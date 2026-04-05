2026-04-05 20:32 致同國際法律事務所
明明不是不做，卻總是為了「做到哪裡才算有做」起衝突
如果說，生活習慣不同，是婚姻裡最早浮現的一層差異，那麼再往下走，很多夫妻很快就會碰到另一種更常見、也更磨人的衝突：
明明不是不做，
卻總是為了「做到哪裡才算有做」一直起衝突。
地有拖，但對方覺得角落沒弄乾淨。
碗有洗，但對方覺得流理臺沒擦。
小孩有顧，但對方覺得你只是看著，不算真的照顧。
東西有收，但對方覺得這樣不叫收好。
所以，很多婚姻裡真正反覆爭執的，不是「有沒有做」，
而是：
到底做到什麼程度，才算有做？
到底誰的標準，才算標準？
這種衝突在婚姻裡其實很常見。
因為兩個人從不同家庭長大，本來就可能對「乾淨」、「整齊」、「有完成」、「有盡責」有不同理解。
有些人從小家裡要求很細。
地有拖過，還要看有沒有水痕。
碗洗完，不只碗要乾淨，檯面也要一起整理。
衣服不是放進洗衣籃就好，還要分類、翻面、分色。
但也有人從小的生活方式不是這樣。
他不是故意不做，
而是他的理解裡，做到這樣，已經算有做。
問題也往往就出在這裡。
如果一段關係裡，只有一個人的標準被承認，
那另一個人不管怎麼做，都很容易變成：做了也像沒做，改了還是不對。
久了之後，人心裡最深的感受通常不是生氣，
而是挫折。
因為你會開始懷疑：
我到底是真的沒做好，
還是我只是永遠達不到你的那套標準？
但另一方也未必比較輕鬆。
因為在他的感受裡，
事情不是沒人碰，
而是每次都只做到一半，最後還是要自己收尾。
所以他累，也是真的累。
這就是這種衝突最麻煩的地方。
它不是單純誰懶、誰不負責、誰比較愛挑剔。
很多時候，是兩個人對「完成」這件事的定義根本不一樣。
但婚姻裡真正讓人難受的，通常不是標準不同本身，
而是標準不同之後，雙方怎麼說。
有些人一開口就是：
「你根本都沒在做。」
「這樣也叫有做？」
「每次都做一半，還不是我要收。」
這些話一出口，
對方聽到的往往就不只是要求，
而是否定。
很多時候，對方不是完全沒有做，
而是做的方式、做到的程度，還沒有符合你的期待。
這種時候，如果只剩下挑剔，
很容易讓人覺得：我做了，也等於白做。
而婚姻裡很現實的一點是，
如果你希望對方願意繼續幫忙，也願意慢慢調整，
那麼怎麼說，常常比批評更重要。
先讓對方知道，你有看到他的付出。
再說明哪裡如果一起處理會更完整。
這通常比一開口就否定，更能讓人聽進去。
例如，與其說：
「你洗碗根本都沒洗好。」
不如說：
「我知道你有先把碗洗了，謝謝你。
如果流理臺也一起擦一下，廚房會更好整理。」
這不是刻意討好，
而是婚姻裡一個很重要、也很容易被忽略的關鍵：
在提出要求之前，
先讓對方感覺到，自己的付出有被看見。
因為很多人不是不能改，
而是如果每一次都只聽見批評，
久了之後，心裡留下來的就不是願意配合，
而是委屈、防備，還有越來越少的意願。
所以這篇真正想說的不是：
誰標準高，誰就比較對。
也不是誰標準低，誰就一定比較輕鬆。
而是——
如果一段婚姻裡，永遠只有一個人的「有做」算數，
那另一個人很快就會在反覆被否定的過程裡，慢慢失去想再配合的意願。
標準可以不同，
但不能永遠只有一套。
要求可以提出來，
但不能每次都用嫌棄和否定去講。
婚姻不是把對方訓練成跟自己一樣，
而是把那些原本說不清楚的期待，慢慢說清楚。
不然，很多關係最後不是敗在不做，
而是敗在——
怎麼做都不算。
下一篇，我想接著寫另一種也很常見的三觀不合：
不是不能溝通，
而是你一開口，就被說成在爭辯、在辯解。
因為很多婚姻裡，真正先消失的，
不是感情，
而是願意再說一次的力氣。
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