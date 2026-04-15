性愛也有MBTI？心理師解析：不是感情變淡，而是親密節奏不同

編輯/葉佳欣撰文

很多人以為談戀愛是拍一部浪漫偶像劇，結果交往久了才發現，妳演的是《重慶森林》裡的梁朝偉，對著毛巾說話，而對方演的是《孤獨的美食家》，眼裡只有滷肉飯。剛剛相戀的激情，一旦變成「妳剛是不是沒洗腳就上床」的嫌棄，這段感情的續航力就得靠點腦袋了。

想要在激情褪去後依然維持那份「看妳不討厭，甚至有點想抱抱」的親暱感，以下6點心法，請務必刻進心裡：

1.保持神祕感

剛交往時，妳是雲霧繚繞的仙女；交往三年後，妳是穿著鬆垮睡褲、在沙發上挖鼻孔的室友。雖然真實很可貴，但偶爾也要重新拿起妳的「女明星劇本」。試著在某些時刻保持獨立，不要事事都向他匯報，給他一點「這女人最近在忙什麼」的懸念。記住，全透明的不是藝術品，是保鮮盒。

男人這種生物，本質上就是需要被認可。妳的讚美是推動他前進的燃油，當他覺得在妳身邊很有成就感時，他自然會想跟妳保持親密。圖/123RF圖庫

2.找到能一起變笨的愛好

激情是高強度的燃燒，但生活是漫長的慢火。你們需要一些「今晚吃什麼」以外的話題。不管是瘋狂迷上某款手遊、一起去報名那種兩個人都跳不好的騷莎舞，還是單純研究哪家的麻辣燙最道地。當你們能對著同一件蠢事大笑時，連結感無比真實。

激情是高強度的燃燒，但生活是漫長的慢火。你們需要有共同興趣，像是健身或是學習技能都行。當你們能對著同一件蠢事大笑時，連結感無比真實。圖/123RF圖庫

3.微量儀式感

我不是叫妳每天都要過情人節，那是會破產的。但妳可以設定一個「週五晚上不滑手機的約會」，儀式感不是為了發IG，是為了提醒彼此：我們不只是住在一起的合夥人，我們還在「交往」。

4.精準的讚美

男人這種生物，本質上就是需要被認可。當他主動倒了垃圾、或是換了個不那麼醜的髮型時，請大方給予妳的掌聲。妳的讚美是推動他前進的燃油，當他覺得在妳身邊很有成就感時，他自然會想賴著不走。同理，妳也要引導他學會這招，畢竟妳的漂亮也不是路邊撿來的。

5.學會優雅地吵架

激情褪去後，爭執會變得特別赤裸。與其翻五年前的舊帳，不如專注在當下的感受。用「我感覺到不開心」代替「你就是個混蛋」。吵架是為了溝通需求，不是為了爭個你死我活。如果真的吵累了，那就先去吃頓好的，心情平復後，妳會發現自己沒那麼生氣了。

6.偶爾的距離是最好的催情劑

黏在一起不叫愛，叫連體嬰。給彼此空間去做自己熱愛的事，當妳獨自去旅行、跟閨蜜聚會，帶回來的除了戰利品，還有新的話題與不一樣的眼神。短暫的別離會讓妳重新發現他的優點，也會讓他意識到，沒有妳在旁邊嘮叨，生活其實挺安靜，安靜得讓人有點寂寞。

愛情這門課，最後拚的是情商。當那些心跳加速的瞬間變成了日常的呼吸，並不代表愛消失了。不要害怕平淡，平淡才是妳能發揮創意的空白畫布。只要妳還願意對著這張老面孔使點壞、撒點嬌，那這份愛就能在歲月裡活得風生水起。

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