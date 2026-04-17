婚姻裡，有時候最累的不是衝突

2026-04-17 12:30 Qinote

許多人談到婚姻時，總會想到爭吵。

好像只要沒有吵架，關係就算穩定。

但生活久了之後，很多人才慢慢發現一件事。

有些婚姻真正讓人疲憊的，其實不是衝突。

而是長時間的沉默。

不是不愛了。

只是很多事情，不知道該怎麼說。

日子一天天過，工作、孩子、家庭，各種事情慢慢填滿生活。

兩個人之間的對話，也變得越來越簡單。

今天吃什麼？

孩子功課寫了嗎？

明天幾點出門？

很多話都和生活有關。

卻很少再談到彼此。

有時候，並不是沒有想法。

只是說出口，好像又會變成另一場討論。

於是很多人慢慢學會把話留在心裡。

不是因為冷淡，而是因為太熟悉。

熟悉到知道，有些事情說了也未必會改變。

婚姻走到一段時間之後，很多人會發現。

兩個人之間的關係，其實不再像剛開始那樣熱烈。

但也不一定變得疏遠。

它比較像一種很安靜的陪伴。

只是有時候，這種安靜也會讓人感到疲憊。

因為很多情緒沒有出口。

很多想法也沒有被說出來。

有些人會開始懷疑。

是不是感情變淡了？

其實很多時候，不是愛變少。

只是生活變得很滿。

工作、責任、家庭，讓兩個人都在努力撐著自己的角色。

於是感情不再是每天都被談論的事情。

而是默默存在。

婚姻其實不像故事裡那樣，一直有劇情。

大部分的日子，都很普通。

普通到只剩下日常。

但也正因為如此，很多關係其實是在這些平凡的日子裡慢慢累積。

有時候，一起吃一頓晚餐。

有時候，在客廳各自做自己的事情。

沒有特別浪漫。

卻也沒有離開彼此。

婚姻裡最難的，也許不是避免衝突。

而是讓兩個人即使在平凡的日子裡，仍然願意待在同一個生活裡。

很多感情不是消失。

只是變成一種比較安靜的存在。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#婚姻 #情感 #感情變淡 #兩性關係 #兩性相處

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女生幫男友「用手」只會直上直下？親密關係專家曝關鍵技巧：差別真的很大

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2026-04-10 21:26 女子漾／編輯周意軒
女生幫男友「用手」只會直上直下？親密關係專家曝關鍵技巧：差別真的很大 圖片來源：Ai製圖
女生幫男友「用手」只會直上直下？親密關係專家曝關鍵技巧：差別真的很大 圖片來源：Ai製圖

在親密關係裡，「用手」其實不只是單一動作，而是一種能拉近距離、放大情緒的互動方式。不少人以為只要照著節奏進行就好，但實際上，真正影響感受的關鍵，往往不是力道或頻率，而是整體氛圍與細節。近期有情感與親密關係創作者分享觀察指出，多數人最常犯的錯誤，就是把這件事做得過於「機械化」，反而讓感受大打折扣。

1. 比起技巧，情緒才是關鍵開關

不少人會把重點放在「怎麼做才對」，但其實真正影響感受的，是當下的氛圍與投入程度。專家指出，親密互動最重要的是讓對方感受到「被渴望」與「被在意」。當眼神、觸碰與情緒同步時，自然會讓整體體驗提升。反之，如果只是例行公事式的動作，即使技巧再多，也很難真正打動對方。簡單來說，情緒到位，才是整件事的起點。

2. 別急著進入節奏，前戲鋪陳更重要

另一個常見問題，是太快進入主要動作，忽略前面的鋪陳。其實在身體還沒完全進入狀態前，過於直接的刺激，反而容易降低敏感度。建議可以從較輕柔的觸碰開始，慢慢引導對方進入狀態，讓感覺一層一層堆疊。這樣的過程，不只是讓身體適應，也是在建立雙方的默契與連結。

《夏娃》截圖
《夏娃》截圖

3. 「單一節奏」最容易讓感覺疲乏

很多人習慣維持固定的動作與節奏，但這正是最容易讓感受下降的原因。專家提醒，人體對於重複刺激會逐漸適應，如果一直維持同樣模式，敏感度自然會降低。適時加入變化，例如速度、力道或角度的調整，都能讓整體體驗更有層次。重點不是複雜，而是「不要一成不變」。

4. 手部靈活度與角度，比想像中更重要

除了節奏變化，「角度」也是影響關鍵之一。單純的上下動作較容易讓感覺集中在單一位置，但如果加入些微轉動或不同方向的變化，可以帶來更立體的刺激感受。這也是為什麼很多人會發現，只要稍微調整方式，體驗就會有明顯差異。核心概念其實很簡單，就是讓刺激不只停留在同一條路線。

與其追求完美技巧，不如專注在「感受對方」。

整體來看，親密互動的關鍵，其實不在於多厲害的動作，而是是否能讓對方感受到被在意與被理解。當情緒、節奏與細節都到位，關係自然會更靠近。

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你不是不夠好，只是不在他的第一順位

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2026-03-22 21:25 梅洛琳

有些關係，不是兩個人，有時候，是三個人，

或是──「第四者」。

原本以為自己在愛情裡，結果只是順位、是備胎。

你以為你是特別的，但事實是——

你只是他的選項之一，既不是第二，也不是第一。

你才發現，原來，你不是唯一。

但，他的世界，從來沒有你， 就算有，也是很小的一塊，

位置很小，小到連站立都卑微。

除非有其他的條件，否則在感情裡，很少有人願意接受自己只是備胎。

每個人都想被疼、被愛， 被放在最重要的位置，

都想成為那個被捧在手心裡的人。

或許，你有一段時間被捧在手上，但在他的生活的某個角落，還有另一個人，被小心翼翼地放進一個精緻的盒子，內有柔軟的紅色絨布，像珍寶似的，由他守護珍藏著。

那顆珍珠，閃閃發光。

而你，並不是唯一的一顆。

有些人會在這裡停下來， 有些人，會繼續留在這樣的關係裡。

那些理智與清醒、掙扎與崩潰， 明明靠得那麼近，卻不是被選擇的那個人。

短篇小說集《第四者》，寫的就是關於這樣的故事

或許在故事裡，你能找回重新把自己放回第一順位的勇氣。

博客來：《第四者》（短篇小說集）

圖／Pixabay
圖／Pixabay


梅洛琳

梅洛琳

創作故事20年以上，著作上百本，類型：從小說到繪本，從感情到親情、從恐怖到繪本，著有：戰爭小說《最後的交火》（時報出版），電影小說《心靈時鐘》（木馬文化）等。

#愛情 #故事 #博客來

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很多人說婚姻走不下去，是因為三觀不合。但真正不合的，往往不是你以為的那些事

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2026-04-05 19:53 致同國際法律事務所

很多人談到婚姻走不下去，會說一句：三觀不合。

這四個字很常見，也很方便。方便到後來，好像什麼都可以被放進去。個性不同，叫三觀不合；生活方式不同，叫三觀不合；吵架吵累了，也叫三觀不合。

但如果真的把婚姻裡的摩擦一層一層拆開來看，你會發現，所謂的三觀不合，通常不是什麼高深抽象的觀念差異，而是更具體、更貼近日常的現實。

例如，兩個人對金錢的排序不同。有人覺得成家後，應該先把小家庭顧穩；也有人心裡始終把原生家庭放在更前面。又或者，兩個人對長輩介入的界線不同。一方覺得婚姻的事應該夫妻先談，另一方卻認為父母給意見本來就很正常。

再往下，還有孩子怎麼教、家務怎麼分、生活習慣怎麼協調、衝突時能不能好好說話，甚至是誰犯錯會被放大、誰犯錯卻總能被輕輕帶過。

這些事，在交往時未必都看得清楚。有些是當時沒有真正遇到；有些是看見了，卻覺得還好，認為以後再磨合。直到婚後，住在一起、一起面對金錢、時間、長輩、孩子與生活壓力，原本零碎的差異才慢慢浮上來，變成一天一天都要碰到的現實。

所以，婚姻裡的三觀不合，很多時候不是一句「我們想法不同」就能講完。它更像是：在面對生活裡的重要事情時，兩個人的判斷標準始終對不起來，甚至只有一個人的標準，才被當成標準。

這也是為什麼，有些婚姻表面上沒有驚天動地的大事，卻還是越過越遠。不是因為彼此毫無感情，而是很多看起來不大的差異，長期沒有被好好處理，最後就會變成關係裡反覆摩擦的地方。

這一系列文章，想做的不是用一句「三觀不合」把問題講完，而是把這四個字拆開來，讓那些原本說不清楚、講出口又像在抱怨的小事，慢慢看清楚它真正傷人的地方。

接下來，我會把婚姻裡常見的幾種三觀不合，一篇一篇寫清楚。因為很多婚姻的問題，不是不重要，而是一直沒有被好好命名。

致同國際法律事務所，線上法律諮詢 LINE：2580law。

致同國際法律事務所

致同國際法律事務所

婚姻行不行專注於「婚姻 × 心理 × 法律」三位一體的內容解析。 我們從實務個案、心理結構、法律策略切入，協助讀者理解婚姻中的失衡原因、如何溝通、如何恢復自身力量，以及面對分離時的理性判斷。 致同國際法律事務所長期處理家事案件，期待透過文章，讓複雜的婚姻決策變得更清楚、更能被看見。 線上法律諮詢：Line：2580law

#婚姻 #夫妻 #習慣 #原生家庭 #兩性關係 #家庭溝通

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拒絕感情降溫！6個讓另一半想「抱緊處理」的高階心法

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2026-03-23 11:52 享民頭條

編輯/葉佳欣撰文

很多人以為談戀愛是拍一部浪漫偶像劇，結果交往久了才發現，妳演的是《重慶森林》裡的梁朝偉，對著毛巾說話，而對方演的是《孤獨的美食家》，眼裡只有滷肉飯。剛剛相戀的激情，一旦變成「妳剛是不是沒洗腳就上床」的嫌棄，這段感情的續航力就得靠點腦袋了。

想要在激情褪去後依然維持那份「看妳不討厭，甚至有點想抱抱」的親暱感，以下6點心法，請務必刻進心裡：

1.保持神祕感

剛交往時，妳是雲霧繚繞的仙女；交往三年後，妳是穿著鬆垮睡褲、在沙發上挖鼻孔的室友。雖然真實很可貴，但偶爾也要重新拿起妳的「女明星劇本」。試著在某些時刻保持獨立，不要事事都向他匯報，給他一點「這女人最近在忙什麼」的懸念。記住，全透明的不是藝術品，是保鮮盒。

男人這種生物，本質上就是需要被認可。妳的讚美是推動他前進的燃油，當他覺得在妳身邊很有成就感時，他自然會想跟妳保持親密。圖/123RF圖庫
男人這種生物，本質上就是需要被認可。妳的讚美是推動他前進的燃油，當他覺得在妳身邊很有成就感時，他自然會想跟妳保持親密。圖/123RF圖庫

2.找到能一起變笨的愛好

激情是高強度的燃燒，但生活是漫長的慢火。你們需要一些「今晚吃什麼」以外的話題。不管是瘋狂迷上某款手遊、一起去報名那種兩個人都跳不好的騷莎舞，還是單純研究哪家的麻辣燙最道地。當你們能對著同一件蠢事大笑時，連結感無比真實。

激情是高強度的燃燒，但生活是漫長的慢火。你們需要有共同興趣，像是健身或是學習技能都行。當你們能對著同一件蠢事大笑時，連結感無比真實。圖/123RF圖庫
激情是高強度的燃燒，但生活是漫長的慢火。你們需要有共同興趣，像是健身或是學習技能都行。當你們能對著同一件蠢事大笑時，連結感無比真實。圖/123RF圖庫

3.微量儀式感

我不是叫妳每天都要過情人節，那是會破產的。但妳可以設定一個「週五晚上不滑手機的約會」，儀式感不是為了發IG，是為了提醒彼此：我們不只是住在一起的合夥人，我們還在「交往」。

4.精準的讚美

男人這種生物，本質上就是需要被認可。當他主動倒了垃圾、或是換了個不那麼醜的髮型時，請大方給予妳的掌聲。妳的讚美是推動他前進的燃油，當他覺得在妳身邊很有成就感時，他自然會想賴著不走。同理，妳也要引導他學會這招，畢竟妳的漂亮也不是路邊撿來的。

5.學會優雅地吵架

激情褪去後，爭執會變得特別赤裸。與其翻五年前的舊帳，不如專注在當下的感受。用「我感覺到不開心」代替「你就是個混蛋」。吵架是為了溝通需求，不是為了爭個你死我活。如果真的吵累了，那就先去吃頓好的，心情平復後，妳會發現自己沒那麼生氣了。

6.偶爾的距離是最好的催情劑

黏在一起不叫愛，叫連體嬰。給彼此空間去做自己熱愛的事，當妳獨自去旅行、跟閨蜜聚會，帶回來的除了戰利品，還有新的話題與不一樣的眼神。短暫的別離會讓妳重新發現他的優點，也會讓他意識到，沒有妳在旁邊嘮叨，生活其實挺安靜，安靜得讓人有點寂寞。

愛情這門課，最後拚的是情商。當那些心跳加速的瞬間變成了日常的呼吸，並不代表愛消失了。不要害怕平淡，平淡才是妳能發揮創意的空白畫布。只要妳還願意對著這張老面孔使點壞、撒點嬌，那這份愛就能在歲月裡活得風生水起。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#感情 #話題 #談戀愛 #兩性關係

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6000萬現金買房、1.2億掛售：這場豪門抓猴案根本是台南最狂的投資教學

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2026-03-19 08:00 J.T

▋一件競選背心掉在三樓沙發上，砸出五千萬的財富密碼

看到這新聞的第一秒，我手機差點掉地上：這什麼鬼？比藍色蜘蛛網還扯八個檔次！

但第二秒我就清醒了——不對，這根本不是什麼感情糾葛，這是一堂價值五千三百二十萬元的台南房地產實戰課。講師陣容超華麗：某位名媛、某位醫美總裁，外加一位立委。三個人，一台車，一件掉在不該掉的地方的競選背心，串起一場過億元的資產大戲。

先說重點。2023年，現金六千六百八十萬元，無貸款，暴力入手。現在掛售一億二千萬元。兩年不到，帳面漲幅逼近八成。什麼概念？你買一棟，快要賺一棟。這種報酬率，台積電股票看了都沉默。

你跟我說這是感情糾紛？這根本是投資教科書等級的操作啊！

▋虎尾寮「誠美無二」：七間衛浴的社交資產密碼掉

來看看這棟房子的規格。建案名稱叫「誠美無二」，位在台南東區虎尾寮，地坪六十三點一五坪，建坪一百三十八點六四坪，七間衛浴，德國頂級廚具，義大利磁磚，全區只有兩戶。

七間衛浴。你沒看錯，七間。

我剛看到這數字的時候也愣了一下。什麼家庭需要七間廁所？後來才想通：這本來就不是給「家庭」住的。這是一種稀缺的社交資產，是富豪用來安置情感、或者說安置「某種關係」的保險箱。現金支付、無貸款、登記在女方名下，這種組合在財務規劃裡通常只有兩種可能：極致的安撫，或是極致的隱匿。

但現在這個保險箱變成了火藥庫。當初的浪漫借名登記，在感情變調後成了法律上的灰色枷鎖。

做了二十年財富管理，我看過太多這種「借名登記」的案子。客戶來找我時通常已經火燒屁股，問我怎麼辦。我總是反問：當初付錢的時候，你為什麼不順便付一筆律師費，把該簽的契約簽一簽？答案通常是：那時候感情很好，怕談錢傷感情。現在呢？錢沒了，感情也傷了。

▋台南東區的「鈔能力」：對標「喆大成」的億元行情上

很多人質疑這五千多萬的增值到底合不合理。來，我們看數據說話。

虎尾寮核心地段另一個知名社區「喆大成」，近期才剛創下一億三千七百五十萬元的天價成交紀錄。這說明什麼？說明這個區域確實具備過億元的「鈔能力」。女方開價一億二千萬，不是亂喊的，是精算過的。

但這裡的弔詭之處在於：這筆增值到底是男方委託管理的資產，還是女方口中的贈與？

這就是產權遊戲最迷人的地方。在富豪的資產配置棋盤上，房子有時候不是用來住的，是用來博弈的籌碼。當初的溫柔鄉，現在成了變現的武裝。登記在誰名下，誰就是最後的莊家——這句話聽起來很市儈，但在法庭上就是這麼赤裸。

從稅務規劃的角度來看，這筆交易還有一個隱藏地雷。如果最後法院認定這是「借名登記」而非「贈與」，那當初的現金六千六百八十萬元，會不會被國稅局追繳高額贈與稅，或是返還過程被視為財產交易所得而課徵重稅？這種案件我處理過不只一樁，最後往往是贏了官司、輸了稅單，兩邊都沒討到好。

▋從一億二砍到八千萬：這不是認輸，這是頂級的風險控管萬

最讓我拍案叫絕的是這段。

醜聞延燒的時候，女方急了。市場傳出她願意從一億二千萬大幅砍價到八千萬求售。四千萬，夠在台南買兩棟透天了，她眼睛都不眨一下。很多人以為這是大方，錯，這是高明的心理博弈。

想想看，她現在面臨什麼處境？訴訟威脅、男方隨時可能主張借名登記、漫長的法律攻防。對她來說，流動性遠比帳面價值重要。房子搬不走，但現金可以。只要在判決確定前完成過戶套現，這筆錢的控制權就徹底在她手裡。

這是什麼？這就是風險管理啊！先落袋為安，才有資本打接下來的律師費大賽。四千萬的折扣，買的是時間和確定性。這種操作，你我在股市裡可能都做不出來這麼果斷。

男方這邊呢？他想追回資產，必須主張「借名登記」。但這場仗極難打。法律上，登記名義人擁有絕對優先權。他要反駁贈與主張，得提出完整證據鏈：當年支付房款的流向單據、長年繳納水電瓦斯的紀錄、甚至要找當年裝潢設計師出庭作證，證明所有實質支出與管理決策都在他身上。

這種「把內褲翻出來給法官看」的過程，對一個重視名聲的企業主來說，簡直是二次傷害。告下去，贏了官司輸了面子；不告，眼看著六千多萬打水漂。進退兩難，這就是感情投資的隱藏成本。

某年我在銀行保險擔任輔銷顧問時，遇到一位企業主客戶，狀況跟這位醫美總裁幾乎一模一樣。他當年為了避稅，把三棟房子借名登記在女友名下，結果分手後對方主張是贈與。我們團隊花了整整八個月，調閱十年前的銀行流水、裝潢發票、甚至找到當年的房仲作證，最後才打贏官司。但你知道代價是什麼？律師費加會計師費超過三百萬，還上了社會版。他跟我說：「我寧願當初多繳兩百萬的稅，也不想經歷這些。」

▋我們都在吃瓜，但瓜皮裡藏著致富線索

說真的，我看到這新聞的時候心情很複雜。

一方面覺得這些人的世界真精彩，一件背心、一台車就能扯出上億資產戰。另一方面又不得不佩服，這些人的財商確實在另一個維度。我們普通人買房子，想的是地段、學區、增值潛力。這些人買房子，想的是資產配置、法律架構、退出機制、風險對沖。

女方這一系列操作，根本是在示範如何利用產權制度進行最後突圍。從一億二喊到八千萬，表面是認賠，實際是鎖定獲利。兩年前這房子如果真的是「贈與」，她現在淨賺一千多萬；如果是「借名」，她至少確保了八千萬現金在手，後續官司慢慢打。

這種腦袋，你說她是花瓶？我第一個不同意。

2019年我在「我是好講師」大賽一路打到全中國12強，見過各種頂尖的商業案例。但說實話，這套操作，放在商學院案例裡也毫不遜色。她的決策邏輯完全符合「損失規避」理論：當人們面對確定損失時，會變得異常理性。四千萬的折扣，換取確定的八千萬現金，這筆帳算得比誰都精。

▋給所有在場外看戲的我們：八卦看完了，該學的別漏掉

我知道你在想什麼。你覺得這種豪門恩怨離你很遠，你覺得自己一輩子不會有六千萬現金買房還登記在別人名下的問題。

但聽我說，這個案例的核心教訓，適用於所有財富階層。

產權登記就是一切。不管當初多甜蜜，權狀上寫誰的名字，法律就保護誰。這不是市儈，這是遊戲規則。

模糊地帶最貴。借名登記如果沒有完整資金流向紀錄、沒有明確契約，一旦翻臉就是無底洞官司。你以為談錢傷感情？錯，沒談清楚才傷感情，還傷錢包。

流動性勝過帳面價值。女方寧願砍價四千萬也要快速去化，這給所有投資者上了一課：在風險不確定的時候，現金為王。房子、股票、任何資產，變不了現都是紙上富貴。

情感債是最貴的成本。男方當初以為不用付錢的溫柔，現在可能要付出名譽、時間、律師費，還不一定拿得回本金。這筆帳怎麼算都虧。

我在課堂上常說一句話：「保險櫃裡放的不是愛情，是單據。」很多人聽了笑，但笑完就忘。這個案子就是最好的提醒。如果你真的要借名登記，至少做到三件事：第一，簽正式的借名登記契約，不要只有口頭約定；第二，保留所有金流證明，每一筆錢都要有紀錄；第三，定期確認資產狀況，不要等到出事才發現房子已經被賣了。

▋最後，關於那個「情感溢價」

外界戲稱這案子有「情感溢價」，彷彿貼上地表最強小三的標籤就能讓房子鍍金。我覺得這說法太酸，也太小看這場操作的專業度了。

這棟房子的增值，本質上來自台南東區的地段價值、稀缺性、以及市場行情。八卦只是讓它上了新聞，但沒有八卦，虎尾寮的億元成交紀錄還是存在。女方只是剛好站在風口上，而且她沒有被風吹暈，反而趁勢而為，快速變現。

這種嗅覺和執行力，放在任何行業都是頂尖的。

所以與其在留言區罵小三罵渣男，不如問問自己：如果你的名字被登記在一棟上億的房子上，你有沒有辦法在風暴來襲時，像她那樣果斷砍價、快速套現、掌握主動權？

愛情的保險箱從來不在心裡。在那本蓋了官印的所有權狀裡。但真正厲害的人，不只把保險箱鎖好，還知道在什麼時候、用什麼價格、把裡面的東西變現。

這場豪門抓猴案，我們都是觀眾。但聰明的觀眾，會在散場時撿起地上的劇本，看看能不能用在自己的下一筆投資裡。

畢竟，六千萬變一億二的故事，不是每個人都有機會上演，但每個人都有機會學會這套劇本。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#借名登記 #兩性關係

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享民頭條 2026.04.17 18
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#性愛 #親密關係 #臉紅話題 #兩性關係

知識星 2026.04.15 32
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#離婚 #婚姻 #兩性關係 #心理 #情感

錦品私家偵探社 2026.04.15 32
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#育兒 #家庭關係 #婆媳關係 #育兒困擾

Qinote 2026.04.15 17
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#愛情 #戀愛 #兩性關係 #原生家庭

享民頭條 2026.04.15 100
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#外遇 #臉紅話題 #兩性關係 #婚外情

陳悅庭資深偵探-典範偵探社 2026.04.14 23
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#台灣 #婚姻 #婚外情 #臉紅話題 #兩性關係 #外遇

陳悅庭資深偵探-典範偵探社 2026.04.14 26
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#愛情 #兩性關係 #分手 #情侶 #恐怖情人

立達偵探社 2026.04.14 26
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#愛情 #戀愛 #金句語錄 #兩性關係

享民頭條 2026.04.14 45
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