回來之後仍願意分享彼此的生活。
尊重彼此的興趣與節奏。
不是所有事情都需要一起做。當對方在自己的世界裡，也是一種被信任的感覺。
在生活中保留界線。
即使是親密關係，也需要隱私與空間。那不是距離，而是尊重。
把空間當成共同的價值。
當兩個人都理解，適度的距離是為了讓關係更長久，而不是疏離，彼此就不容易產生誤會。
需要留意的兩種狀態
過度依附，會讓關係變得沉重。
過度疏離，則會讓連結變得鬆散。
真正成熟的關係，是在「我」與「我們」之間取得平衡。
一個簡單的練習
花幾分鐘問問自己：現在的生活裡，「我們」的時間與「我」的時間是否平衡？
試著安排一件只屬於自己的事，再回來和對方分享感受。
很多時候，關係不是因為距離而變淡，而是因為沒有新的能量流動。
最後想說
「我愛你，但我也需要當自己。」
這句話，不是自私，而是成熟。
好的關係，不是兩個人變成一個人，而是兩個完整的人，願意走在一起。
當妳找回自己的節奏與光，回到關係裡時，
那份愛，反而會更穩、更深，也更長久。
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