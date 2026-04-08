《婆媳之間，最難的其實是期待不一樣》

2026-04-08 12:30 Qinote

很多人談到婆媳關係時，會以為問題出在相處。

但生活久了之後，很多人才慢慢發現。

婆媳之間真正困難的，往往不是相處本身。

而是彼此的期待不一樣。

婆婆心裡，可能會有一種想像。

希望家庭是熱鬧的，習慣有人一起吃飯，也習慣某種生活方式。

她期待媳婦能融入這個家的節奏。

而媳婦進入婚姻時，心裡也有自己的想像。

希望能保有一些原本的生活方式，也希望有自己的空間。

兩種期待，看起來都沒有錯。

但放在同一個家庭裡，就會慢慢出現落差。

例如生活習慣。

有人習慣早起，有人習慣晚一點開始一天。

有人重視一起用餐，有人則覺得各自方便就好。

這些其實都是很日常的事情。

但如果背後有不同的期待，就容易變得敏感。

婆婆可能會覺得：

「是不是不重視這個家？」

媳婦可能會覺得：

「為什麼一定要照這個方式生活？」

很多時候，問題不是發生在事件本身。

而是發生在那個沒有說出口的期待。

婆媳之間，其實很少有人真的想為難對方。

更多時候，只是各自站在自己的位置，覺得那樣才是正常的。

長輩用的是過去的生活經驗。

媳婦帶來的是另一種生活節奏。

當兩種方式碰在一起，如果沒有說清楚，就容易變成誤解。

有些家庭會選擇直接溝通。

但也有很多人，選擇讓事情慢慢過去。

於是很多不舒服的感覺，就變成一種沒有被說出的累積。

其實婆媳關係裡，很難完全一致。

但可以慢慢找到一個平衡。

不是誰改變比較多，而是彼此願意理解一點。

有些事情，不一定要完全一樣。

只要能夠一起生活，其實就已經很不容易。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#婆媳關係 #家庭經營

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你不是不夠好，只是不在他的第一順位

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2026-03-22 21:25 梅洛琳

有些關係，不是兩個人，有時候，是三個人，

或是──「第四者」。

原本以為自己在愛情裡，結果只是順位、是備胎。

你以為你是特別的，但事實是——

你只是他的選項之一，既不是第二，也不是第一。

你才發現，原來，你不是唯一。

但，他的世界，從來沒有你， 就算有，也是很小的一塊，

位置很小，小到連站立都卑微。

除非有其他的條件，否則在感情裡，很少有人願意接受自己只是備胎。

每個人都想被疼、被愛， 被放在最重要的位置，

都想成為那個被捧在手心裡的人。

或許，你有一段時間被捧在手上，但在他的生活的某個角落，還有另一個人，被小心翼翼地放進一個精緻的盒子，內有柔軟的紅色絨布，像珍寶似的，由他守護珍藏著。

那顆珍珠，閃閃發光。

而你，並不是唯一的一顆。

有些人會在這裡停下來， 有些人，會繼續留在這樣的關係裡。

那些理智與清醒、掙扎與崩潰， 明明靠得那麼近，卻不是被選擇的那個人。

短篇小說集《第四者》，寫的就是關於這樣的故事

或許在故事裡，你能找回重新把自己放回第一順位的勇氣。

博客來：《第四者》（短篇小說集）

圖／Pixabay
圖／Pixabay


梅洛琳

梅洛琳

創作故事20年以上，著作上百本，類型：從小說到繪本，從感情到親情、從恐怖到繪本，著有：戰爭小說《最後的交火》（時報出版），電影小說《心靈時鐘》（木馬文化）等。

#愛情 #故事 #博客來

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一週做愛幾次才健康？醫界揭「頻率公式」曝光規律性生活還有4大身體益處

一週做愛幾次才健康？醫界揭「頻率公式」曝光規律性生活還有4大身體益處

2026-03-17 22:29 女子漾／編輯周意軒
一週做愛幾次才健康？醫界揭「頻率公式」曝光規律性生活還有4大身體益處　圖片來源：canva
一週做愛幾次才健康？醫界揭「頻率公式」曝光規律性生活還有4大身體益處　圖片來源：canva

「一週做愛幾次才算正常？」這個看似私密的問題，其實一直是許多人心中的疑問。隨著健康觀念逐漸開放，性行為不再只是難以啟齒的話題，也被納入整體身心健康的一環。醫界指出，坊間流傳的「性愛頻率公式」確實有其依據，但更重要的，仍是回到個人身體狀況與伴侶之間的互動節奏。

文章目錄

年齡×9公式曝光　不同年齡有不同頻率建議

根據台灣男性醫學會建議，性愛頻率可透過「年齡十位數×9」來估算，將結果拆分為「週數＋次數」，可得出不同年齡層的平均值。例如20多歲族群約為1週8次、30多歲為2週7次、40多歲為3週6次，隨著年齡增加，頻率也會逐漸下降。不過泌尿科醫師指出，這類公式主要是統計平均值，並非每個人都適用。實際頻率仍須依個人體力、生活壓力與伴侶之間的協調來調整。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

性愛時間也有參考值　關鍵不在「越久越好」

除了頻率之外，性行為的時間長短也常被討論。醫界普遍認為，在不包含前戲的情況下，約7至13分鐘為常見平均範圍。專家提醒，時間並不是評估滿意度的唯一標準，過度追求「持久」反而可能造成心理負擔，影響整體表現與親密感。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

研究揭4大身體益處　不只是親密更是健康關鍵

越來越多研究顯示，規律且愉悅的性生活，對身體健康具有多方面幫助。

延緩老化

國外研究發現，性生活頻率較高者，體內荷爾蒙分泌較活躍，有助維持肌膚彈性與光澤，整體看起來更年輕。

幫助熱量消耗

從接吻到完整性行為，都是一種身體活動。研究指出，一次性生活約可消耗200至500卡路里，長期下來具有類似低強度運動的效果。

促進腸胃蠕動

婦產科醫師表示，性行為過程中骨盆與腹部的刺激，可能促進腸道蠕動，部分人會感覺排便更加順暢。

提升免疫力與心肺功能

研究顯示，規律性生活有助增加體內免疫蛋白，同時也能促進血液循環與心肺功能，對整體健康有正面影響。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

專家提醒：沒有標準答案　「舒服與共識」才是關鍵

醫界普遍強調，性愛頻率並不存在絕對標準。與其執著於「一週幾次才健康」，更重要的是雙方是否在關係中感到自在與滿足。當性生活建立在良好溝通與尊重之上，不僅能維繫親密關係，也有助於身心健康；反之，若因比較或壓力而產生焦慮，反而可能影響感情與自我狀態。整體而言，性愛不只是生理需求，更是情感連結的一部分。找到適合彼此的節奏，遠比任何公式來得重要。

#性愛 #性行為 #親密關係

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喜歡一個人的10個曖昧舉動　你準備好告白了嗎？

喜歡一個人的10個曖昧舉動　你準備好告白了嗎？

2026-03-10 10:02 網路溫度計DailyView
示意圖／pixabay
示意圖／pixabay

從2月14日的西洋情人節、3月14日的白色情人節，到象徵「我愛你」的5月20日告白日，以及七夕、年末的擁抱情人節等，每一個節日都帶著不同的浪漫氛圍。當這些日子悄悄到來，不少人也開始重新思考：身邊那個總是陪伴自己的人，究竟只是感情很好的朋友，還是早已多了一點不一樣的在意？

當感情在心裡慢慢發芽，暗戀的情緒也會一點一滴累積。很多時候，一些不經意的小舉動就藏著真實心意，會忍不住想多和對方聊幾句、找機會見面，也會在不知不覺中記住對方的喜好與生活中的點滴。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出喜歡一個人的10個曖昧舉動，看看這些小訊號，你中了幾個？

No.10 借用對方的隨身物、珍藏影像

喜歡上一個人，開始想留住對方存在的痕跡，會找藉口借傘、外套或小物；也會珍藏照片、影片在手機中，偶爾翻看時嘴角上揚。看似平常的物品與紀錄，都成了專屬於自己的小小紀念，心裡也會悄悄浮現一抹甜意。

各大社群平台常有人發問：「為什麼女生午休總是愛借男同學的外套」、「真的只會把外套借給有好感的人嗎」、「女生借外套就是有喜歡的意思嗎」、「男生會借傘給普通朋友嗎」。這類的討論總會獲得許多迴響，其他網友紛紛留言回覆，「以前國高中真的會跟有好感的男生借外套，別的女生借還會偷吃醋」、「好青春的回憶」、「我覺得這個動作很曖昧」、「應該是喜歡妳，不然他為何不借別人的傘」。

No.9 開始吃醋、出現佔有慾

Dcard感情版的卡友整理了一份「暈船參照表」，指出「有興趣」、「有好感」、「喜歡」之間的差別：當關係進入「喜歡」的階段時，彼此的互動往往會出現一些明顯變化，例如訊息回覆變得更固定，見面的頻率也逐漸增加，聊天內容開始多了幾分曖昧的意味。更明顯的是，心裡會悄悄出現一點佔有慾或吃醋的情緒，也會忍不住試探對方對自己的感覺。

當看到對方和別人互動過於親密時，心裡可能會悄悄湧上一股不悅或焦慮，嘴上卻勉強說著「沒關係」、「都可以」。其實自己也很清楚，這些話往往只是反話，而那份矛盾又複雜的心情，正是已經悄悄陷入愛情的證明。

No.8 見面時特別打扮自己

平日裡或許穿著隨性、打扮簡單，但只要和喜歡的人約好見面，往往會不自覺多花一點心思整理自己。挑選衣服、整理髮型，甚至注意整體形象，其實不只是為了好看，而是希望在對方面前留下最好的印象。

Threads上有網友分享，好朋友平常都穿拖鞋和球衣，某次約好一起外出時竟穿上襯衫、布鞋，髮型也整理得俐落，吃完晚餐就對她告白了。也有網友說，為了見暗戀的學長，特地練習化妝，「早早起床精心打扮，還特地穿了平常不常穿的裙子」，只為呈現出對方喜歡的模樣。

No.7 愛情占卜、速配測驗

示意圖／pexels

示意圖／pexels

《網路溫度計DailyView》曾報導過「台人最愛的十大算命方式」，感情相關的占卜，也成為許多人在曖昧初期用來探索心意的小工具。當對某個人產生好感時，總會忍不住想從各種線索中，找出彼此是否契合的跡象。

PTT有網友提到，「身邊朋友談戀愛心煩意亂的時候，都會去算塔羅牌」、「算塔羅想知道暗戀對象對我的想法」。除了塔羅牌之外，生日、星座、血型，甚至是MBTI性格配對，也常被拿來偷偷查詢，只為測試兩人之間是否有戀愛的可能。有些人甚至會算命、做心理測驗，一邊期待結果，一邊為答案患得患失，心裡也不免開始幻想，如果兩人真的很合拍，未來會不會展開一段甜蜜的故事。

No.6 臉紅傻笑、說話變溫柔

示意圖／pexels

示意圖／pexels

你的微表情出賣了你！見到對方的瞬間，臉頰可能微微泛紅，眼神有些閃躲，聲音也比平常柔和許多；說話節奏時快時慢，嘴角則忍不住浮現笑意。PTT網友分享，「跟喜歡的人靠很近會臉紅心跳」、「害羞到像少女一樣無法自拔」、「講話會用假音」、「語調變得很溫柔是重點」、「用仰慕的眼神看對方」。

還有人提到，當面對喜歡的人時，自己會突然變得很不自然，例如頻繁撥頭髮、拉衣角、低頭偷笑，或是不自覺地雙手交握、腳尖輕蹬，整個人顯得有些緊張。這些看似細微的舉動，其實往往正是暗戀時最真實、也最難掩飾的信號。

No.5 經常提起對方

無論是和朋友閒聊、遇到生活瑣事，三不五時就會從你嘴裡冒出他的名字。其實，總是忍不住提到某個人，往往代表內心早已對他產生強烈的在意與牽掛。

那種帶著一點期待、又夾雜些許不安的情緒，特別容易出現在曖昧或暗戀的初期，當你逐漸被對方的個性與價值觀吸引時，更是如此。網友表示，察覺自己愛上別人的時候，通常是「做什麼都想到他」、「覺得可愛就是沒救的開始」、「把互動內容拿去請GPT分析的時候」、「跟友人聊天開口閉口幾乎都會提到他」。

No.4 注意對方的一舉一動

示意圖／pixabay

示意圖／pixabay

Dcard有網友發問，「如果一個男生記住我講過的很多小事這樣算是喜歡我嗎？」獲得許多網友肯定的回答，「一個人的記憶力很有限，只有一個特別在乎的人才會做到」、「他就是喜歡妳，才會去記得妳的大小事」、「會這麼問就代表妳也有好感」。

當喜歡一個人時，往往會不自覺把對方的一舉一動記在心裡。無論是隨口提過的喜好興趣，還是最近的情緒變化，都會特別留意。像是知道他喜歡抹茶，生日蛋糕就會特地選抹茶口味；知道他不吃辣，也會提醒餐點的辣度。

在人群之中，視線總是忍不住追隨，偶爾偷看幾眼，只是想確認對方就在不遠的地方。這份在意不只停留在現實生活中，也會延伸到社群媒體。當訊息遲遲沒有獲得回覆時，心裡難免有些焦慮，還會想辦法找話題繼續聊天；同時也會默默關注IG限時動態或貼文，只為了解對方最近在做什麼、過得如何。

No.3 願意花錢買單、送禮

示意圖／pixabay

示意圖／pixabay

有時候，喜歡一個人的心意，其實藏在一些看似不起眼的小動作裡。比如一起吃飯時突然搶著買單，嘴上說著「沒關係啦」，心裡其實在想：這樣是不是就有理由再約下一次？又或者逛到便利商店時，看到對方曾說過喜歡的零食，順手多拿一包，假裝很隨意地說：「剛好看到就買了。」

這些小小的花費不一定昂貴，卻很有心思，其實，選對禮物也能成為傳達好感的一種方式。《網路溫度計DailyView》整理過「雙北十大花店排行榜」、「十大網路超人氣質感飾品」、「巧克力禮盒品牌TOP 10」等報導，白色情人節將至，如果心裡正好有那個特別的人，不妨準備一份小禮物，替自己的心意多添一點勇氣。

No.2 想與對方肢體接觸

示意圖／pixabay

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走路時，兩人輕輕靠近，肩膀或手肘不經意地朝向對方，過馬路時自然拉起的手、聊天時偶爾輕碰手臂，每一次靠近都是溫柔的訊號，透過碰觸，感受到在乎與親近。

曖昧期間，肢體語言往往比言語更誠實，但所有接觸都須尊重對方、獲得同意，在彼此舒服的範圍內互動。網友提到，「喜歡才想要碰觸對方」、「曖昧對象say goodbye時會拍拍我的頭、摸摸我耳朵」、「看電影直接靠在一起」、「有次因為下雨一起撐一把傘，把她往我身上摟」、「喜歡的會很暈」、「牽手比較親密，要雙方都願意」。

No.1 主動聯繫、製造相處機會

示意圖／pixabay

示意圖／pixabay

經典愛情電影《他其實沒那麼喜歡妳》點出了「喜歡」的真諦：「If he loves you, you will know it.」一旦喜歡上對方，會主動聯繫、不會消失不見，也不會只在自己方便時才見面。網友提到，「每天跟我早安、晚安」、「會主動和喜歡的人分享生活」、「會主動聯絡關心，考慮和在乎你的感受」、「看看對方是不是會主動找自己，聽說這方法測試還蠻準」。

當好感逐漸加深，互動的頻率也會跟著改變。有些人會習慣性地傳訊息，生活中的小事都想分享，只為多了解對方的世界；也有人會悄悄製造見面的機會，例如走對方常走的路、參加對方可能出現的聚會，甚至努力融入對方的朋友圈。每一次看似自然的靠近，其實都藏著小心翼翼的在意與期待。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年3月5日至2026年3月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

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全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

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2026-03-23 11:52 享民頭條

編輯/葉佳欣撰文

很多人以為談戀愛是拍一部浪漫偶像劇，結果交往久了才發現，妳演的是《重慶森林》裡的梁朝偉，對著毛巾說話，而對方演的是《孤獨的美食家》，眼裡只有滷肉飯。剛剛相戀的激情，一旦變成「妳剛是不是沒洗腳就上床」的嫌棄，這段感情的續航力就得靠點腦袋了。

想要在激情褪去後依然維持那份「看妳不討厭，甚至有點想抱抱」的親暱感，以下6點心法，請務必刻進心裡：

1.保持神祕感

剛交往時，妳是雲霧繚繞的仙女；交往三年後，妳是穿著鬆垮睡褲、在沙發上挖鼻孔的室友。雖然真實很可貴，但偶爾也要重新拿起妳的「女明星劇本」。試著在某些時刻保持獨立，不要事事都向他匯報，給他一點「這女人最近在忙什麼」的懸念。記住，全透明的不是藝術品，是保鮮盒。

男人這種生物，本質上就是需要被認可。妳的讚美是推動他前進的燃油，當他覺得在妳身邊很有成就感時，他自然會想跟妳保持親密。圖/123RF圖庫
男人這種生物，本質上就是需要被認可。妳的讚美是推動他前進的燃油，當他覺得在妳身邊很有成就感時，他自然會想跟妳保持親密。圖/123RF圖庫

2.找到能一起變笨的愛好

激情是高強度的燃燒，但生活是漫長的慢火。你們需要一些「今晚吃什麼」以外的話題。不管是瘋狂迷上某款手遊、一起去報名那種兩個人都跳不好的騷莎舞，還是單純研究哪家的麻辣燙最道地。當你們能對著同一件蠢事大笑時，連結感無比真實。

激情是高強度的燃燒，但生活是漫長的慢火。你們需要有共同興趣，像是健身或是學習技能都行。當你們能對著同一件蠢事大笑時，連結感無比真實。圖/123RF圖庫
激情是高強度的燃燒，但生活是漫長的慢火。你們需要有共同興趣，像是健身或是學習技能都行。當你們能對著同一件蠢事大笑時，連結感無比真實。圖/123RF圖庫

3.微量儀式感

我不是叫妳每天都要過情人節，那是會破產的。但妳可以設定一個「週五晚上不滑手機的約會」，儀式感不是為了發IG，是為了提醒彼此：我們不只是住在一起的合夥人，我們還在「交往」。

4.精準的讚美

男人這種生物，本質上就是需要被認可。當他主動倒了垃圾、或是換了個不那麼醜的髮型時，請大方給予妳的掌聲。妳的讚美是推動他前進的燃油，當他覺得在妳身邊很有成就感時，他自然會想賴著不走。同理，妳也要引導他學會這招，畢竟妳的漂亮也不是路邊撿來的。

5.學會優雅地吵架

激情褪去後，爭執會變得特別赤裸。與其翻五年前的舊帳，不如專注在當下的感受。用「我感覺到不開心」代替「你就是個混蛋」。吵架是為了溝通需求，不是為了爭個你死我活。如果真的吵累了，那就先去吃頓好的，心情平復後，妳會發現自己沒那麼生氣了。

6.偶爾的距離是最好的催情劑

黏在一起不叫愛，叫連體嬰。給彼此空間去做自己熱愛的事，當妳獨自去旅行、跟閨蜜聚會，帶回來的除了戰利品，還有新的話題與不一樣的眼神。短暫的別離會讓妳重新發現他的優點，也會讓他意識到，沒有妳在旁邊嘮叨，生活其實挺安靜，安靜得讓人有點寂寞。

愛情這門課，最後拚的是情商。當那些心跳加速的瞬間變成了日常的呼吸，並不代表愛消失了。不要害怕平淡，平淡才是妳能發揮創意的空白畫布。只要妳還願意對著這張老面孔使點壞、撒點嬌，那這份愛就能在歲月裡活得風生水起。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#感情 #話題 #談戀愛 #兩性關係

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很多人說婚姻走不下去，是因為三觀不合。但真正不合的，往往不是你以為的那些事

很多人說婚姻走不下去，是因為三觀不合。但真正不合的，往往不是你以為的那些事

2026-04-05 19:53 致同國際法律事務所

很多人談到婚姻走不下去，會說一句：三觀不合。

這四個字很常見，也很方便。方便到後來，好像什麼都可以被放進去。個性不同，叫三觀不合；生活方式不同，叫三觀不合；吵架吵累了，也叫三觀不合。

但如果真的把婚姻裡的摩擦一層一層拆開來看，你會發現，所謂的三觀不合，通常不是什麼高深抽象的觀念差異，而是更具體、更貼近日常的現實。

例如，兩個人對金錢的排序不同。有人覺得成家後，應該先把小家庭顧穩；也有人心裡始終把原生家庭放在更前面。又或者，兩個人對長輩介入的界線不同。一方覺得婚姻的事應該夫妻先談，另一方卻認為父母給意見本來就很正常。

再往下，還有孩子怎麼教、家務怎麼分、生活習慣怎麼協調、衝突時能不能好好說話，甚至是誰犯錯會被放大、誰犯錯卻總能被輕輕帶過。

這些事，在交往時未必都看得清楚。有些是當時沒有真正遇到；有些是看見了，卻覺得還好，認為以後再磨合。直到婚後，住在一起、一起面對金錢、時間、長輩、孩子與生活壓力，原本零碎的差異才慢慢浮上來，變成一天一天都要碰到的現實。

所以，婚姻裡的三觀不合，很多時候不是一句「我們想法不同」就能講完。它更像是：在面對生活裡的重要事情時，兩個人的判斷標準始終對不起來，甚至只有一個人的標準，才被當成標準。

這也是為什麼，有些婚姻表面上沒有驚天動地的大事，卻還是越過越遠。不是因為彼此毫無感情，而是很多看起來不大的差異，長期沒有被好好處理，最後就會變成關係裡反覆摩擦的地方。

這一系列文章，想做的不是用一句「三觀不合」把問題講完，而是把這四個字拆開來，讓那些原本說不清楚、講出口又像在抱怨的小事，慢慢看清楚它真正傷人的地方。

接下來，我會把婚姻裡常見的幾種三觀不合，一篇一篇寫清楚。因為很多婚姻的問題，不是不重要，而是一直沒有被好好命名。

致同國際法律事務所，線上法律諮詢 LINE：2580law。

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婚姻行不行專注於「婚姻 × 心理 × 法律」三位一體的內容解析。 我們從實務個案、心理結構、法律策略切入，協助讀者理解婚姻中的失衡原因、如何溝通、如何恢復自身力量，以及面對分離時的理性判斷。 致同國際法律事務所長期處理家事案件，期待透過文章，讓複雜的婚姻決策變得更清楚、更能被看見。 線上法律諮詢：Line：2580law

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#婚姻 #兩性關係 #婆媳關係 #家庭溝通 #家庭經營

致同國際法律事務所 2026.04.08 14
《婆媳之間，最難的其實是期待不一樣》

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#婆媳 #婆媳關係 #家庭經營

Qinote 2026.04.08 15
〔Insights〕別拿內向當擋箭牌：比起社交恐懼，長期麻木的「心冷」才是真正的危機。

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#人際關係 #兩性關係 #自我成長 #心理素質 #心理學

Chelsea 2026.04.07 39
另一半愛詭辯？這5招溝通拆解術學起來 讓他心服口服愛妳！

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#兩性關係 #家庭溝通

享民頭條 2026.04.07 33
婚後最早浮現的不合，常常不是大事，而是那些每天都會碰到的生活習慣

婚後最早浮現的不合，常常不是大事，而是那些每天都會碰到的生活習慣

#婚姻 #兩性關係 #家庭溝通 #家庭經營 #生活品質

致同國際法律事務所 2026.04.06 22
明明不是不做，卻總是為了「做到哪裡才算有做」起衝突

明明不是不做，卻總是為了「做到哪裡才算有做」起衝突

#婚姻 #夫妻 #兩性關係 #家庭溝通 #家庭經營

致同國際法律事務所 2026.04.05 24
很多人說婚姻走不下去，是因為三觀不合。但真正不合的，往往不是你以為的那些事

很多人說婚姻走不下去，是因為三觀不合。但真正不合的，往往不是你以為的那些事

#婚姻 #原生家庭 #夫妻 #兩性關係 #家庭溝通 #習慣

致同國際法律事務所 2026.04.05 152
婚姻不是變淡了，是我們忘了說「謝謝你」

婚姻不是變淡了，是我們忘了說「謝謝你」

#婚姻 #夫妻 #兩性相處 #親密關係 #情感

Qinote 2026.04.03 29
妳遇過打獵型伴侶嗎？他將世界的好物打包帶回妳身邊

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#兩性關係

享民頭條 2026.04.01 62
給他一個擁抱 讀懂男人淚水背後6個深層訊號

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#靈異事件 #兩性關係

享民頭條 2026.03.31 56
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