2026-04-22 12:30 Qinote
婆媳相處的起點，是學會把婆婆當外人
上週我們聊了「婆婆帶孫 vs 自己帶」的拉鋸戰。
很多人後來才發現，真正困難的，其實不是育兒方式。
而是關係本身。
所以這一週，我想談一個更核心、也更容易被忽略的起點——
婆媳之間的距離。
很多人一開始就放錯位置
結婚時，常會聽到一句話：
「把我當自己媽媽就好。」
這句話很溫暖。
但現實是，多數人做不到。
妳不會真的用對待母親的方式對待婆婆。
婆婆也不會完全用對待女兒的方式對待妳。
不是誰做得不夠好。
而是這段關係，本來就不是母女。
當期待錯了，受傷就會開始
很多不舒服，其實不是因為事情本身。
而是因為期待。
當妳用「親人」的標準去看待婆婆——
希望被理解、被偏袒、被體貼，
卻發現她更在意的是她的兒子、她的習慣、她的家庭方式，
失落就會出現。
她一句無心的話，會被放大。
她一點點偏心，會讓人難過。
她的介入，會讓人覺得被侵犯。
這些情緒，不是因為妳脆弱。
而是因為妳把她放在「太靠近的位置」。
把婆婆當外人，不是冷漠
而是把關係放回正確的位置。
這裡的「外人」，不是疏離、不是不尊重，
而是——不過度期待。
不把她當成「應該懂妳的人」，
也不把她當成「需要對抗的人」。
而是當作一位重要的長輩。
妳會尊重。
會客氣。
會保留分寸。
但不會要求她像母親一樣理解妳。
當距離出現，關係反而會變好
很多人以為，關係要好，就要更親。
但婆媳之間，往往相反。
越想靠近，越容易摩擦。
越想融合，越容易失衡。
當妳開始降低期待，
她的話，不再那麼刺。
她的習慣，也不一定需要改。
她的存在，不再變成壓力來源。
距離，不是疏遠。
而是一種讓關係可以長久的方式。
有些事情，不需要再那麼用力
婆媳關係，從來不是誰說服誰。
而是兩個不同世代的人，
在同一個家庭裡找到可以共存的位置。
有些原則可以溝通。
有些差異只能接受。
真正的成熟，不是什麼都處理得很好，
而是知道——
哪些地方，可以不用再那麼用力。
最後
當妳不再把婆婆當成「應該像家人一樣愛妳的人」，
而是回到一個「尊重但有距離」的位置，
很多情緒會慢慢鬆開。
妳不需要再證明自己是好媳婦，
也不需要在每一件事上被認同。
關係反而會變得輕。
不是變遠。
而是剛剛好。
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