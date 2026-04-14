恐怖情人分手專家揭5大常見控制手段 徵信社情感糾紛求助案件增近4成

(示意圖/徵信社恐怖情人糾紛求助案件增近4成)

2025年7月，台北信義區某商場地下停車場發生震驚社會的情殺事件。一名27歲女子遭前男友持利器攻擊身亡、而持續在新聞事件中出現的恐怖情人案件，也讓民眾對於「恐怖情人」的討論逐漸升高，不少情感糾紛甚至演變為跟蹤、騷擾或暴力事件。

日前有徵信社人員在社群平台分享，近三年涉及情感控制與騷擾的諮詢案件增加約30%至40%，其中不少人在關係初期並未察覺異狀，直到控制行為逐漸加劇才意識到問題嚴重性。並同時在文中指出，許多情感糾紛在初期往往只是「關心過度」，但隨著時間推移，可能演變為監控行蹤、限制交友甚至精神操控。專家提醒，恐怖情人的行為通常並非突然爆發，而是循序漸進地透過控制手段逐步影響對方生活。

台灣偵探職業總會理事長謝智博表示，在近年協助處理的恐怖情人糾紛相關案件中，最常見的問題其實不一定是暴力，而是長期的心理控制與監控行為。「很多受害者一開始會以為對方只是太在乎，但實際上已經出現控制跡象。」同時指出，從業界接觸的案例來看，恐怖情人常見的控制方式大致可分為五類，包括過度掌握行蹤、限制社交圈、情緒勒索、數位監控與經濟控制。例如有些人會要求伴侶即時回報所在地點，或要求提供手機定位、社群帳號密碼等資訊，逐漸讓對方失去個人空間。謝智博也提到，在部分情感糾紛案件中，受害者甚至在分手後仍遭到持續騷擾或跟蹤，因此及早辨識控制行為相當重要。

在實務案例方面錦品徵信社執行長詹驍籲表示，情感調查案件中，有相當比例其實與恐怖情人有關。「我們曾接觸過一名女性求助者，她的男友在交往初期表現得非常體貼，但後來逐漸要求她刪除男性朋友的聯絡方式，甚至要求查看手機通訊紀錄。」詹曉籲指出，這類情況在調查案件中並不少見，甚至有些人會利用社群帳號、定位軟體等方式長期監控伴侶的生活。他表示，隨著科技發展，數位監控已成為恐怖情人常見的手段之一，例如要求安裝定位應用程式、查看社群登入紀錄，甚至透過朋友打探對方行蹤。「如果一段關係開始讓人失去基本的生活自由，就應該提高警覺。」

另一位長期處理情感糾紛案件的婦馨徵信社資深偵探許時偉則指出，恐怖情人的控制模式往往具有「漸進式」特徵。他分享曾接觸的一起案例，一名男子在分手後仍持續出現在前女友的公司、住家附近，甚至不斷透過電話與訊息試圖復合，導致對方長期處於恐懼狀態。「很多人會誤以為這只是感情糾紛，但如果持續出現跟蹤或騷擾，其實已經涉及法律問題。」許時偉表示，近年社會對於跟蹤騷擾的法律規範逐漸明確，但不少人仍不知道如何蒐集證據或尋求協助，因而拖延處理時間。

專家也點出，恐怖情人的控制行為多具有逐步升高的特性，從過度關心、限制交友，到監控行蹤甚至跟蹤騷擾，許多受害者在關係初期往往難以察覺問題。根據警政單位統計，近年全台每年受理的跟蹤騷擾案件已超過兩千件，其中相當比例與情感糾紛有關，因此提高警覺、及早求助，是避免事態惡化的重要關鍵。

專家建議，若發現伴侶出現過度控制、情緒勒索或持續騷擾等情況，應盡早向警方、社福單位或法律專業人士諮詢，必要時也可透過專業調查機構協助蒐集證據與釐清事實。台灣偵探職業總會理事長謝智博也呼籲，情感糾紛若已出現騷擾或威脅跡象，切勿輕忽。

「許多案件在早期其實都有明顯警訊，只是當事人選擇忍耐或低估風險。」

謝智博表示，在確保自身安全的前提下，尋求警方、法律顧問或專業調查機構協助，能更有效釐清情況並保護自身權益。專家也提醒，健康的關係應建立在尊重與信任之上，若關係已出現過度控制或暴力傾向，及早求助與遠離風險環境，才是保障身心安全的關鍵。