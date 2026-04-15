別等婚後才流淚！男方原生家庭出現6個徵兆戀愛變渡劫

2026-04-15 08:41 享民頭條

編輯/李明真撰文

戀愛的時候，我們常被對方的迷人電眼或幽默談吐給勾走，總覺得兩個人只要有愛，什麼困難都能迎刃而解。但親愛的，妳一定要清醒一點，婚姻跟長跑愛情可不是只有兩個人的對手戲，背後那兩個家族的「原生劇本」才是決定妳後半輩子是演偶像劇還是苦情劇的關鍵。如果妳在認識初期，發現對方的家裡，有這6種讓人背脊發涼的徵兆，是可以考慮轉身離開，都比陷進去之後才想逃跑來得更輕鬆。

1.皇太后坐鎮 婆婆最高統治

如果妳去他家作客，發現所有的家庭成員都要看媽媽的臉色行事，甚至連他要買哪雙襪子、週末去哪約會都要先請示皇太后，那絕對是大雷區。這種家庭出產的男人，極大機率是個「資深媽寶」。

妳以後進門不是當女主人，而是去應徵隨身丫鬟，而且還得隨時準備跟婆婆爭寵。這種原生家庭的邊界感極低，小倆口的隱私在那邊簡直是透明，這種生活對追求質感的妳來說，真的太擠了。

如果妳去他家作客，發現所有的家庭成員都要看媽媽的臉色行事，那絕對是大雷區。圖/123RF圖庫
如果妳去他家作客，發現所有的家庭成員都要看媽媽的臉色行事，那絕對是大雷區。圖/123RF圖庫

2.父母習慣情勒

有一種原生家庭，父母最擅長說的話就是「我這輩子都是為了你」、「你如果不聽話就是不孝」。如果妳發現對方的父母總是利用罪惡感來操控孩子，而他也習以為常地全盤接收，那這就是一種病態的循環。

交往後，妳會發現這份勒索也會慢慢燒到妳身上。當你們想要有自己的空間或計劃時，對方父母留一席眼淚，就能讓你們的掙扎化為烏有。這種情感黑洞，真的會吸乾妳的正面能量。

3.對女性極度不尊重

觀察他爸爸對待他媽媽的方式，通常就是他未來對待妳的預告片。如果在他家，女性被視為理所當然的家事機器，或者是吃飯不能上桌、說話沒人理，那妳真的要小心了。

即便他在妳面前表現得再溫柔，那種根深蒂固的性別偏見可能也已經刻在他的潛意識裡。等熱戀期的濾鏡消失，他很可能也會開始要求妳放棄工作、包攬家務，把妳這朵嬌滴滴的花朵磨成一根乾枯的黃臉婆草。

觀察他爸爸對待他媽媽的方式，如果在他家，女性被視為理所當然的家事機器，要一人包辦打掃，那妳真的要小心了。圖/123RF圖庫
觀察他爸爸對待他媽媽的方式，如果在他家，女性被視為理所當然的家事機器，要一人包辦打掃，那妳真的要小心了。圖/123RF圖庫

4.財務狀況混亂

如果他的原生家庭長期處於債台高築，或者是父母完全沒有理財觀念、總是伸手要錢，那這就是一個移動的財務黑洞。雖然我們不是愛慕虛榮，但婚姻需要穩定的經濟基礎。如果他必須把大半薪水拿去填補家裡的坑，甚至還要妳一起負擔，那妳辛苦經營的質感生活很快會崩塌。這種「一人賺錢、全家吸血」的模式，會讓妳的未來充滿不安與爭執，沒辦法優雅享受生活。

如果他的原生家庭長期債台高築，或者是父母完全沒有理財觀念、總是伸手要錢，那這就是一個移動的財務黑洞。圖/123RF圖庫
如果他的原生家庭長期債台高築，或者是父母完全沒有理財觀念、總是伸手要錢，那這就是一個移動的財務黑洞。圖/123RF圖庫

5.家庭成員之間冷漠如冰

比起爭吵，更可怕的是全家人坐在一起卻像陌生人一樣無話可說。如果他的原生家庭缺乏共感能力，彼此之間沒有情感流動，那他很可能也沒學會如何正確地表達愛與關懷。

在這種環境長大的男人，通常在妳受挫或需要情緒支柱時，會表現得像個當機的機器人。他給不了妳要的溫度，甚至會覺得妳的情緒需求是在找麻煩。對於感性又細膩的妳來說，這種相處方式簡直是折磨。

6.凡事都要比較的虛榮病

有些家庭非常在意街坊鄰居的眼光，把孩子當成炫耀的工具。如果妳發現他的父母總是愛攀比，嫌棄別人的工作、車子或長相，那妳進去之後也會變成被秤斤論兩的商品。

妳穿什麼、用什麼、甚至生不生小孩，都會變成他們在家族聚會上的談論話題。這種活在別人眼光裡的家庭，會讓妳隨時隨地都感到壓力山大，完全失去了做自己的自由，這對追求自我價值的現代女性來說，實在太不划算。

結語

看清楚對方的原生家庭，並不是要妳去嫌貧愛富，而是要妳評估自己是否有足夠強大的心臟去應對那些可能出現的劇本。每個人的性格都帶著家庭的烙印，雖然人可以改變，但那需要極大的覺醒與努力。如果妳發現苗頭不對，真的不需要當那個拯救世界的聖母，先把自己的生活過好、保持那份優雅的姿態才是最重要的。

感情的事雖然講求緣分，但聰明的選擇比盲目的努力更有價值。妳值得擁有一個能讓妳感到放鬆、被尊重，且能一起創造健康新家庭的伴侶。與其在泥淖裡掙扎，不如在一開始就帶上妳的避雷針，篩選出那個能讓妳繼續閃閃發亮的人。妳的幸福不是用來做慈善的，避開原生家庭不OK的伴侶，妳的質感人生才能真正從內而外地散發出幸福的光彩。

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《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#愛情 #戀愛 #兩性關係 #原生家庭

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2026-04-10 21:26 女子漾／編輯周意軒
女生幫男友「用手」只會直上直下？親密關係專家曝關鍵技巧：差別真的很大 圖片來源：Ai製圖
女生幫男友「用手」只會直上直下？親密關係專家曝關鍵技巧：差別真的很大 圖片來源：Ai製圖

在親密關係裡，「用手」其實不只是單一動作，而是一種能拉近距離、放大情緒的互動方式。不少人以為只要照著節奏進行就好，但實際上，真正影響感受的關鍵，往往不是力道或頻率，而是整體氛圍與細節。近期有情感與親密關係創作者分享觀察指出，多數人最常犯的錯誤，就是把這件事做得過於「機械化」，反而讓感受大打折扣。

1. 比起技巧，情緒才是關鍵開關

不少人會把重點放在「怎麼做才對」，但其實真正影響感受的，是當下的氛圍與投入程度。專家指出，親密互動最重要的是讓對方感受到「被渴望」與「被在意」。當眼神、觸碰與情緒同步時，自然會讓整體體驗提升。反之，如果只是例行公事式的動作，即使技巧再多，也很難真正打動對方。簡單來說，情緒到位，才是整件事的起點。

2. 別急著進入節奏，前戲鋪陳更重要

另一個常見問題，是太快進入主要動作，忽略前面的鋪陳。其實在身體還沒完全進入狀態前，過於直接的刺激，反而容易降低敏感度。建議可以從較輕柔的觸碰開始，慢慢引導對方進入狀態，讓感覺一層一層堆疊。這樣的過程，不只是讓身體適應，也是在建立雙方的默契與連結。

《夏娃》截圖
《夏娃》截圖

3. 「單一節奏」最容易讓感覺疲乏

很多人習慣維持固定的動作與節奏，但這正是最容易讓感受下降的原因。專家提醒，人體對於重複刺激會逐漸適應，如果一直維持同樣模式，敏感度自然會降低。適時加入變化，例如速度、力道或角度的調整，都能讓整體體驗更有層次。重點不是複雜，而是「不要一成不變」。

4. 手部靈活度與角度，比想像中更重要

除了節奏變化，「角度」也是影響關鍵之一。單純的上下動作較容易讓感覺集中在單一位置，但如果加入些微轉動或不同方向的變化，可以帶來更立體的刺激感受。這也是為什麼很多人會發現，只要稍微調整方式，體驗就會有明顯差異。核心概念其實很簡單，就是讓刺激不只停留在同一條路線。

與其追求完美技巧，不如專注在「感受對方」。

整體來看，親密互動的關鍵，其實不在於多厲害的動作，而是是否能讓對方感受到被在意與被理解。當情緒、節奏與細節都到位，關係自然會更靠近。

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你不是不夠好，只是不在他的第一順位

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2026-03-22 21:25 梅洛琳

有些關係，不是兩個人，有時候，是三個人，

或是──「第四者」。

原本以為自己在愛情裡，結果只是順位、是備胎。

你以為你是特別的，但事實是——

你只是他的選項之一，既不是第二，也不是第一。

你才發現，原來，你不是唯一。

但，他的世界，從來沒有你， 就算有，也是很小的一塊，

位置很小，小到連站立都卑微。

除非有其他的條件，否則在感情裡，很少有人願意接受自己只是備胎。

每個人都想被疼、被愛， 被放在最重要的位置，

都想成為那個被捧在手心裡的人。

或許，你有一段時間被捧在手上，但在他的生活的某個角落，還有另一個人，被小心翼翼地放進一個精緻的盒子，內有柔軟的紅色絨布，像珍寶似的，由他守護珍藏著。

那顆珍珠，閃閃發光。

而你，並不是唯一的一顆。

有些人會在這裡停下來， 有些人，會繼續留在這樣的關係裡。

那些理智與清醒、掙扎與崩潰， 明明靠得那麼近，卻不是被選擇的那個人。

短篇小說集《第四者》，寫的就是關於這樣的故事

或許在故事裡，你能找回重新把自己放回第一順位的勇氣。

博客來：《第四者》（短篇小說集）

圖／Pixabay
圖／Pixabay


梅洛琳

梅洛琳

創作故事20年以上，著作上百本，類型：從小說到繪本，從感情到親情、從恐怖到繪本，著有：戰爭小說《最後的交火》（時報出版），電影小說《心靈時鐘》（木馬文化）等。

#愛情 #故事 #博客來

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一週做愛幾次才健康？醫界揭「頻率公式」曝光規律性生活還有4大身體益處

一週做愛幾次才健康？醫界揭「頻率公式」曝光規律性生活還有4大身體益處

2026-03-17 22:29 女子漾／編輯周意軒
一週做愛幾次才健康？醫界揭「頻率公式」曝光規律性生活還有4大身體益處　圖片來源：canva
一週做愛幾次才健康？醫界揭「頻率公式」曝光規律性生活還有4大身體益處　圖片來源：canva

「一週做愛幾次才算正常？」這個看似私密的問題，其實一直是許多人心中的疑問。隨著健康觀念逐漸開放，性行為不再只是難以啟齒的話題，也被納入整體身心健康的一環。醫界指出，坊間流傳的「性愛頻率公式」確實有其依據，但更重要的，仍是回到個人身體狀況與伴侶之間的互動節奏。

文章目錄

年齡×9公式曝光　不同年齡有不同頻率建議

根據台灣男性醫學會建議，性愛頻率可透過「年齡十位數×9」來估算，將結果拆分為「週數＋次數」，可得出不同年齡層的平均值。例如20多歲族群約為1週8次、30多歲為2週7次、40多歲為3週6次，隨著年齡增加，頻率也會逐漸下降。不過泌尿科醫師指出，這類公式主要是統計平均值，並非每個人都適用。實際頻率仍須依個人體力、生活壓力與伴侶之間的協調來調整。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

性愛時間也有參考值　關鍵不在「越久越好」

除了頻率之外，性行為的時間長短也常被討論。醫界普遍認為，在不包含前戲的情況下，約7至13分鐘為常見平均範圍。專家提醒，時間並不是評估滿意度的唯一標準，過度追求「持久」反而可能造成心理負擔，影響整體表現與親密感。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

研究揭4大身體益處　不只是親密更是健康關鍵

越來越多研究顯示，規律且愉悅的性生活，對身體健康具有多方面幫助。

延緩老化

國外研究發現，性生活頻率較高者，體內荷爾蒙分泌較活躍，有助維持肌膚彈性與光澤，整體看起來更年輕。

幫助熱量消耗

從接吻到完整性行為，都是一種身體活動。研究指出，一次性生活約可消耗200至500卡路里，長期下來具有類似低強度運動的效果。

促進腸胃蠕動

婦產科醫師表示，性行為過程中骨盆與腹部的刺激，可能促進腸道蠕動，部分人會感覺排便更加順暢。

提升免疫力與心肺功能

研究顯示，規律性生活有助增加體內免疫蛋白，同時也能促進血液循環與心肺功能，對整體健康有正面影響。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

專家提醒：沒有標準答案　「舒服與共識」才是關鍵

醫界普遍強調，性愛頻率並不存在絕對標準。與其執著於「一週幾次才健康」，更重要的是雙方是否在關係中感到自在與滿足。當性生活建立在良好溝通與尊重之上，不僅能維繫親密關係，也有助於身心健康；反之，若因比較或壓力而產生焦慮，反而可能影響感情與自我狀態。整體而言，性愛不只是生理需求，更是情感連結的一部分。找到適合彼此的節奏，遠比任何公式來得重要。

#性愛 #性行為 #親密關係

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很多人說婚姻走不下去，是因為三觀不合。但真正不合的，往往不是你以為的那些事

很多人說婚姻走不下去，是因為三觀不合。但真正不合的，往往不是你以為的那些事

2026-04-05 19:53 致同國際法律事務所

很多人談到婚姻走不下去，會說一句：三觀不合。

這四個字很常見，也很方便。方便到後來，好像什麼都可以被放進去。個性不同，叫三觀不合；生活方式不同，叫三觀不合；吵架吵累了，也叫三觀不合。

但如果真的把婚姻裡的摩擦一層一層拆開來看，你會發現，所謂的三觀不合，通常不是什麼高深抽象的觀念差異，而是更具體、更貼近日常的現實。

例如，兩個人對金錢的排序不同。有人覺得成家後，應該先把小家庭顧穩；也有人心裡始終把原生家庭放在更前面。又或者，兩個人對長輩介入的界線不同。一方覺得婚姻的事應該夫妻先談，另一方卻認為父母給意見本來就很正常。

再往下，還有孩子怎麼教、家務怎麼分、生活習慣怎麼協調、衝突時能不能好好說話，甚至是誰犯錯會被放大、誰犯錯卻總能被輕輕帶過。

這些事，在交往時未必都看得清楚。有些是當時沒有真正遇到；有些是看見了，卻覺得還好，認為以後再磨合。直到婚後，住在一起、一起面對金錢、時間、長輩、孩子與生活壓力，原本零碎的差異才慢慢浮上來，變成一天一天都要碰到的現實。

所以，婚姻裡的三觀不合，很多時候不是一句「我們想法不同」就能講完。它更像是：在面對生活裡的重要事情時，兩個人的判斷標準始終對不起來，甚至只有一個人的標準，才被當成標準。

這也是為什麼，有些婚姻表面上沒有驚天動地的大事，卻還是越過越遠。不是因為彼此毫無感情，而是很多看起來不大的差異，長期沒有被好好處理，最後就會變成關係裡反覆摩擦的地方。

這一系列文章，想做的不是用一句「三觀不合」把問題講完，而是把這四個字拆開來，讓那些原本說不清楚、講出口又像在抱怨的小事，慢慢看清楚它真正傷人的地方。

接下來，我會把婚姻裡常見的幾種三觀不合，一篇一篇寫清楚。因為很多婚姻的問題，不是不重要，而是一直沒有被好好命名。

致同國際法律事務所，線上法律諮詢 LINE：2580law。

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婚姻行不行專注於「婚姻 × 心理 × 法律」三位一體的內容解析。 我們從實務個案、心理結構、法律策略切入，協助讀者理解婚姻中的失衡原因、如何溝通、如何恢復自身力量，以及面對分離時的理性判斷。 致同國際法律事務所長期處理家事案件，期待透過文章，讓複雜的婚姻決策變得更清楚、更能被看見。 線上法律諮詢：Line：2580law

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拒絕感情降溫！6個讓另一半想「抱緊處理」的高階心法

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2026-03-23 11:52 享民頭條

編輯/葉佳欣撰文

很多人以為談戀愛是拍一部浪漫偶像劇，結果交往久了才發現，妳演的是《重慶森林》裡的梁朝偉，對著毛巾說話，而對方演的是《孤獨的美食家》，眼裡只有滷肉飯。剛剛相戀的激情，一旦變成「妳剛是不是沒洗腳就上床」的嫌棄，這段感情的續航力就得靠點腦袋了。

想要在激情褪去後依然維持那份「看妳不討厭，甚至有點想抱抱」的親暱感，以下6點心法，請務必刻進心裡：

1.保持神祕感

剛交往時，妳是雲霧繚繞的仙女；交往三年後，妳是穿著鬆垮睡褲、在沙發上挖鼻孔的室友。雖然真實很可貴，但偶爾也要重新拿起妳的「女明星劇本」。試著在某些時刻保持獨立，不要事事都向他匯報，給他一點「這女人最近在忙什麼」的懸念。記住，全透明的不是藝術品，是保鮮盒。

男人這種生物，本質上就是需要被認可。妳的讚美是推動他前進的燃油，當他覺得在妳身邊很有成就感時，他自然會想跟妳保持親密。圖/123RF圖庫
男人這種生物，本質上就是需要被認可。妳的讚美是推動他前進的燃油，當他覺得在妳身邊很有成就感時，他自然會想跟妳保持親密。圖/123RF圖庫

2.找到能一起變笨的愛好

激情是高強度的燃燒，但生活是漫長的慢火。你們需要一些「今晚吃什麼」以外的話題。不管是瘋狂迷上某款手遊、一起去報名那種兩個人都跳不好的騷莎舞，還是單純研究哪家的麻辣燙最道地。當你們能對著同一件蠢事大笑時，連結感無比真實。

激情是高強度的燃燒，但生活是漫長的慢火。你們需要有共同興趣，像是健身或是學習技能都行。當你們能對著同一件蠢事大笑時，連結感無比真實。圖/123RF圖庫
激情是高強度的燃燒，但生活是漫長的慢火。你們需要有共同興趣，像是健身或是學習技能都行。當你們能對著同一件蠢事大笑時，連結感無比真實。圖/123RF圖庫

3.微量儀式感

我不是叫妳每天都要過情人節，那是會破產的。但妳可以設定一個「週五晚上不滑手機的約會」，儀式感不是為了發IG，是為了提醒彼此：我們不只是住在一起的合夥人，我們還在「交往」。

4.精準的讚美

男人這種生物，本質上就是需要被認可。當他主動倒了垃圾、或是換了個不那麼醜的髮型時，請大方給予妳的掌聲。妳的讚美是推動他前進的燃油，當他覺得在妳身邊很有成就感時，他自然會想賴著不走。同理，妳也要引導他學會這招，畢竟妳的漂亮也不是路邊撿來的。

5.學會優雅地吵架

激情褪去後，爭執會變得特別赤裸。與其翻五年前的舊帳，不如專注在當下的感受。用「我感覺到不開心」代替「你就是個混蛋」。吵架是為了溝通需求，不是為了爭個你死我活。如果真的吵累了，那就先去吃頓好的，心情平復後，妳會發現自己沒那麼生氣了。

6.偶爾的距離是最好的催情劑

黏在一起不叫愛，叫連體嬰。給彼此空間去做自己熱愛的事，當妳獨自去旅行、跟閨蜜聚會，帶回來的除了戰利品，還有新的話題與不一樣的眼神。短暫的別離會讓妳重新發現他的優點，也會讓他意識到，沒有妳在旁邊嘮叨，生活其實挺安靜，安靜得讓人有點寂寞。

愛情這門課，最後拚的是情商。當那些心跳加速的瞬間變成了日常的呼吸，並不代表愛消失了。不要害怕平淡，平淡才是妳能發揮創意的空白畫布。只要妳還願意對著這張老面孔使點壞、撒點嬌，那這份愛就能在歲月裡活得風生水起。

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