2026-04-15 23:34 知識星
性愛也有MBTI？心理師解析：不是感情變淡，而是親密節奏不同
在親密關係中，許多人都曾有過這樣的疑問——
明明彼此相愛，為什麼互動卻總是卡住，甚至開始懷疑感情是否變了？
事實上，問題未必出在愛的濃度，而是「理解的方式」。
隨著關係議題逐漸被重視，專注性健康的TENGA也與心理師張宇傑合作，透過「性愛版MBTI」的概念，試圖用更易理解的方式，拆解親密關係中的差異。
親密關係的核心，不是默契，而是理解
心理諮商現場中常見的情況是，伴侶雙方並非不愛，而是需求節奏不同。
有人需要情緒鋪陳，透過陪伴與交流慢慢進入親密狀態；
也有人更重視當下感受，傾向直接而自然地展開互動。
當這兩種模式交會，差異往往被誤解為冷淡或拒絕，進而影響關係品質。
因此，與其追求「理所當然的默契」，不如理解彼此的「啟動方式」，才是長期關係的關鍵。
用兩個維度，看懂親密關係的差異
「性愛版MBTI」將親密互動拆解為兩個核心面向：
- 親密啟動機制：情緒（Emotion）與感官（Sensation）
- 互動傾向：穩定（Security）與探索（Exploration）
透過這樣的分類，可以歸納出四種常見的親密型態：
1. 溫度守護者（EC）
以情緒為出發點，在穩定關係中建立安全感。
對此類型的人來說，信任與情感連結是親密的前提。
2. 情熱冒險家（EX）
同時重視情緒與變化，偏好在關係中加入新鮮感。
透過嘗試不同互動方式，維持親密關係的活力。
3. 氛圍職人（SC）
以感官為主，但傾向穩定節奏。對環境、細節與氛圍敏感，重視整體體驗品質。
4. 快感獵人（SX）
以感官驅動，並樂於探索未知。 追求直接且強烈的感受，重視當下的身體經驗。
理解差異，是關係前進的起點
心理師張宇傑指出，這類測驗的意義並不在於分類，而在於「翻譯」。
當伴侶能理解彼此的需求模式，例如：「不是不想，而是需要不同的開始方式」
許多誤解便會自然消解，關係也更容易找到新的平衡。
親密沒有標準答案
在關係中，沒有一種模式是唯一正確的。
每個人都有不同的背景、經驗與需求，而親密關係的本質，正是在差異中找到共識。
與其追求一致，不如學習理解。
當彼此能用對方能接受的方式靠近，
親密關係，才會真正走得長久。
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