性愛也有MBTI？心理師解析：不是感情變淡，而是親密節奏不同

2026-04-15 23:34 知識星

親密關係中，許多人都曾有過這樣的疑問——

明明彼此相愛，為什麼互動卻總是卡住，甚至開始懷疑感情是否變了？

事實上，問題未必出在愛的濃度，而是「理解的方式」。

隨著關係議題逐漸被重視，專注性健康的TENGA也與心理師張宇傑合作，透過「性愛版MBTI」的概念，試圖用更易理解的方式，拆解親密關係中的差異。

親密關係的核心，不是默契，而是理解

心理諮商現場中常見的情況是，伴侶雙方並非不愛，而是需求節奏不同。

有人需要情緒鋪陳，透過陪伴與交流慢慢進入親密狀態；

也有人更重視當下感受，傾向直接而自然地展開互動。

當這兩種模式交會，差異往往被誤解為冷淡或拒絕，進而影響關係品質。

因此，與其追求「理所當然的默契」，不如理解彼此的「啟動方式」，才是長期關係的關鍵。

用兩個維度，看懂親密關係的差異

「性愛版MBTI」將親密互動拆解為兩個核心面向：

  • 親密啟動機制：情緒（Emotion）與感官（Sensation）
  • 互動傾向：穩定（Security）與探索（Exploration）



透過這樣的分類，可以歸納出四種常見的親密型態：


1. 溫度守護者（EC）

以情緒為出發點，在穩定關係中建立安全感。

對此類型的人來說，信任與情感連結是親密的前提。

2. 情熱冒險家（EX）

同時重視情緒與變化，偏好在關係中加入新鮮感。

透過嘗試不同互動方式，維持親密關係的活力。

3. 氛圍職人（SC）

以感官為主，但傾向穩定節奏。對環境、細節與氛圍敏感，重視整體體驗品質。

4. 快感獵人（SX）

以感官驅動，並樂於探索未知。 追求直接且強烈的感受，重視當下的身體經驗。

理解差異，是關係前進的起點

心理師張宇傑指出，這類測驗的意義並不在於分類，而在於「翻譯」。

當伴侶能理解彼此的需求模式，例如：「不是不想，而是需要不同的開始方式」

許多誤解便會自然消解，關係也更容易找到新的平衡。

親密沒有標準答案

在關係中，沒有一種模式是唯一正確的。

每個人都有不同的背景、經驗與需求，而親密關係的本質，正是在差異中找到共識。

與其追求一致，不如學習理解。

當彼此能用對方能接受的方式靠近，

親密關係，才會真正走得長久。

知識星

知識星

知識星是一個結合專業觀點與情感書寫的內容平台， 關注親密關係、身體感受與女性情感經驗。 透過與婦產科醫師、心理相關專業者合作， 將醫學與心理知識轉化為貼近日常的文字， 陪伴讀者理解身體、理解關係，也理解自己。 知識星相信， 當專業被好好說出來，本身就是一種療癒。

#性愛 #親密關係 #臉紅話題 #兩性關係

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2026-04-10 21:26 女子漾／編輯周意軒
女生幫男友「用手」只會直上直下？親密關係專家曝關鍵技巧：差別真的很大 圖片來源：Ai製圖
女生幫男友「用手」只會直上直下？親密關係專家曝關鍵技巧：差別真的很大 圖片來源：Ai製圖

在親密關係裡，「用手」其實不只是單一動作，而是一種能拉近距離、放大情緒的互動方式。不少人以為只要照著節奏進行就好，但實際上，真正影響感受的關鍵，往往不是力道或頻率，而是整體氛圍與細節。近期有情感與親密關係創作者分享觀察指出，多數人最常犯的錯誤，就是把這件事做得過於「機械化」，反而讓感受大打折扣。

1. 比起技巧，情緒才是關鍵開關

不少人會把重點放在「怎麼做才對」，但其實真正影響感受的，是當下的氛圍與投入程度。專家指出，親密互動最重要的是讓對方感受到「被渴望」與「被在意」。當眼神、觸碰與情緒同步時，自然會讓整體體驗提升。反之，如果只是例行公事式的動作，即使技巧再多，也很難真正打動對方。簡單來說，情緒到位，才是整件事的起點。

2. 別急著進入節奏，前戲鋪陳更重要

另一個常見問題，是太快進入主要動作，忽略前面的鋪陳。其實在身體還沒完全進入狀態前，過於直接的刺激，反而容易降低敏感度。建議可以從較輕柔的觸碰開始，慢慢引導對方進入狀態，讓感覺一層一層堆疊。這樣的過程，不只是讓身體適應，也是在建立雙方的默契與連結。

《夏娃》截圖
《夏娃》截圖

3. 「單一節奏」最容易讓感覺疲乏

很多人習慣維持固定的動作與節奏，但這正是最容易讓感受下降的原因。專家提醒，人體對於重複刺激會逐漸適應，如果一直維持同樣模式，敏感度自然會降低。適時加入變化，例如速度、力道或角度的調整，都能讓整體體驗更有層次。重點不是複雜，而是「不要一成不變」。

4. 手部靈活度與角度，比想像中更重要

除了節奏變化，「角度」也是影響關鍵之一。單純的上下動作較容易讓感覺集中在單一位置，但如果加入些微轉動或不同方向的變化，可以帶來更立體的刺激感受。這也是為什麼很多人會發現，只要稍微調整方式，體驗就會有明顯差異。核心概念其實很簡單，就是讓刺激不只停留在同一條路線。

與其追求完美技巧，不如專注在「感受對方」。

整體來看，親密互動的關鍵，其實不在於多厲害的動作，而是是否能讓對方感受到被在意與被理解。當情緒、節奏與細節都到位，關係自然會更靠近。

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你不是不夠好，只是不在他的第一順位

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2026-03-22 21:25 梅洛琳

有些關係，不是兩個人，有時候，是三個人，

或是──「第四者」。

原本以為自己在愛情裡，結果只是順位、是備胎。

你以為你是特別的，但事實是——

你只是他的選項之一，既不是第二，也不是第一。

你才發現，原來，你不是唯一。

但，他的世界，從來沒有你， 就算有，也是很小的一塊，

位置很小，小到連站立都卑微。

除非有其他的條件，否則在感情裡，很少有人願意接受自己只是備胎。

每個人都想被疼、被愛， 被放在最重要的位置，

都想成為那個被捧在手心裡的人。

或許，你有一段時間被捧在手上，但在他的生活的某個角落，還有另一個人，被小心翼翼地放進一個精緻的盒子，內有柔軟的紅色絨布，像珍寶似的，由他守護珍藏著。

那顆珍珠，閃閃發光。

而你，並不是唯一的一顆。

有些人會在這裡停下來， 有些人，會繼續留在這樣的關係裡。

那些理智與清醒、掙扎與崩潰， 明明靠得那麼近，卻不是被選擇的那個人。

短篇小說集《第四者》，寫的就是關於這樣的故事

或許在故事裡，你能找回重新把自己放回第一順位的勇氣。

博客來：《第四者》（短篇小說集）

圖／Pixabay
圖／Pixabay


梅洛琳

梅洛琳

創作故事20年以上，著作上百本，類型：從小說到繪本，從感情到親情、從恐怖到繪本，著有：戰爭小說《最後的交火》（時報出版），電影小說《心靈時鐘》（木馬文化）等。

#愛情 #故事 #博客來

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一週做愛幾次才健康？醫界揭「頻率公式」曝光規律性生活還有4大身體益處

一週做愛幾次才健康？醫界揭「頻率公式」曝光規律性生活還有4大身體益處

2026-03-17 22:29 女子漾／編輯周意軒
一週做愛幾次才健康？醫界揭「頻率公式」曝光規律性生活還有4大身體益處　圖片來源：canva
一週做愛幾次才健康？醫界揭「頻率公式」曝光規律性生活還有4大身體益處　圖片來源：canva

「一週做愛幾次才算正常？」這個看似私密的問題，其實一直是許多人心中的疑問。隨著健康觀念逐漸開放，性行為不再只是難以啟齒的話題，也被納入整體身心健康的一環。醫界指出，坊間流傳的「性愛頻率公式」確實有其依據，但更重要的，仍是回到個人身體狀況與伴侶之間的互動節奏。

文章目錄

年齡×9公式曝光　不同年齡有不同頻率建議

根據台灣男性醫學會建議，性愛頻率可透過「年齡十位數×9」來估算，將結果拆分為「週數＋次數」，可得出不同年齡層的平均值。例如20多歲族群約為1週8次、30多歲為2週7次、40多歲為3週6次，隨著年齡增加，頻率也會逐漸下降。不過泌尿科醫師指出，這類公式主要是統計平均值，並非每個人都適用。實際頻率仍須依個人體力、生活壓力與伴侶之間的協調來調整。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

性愛時間也有參考值　關鍵不在「越久越好」

除了頻率之外，性行為的時間長短也常被討論。醫界普遍認為，在不包含前戲的情況下，約7至13分鐘為常見平均範圍。專家提醒，時間並不是評估滿意度的唯一標準，過度追求「持久」反而可能造成心理負擔，影響整體表現與親密感。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

研究揭4大身體益處　不只是親密更是健康關鍵

越來越多研究顯示，規律且愉悅的性生活，對身體健康具有多方面幫助。

延緩老化

國外研究發現，性生活頻率較高者，體內荷爾蒙分泌較活躍，有助維持肌膚彈性與光澤，整體看起來更年輕。

幫助熱量消耗

從接吻到完整性行為，都是一種身體活動。研究指出，一次性生活約可消耗200至500卡路里，長期下來具有類似低強度運動的效果。

促進腸胃蠕動

婦產科醫師表示，性行為過程中骨盆與腹部的刺激，可能促進腸道蠕動，部分人會感覺排便更加順暢。

提升免疫力與心肺功能

研究顯示，規律性生活有助增加體內免疫蛋白，同時也能促進血液循環與心肺功能，對整體健康有正面影響。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

專家提醒：沒有標準答案　「舒服與共識」才是關鍵

醫界普遍強調，性愛頻率並不存在絕對標準。與其執著於「一週幾次才健康」，更重要的是雙方是否在關係中感到自在與滿足。當性生活建立在良好溝通與尊重之上，不僅能維繫親密關係，也有助於身心健康；反之，若因比較或壓力而產生焦慮，反而可能影響感情與自我狀態。整體而言，性愛不只是生理需求，更是情感連結的一部分。找到適合彼此的節奏，遠比任何公式來得重要。

#性愛 #性行為 #親密關係

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很多人說婚姻走不下去，是因為三觀不合。但真正不合的，往往不是你以為的那些事

很多人說婚姻走不下去，是因為三觀不合。但真正不合的，往往不是你以為的那些事

2026-04-05 19:53 致同國際法律事務所

很多人談到婚姻走不下去，會說一句：三觀不合。

這四個字很常見，也很方便。方便到後來，好像什麼都可以被放進去。個性不同，叫三觀不合；生活方式不同，叫三觀不合；吵架吵累了，也叫三觀不合。

但如果真的把婚姻裡的摩擦一層一層拆開來看，你會發現，所謂的三觀不合，通常不是什麼高深抽象的觀念差異，而是更具體、更貼近日常的現實。

例如，兩個人對金錢的排序不同。有人覺得成家後，應該先把小家庭顧穩；也有人心裡始終把原生家庭放在更前面。又或者，兩個人對長輩介入的界線不同。一方覺得婚姻的事應該夫妻先談，另一方卻認為父母給意見本來就很正常。

再往下，還有孩子怎麼教、家務怎麼分、生活習慣怎麼協調、衝突時能不能好好說話，甚至是誰犯錯會被放大、誰犯錯卻總能被輕輕帶過。

這些事，在交往時未必都看得清楚。有些是當時沒有真正遇到；有些是看見了，卻覺得還好，認為以後再磨合。直到婚後，住在一起、一起面對金錢、時間、長輩、孩子與生活壓力，原本零碎的差異才慢慢浮上來，變成一天一天都要碰到的現實。

所以，婚姻裡的三觀不合，很多時候不是一句「我們想法不同」就能講完。它更像是：在面對生活裡的重要事情時，兩個人的判斷標準始終對不起來，甚至只有一個人的標準，才被當成標準。

這也是為什麼，有些婚姻表面上沒有驚天動地的大事，卻還是越過越遠。不是因為彼此毫無感情，而是很多看起來不大的差異，長期沒有被好好處理，最後就會變成關係裡反覆摩擦的地方。

這一系列文章，想做的不是用一句「三觀不合」把問題講完，而是把這四個字拆開來，讓那些原本說不清楚、講出口又像在抱怨的小事，慢慢看清楚它真正傷人的地方。

接下來，我會把婚姻裡常見的幾種三觀不合，一篇一篇寫清楚。因為很多婚姻的問題，不是不重要，而是一直沒有被好好命名。

致同國際法律事務所，線上法律諮詢 LINE：2580law。

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婚姻行不行專注於「婚姻 × 心理 × 法律」三位一體的內容解析。 我們從實務個案、心理結構、法律策略切入，協助讀者理解婚姻中的失衡原因、如何溝通、如何恢復自身力量，以及面對分離時的理性判斷。 致同國際法律事務所長期處理家事案件，期待透過文章，讓複雜的婚姻決策變得更清楚、更能被看見。 線上法律諮詢：Line：2580law

#婚姻 #夫妻 #習慣 #原生家庭 #兩性關係 #家庭溝通

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拒絕感情降溫！6個讓另一半想「抱緊處理」的高階心法

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2026-03-23 11:52 享民頭條

編輯/葉佳欣撰文

很多人以為談戀愛是拍一部浪漫偶像劇，結果交往久了才發現，妳演的是《重慶森林》裡的梁朝偉，對著毛巾說話，而對方演的是《孤獨的美食家》，眼裡只有滷肉飯。剛剛相戀的激情，一旦變成「妳剛是不是沒洗腳就上床」的嫌棄，這段感情的續航力就得靠點腦袋了。

想要在激情褪去後依然維持那份「看妳不討厭，甚至有點想抱抱」的親暱感，以下6點心法，請務必刻進心裡：

1.保持神祕感

剛交往時，妳是雲霧繚繞的仙女；交往三年後，妳是穿著鬆垮睡褲、在沙發上挖鼻孔的室友。雖然真實很可貴，但偶爾也要重新拿起妳的「女明星劇本」。試著在某些時刻保持獨立，不要事事都向他匯報，給他一點「這女人最近在忙什麼」的懸念。記住，全透明的不是藝術品，是保鮮盒。

男人這種生物，本質上就是需要被認可。妳的讚美是推動他前進的燃油，當他覺得在妳身邊很有成就感時，他自然會想跟妳保持親密。圖/123RF圖庫
男人這種生物，本質上就是需要被認可。妳的讚美是推動他前進的燃油，當他覺得在妳身邊很有成就感時，他自然會想跟妳保持親密。圖/123RF圖庫

2.找到能一起變笨的愛好

激情是高強度的燃燒，但生活是漫長的慢火。你們需要一些「今晚吃什麼」以外的話題。不管是瘋狂迷上某款手遊、一起去報名那種兩個人都跳不好的騷莎舞，還是單純研究哪家的麻辣燙最道地。當你們能對著同一件蠢事大笑時，連結感無比真實。

激情是高強度的燃燒，但生活是漫長的慢火。你們需要有共同興趣，像是健身或是學習技能都行。當你們能對著同一件蠢事大笑時，連結感無比真實。圖/123RF圖庫
激情是高強度的燃燒，但生活是漫長的慢火。你們需要有共同興趣，像是健身或是學習技能都行。當你們能對著同一件蠢事大笑時，連結感無比真實。圖/123RF圖庫

3.微量儀式感

我不是叫妳每天都要過情人節，那是會破產的。但妳可以設定一個「週五晚上不滑手機的約會」，儀式感不是為了發IG，是為了提醒彼此：我們不只是住在一起的合夥人，我們還在「交往」。

4.精準的讚美

男人這種生物，本質上就是需要被認可。當他主動倒了垃圾、或是換了個不那麼醜的髮型時，請大方給予妳的掌聲。妳的讚美是推動他前進的燃油，當他覺得在妳身邊很有成就感時，他自然會想賴著不走。同理，妳也要引導他學會這招，畢竟妳的漂亮也不是路邊撿來的。

5.學會優雅地吵架

激情褪去後，爭執會變得特別赤裸。與其翻五年前的舊帳，不如專注在當下的感受。用「我感覺到不開心」代替「你就是個混蛋」。吵架是為了溝通需求，不是為了爭個你死我活。如果真的吵累了，那就先去吃頓好的，心情平復後，妳會發現自己沒那麼生氣了。

6.偶爾的距離是最好的催情劑

黏在一起不叫愛，叫連體嬰。給彼此空間去做自己熱愛的事，當妳獨自去旅行、跟閨蜜聚會，帶回來的除了戰利品，還有新的話題與不一樣的眼神。短暫的別離會讓妳重新發現他的優點，也會讓他意識到，沒有妳在旁邊嘮叨，生活其實挺安靜，安靜得讓人有點寂寞。

愛情這門課，最後拚的是情商。當那些心跳加速的瞬間變成了日常的呼吸，並不代表愛消失了。不要害怕平淡，平淡才是妳能發揮創意的空白畫布。只要妳還願意對著這張老面孔使點壞、撒點嬌，那這份愛就能在歲月裡活得風生水起。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

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