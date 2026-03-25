不當虎媽也不當奴才 6大理由讓新婚夫妻不想生小孩

2026-03-25 10:18 享民頭條

編輯/葉佳欣撰文

明明才剛換上白紗沒多久，親戚長輩們的「關心」就跟催債一樣準時，開口閉口就是什麼時候要抱孫子，好像沒生個孩子這場婚禮就只辦了一半。現在的婚姻早就不再是為了「傳宗接代」而存在的KPI考核，越來越多的新婚夫妻選擇把尿布錢省下來換成機票錢。這不是自私，而是一種對生活品質的極致追求，畢竟在把自己活漂亮之前，誰都不想隨便開啟「地獄級難度」的育兒副本。

如果妳也正被催生壓力轟炸，這裡有六個讓新婚夫妻集體點頭的「拒生」真相，看完妳會發現，原來不想生小孩的理由可以這麼理直氣壯。

新婚夫妻都還有親密感，正在濃情密意，生小孩之後甜蜜感可能會消失。圖/123RF圖庫
新婚夫妻都還有親密感，正在濃情密意，生小孩之後甜蜜感可能會消失。圖/123RF圖庫

養活自己已經是奇蹟

現在的物價漲得比薪水快，一杯手搖飲都要百元鈔的年代，養一個小孩簡直是在供奉一座活生生的碎鈔機。從奶粉錢、尿布錢到未來那深不見底的補習費，隨便算算都能買下一台進口跑車。新婚夫妻更傾向於把這筆預算拿來提升生活儀式感，不管是換一間有大浴缸的房子，還是每個月吃一頓高級法餐，這種看得到、摸得著的幸福，比虛無縹緲的「養兒防老」實際多了。

賺錢不容易，花錢也要很小心，財務是讓年輕世代不敢生育的最大理由。圖/123RF圖庫
賺錢不容易，花錢也要很小心，財務是讓年輕世代不敢生育的最大理由。圖/123RF圖庫

自由比什麼都貴

妳是不是也習慣了週末睡到自然醒，或者是下班後隨興跟老公去看場電影。一旦家裡多了個小生物，妳的人生排程就會徹底被摧毀。妳的睡眠會變成碎片，妳的旅行會變成搬家，連去洗手間都可能變成一種奢望。對於熱愛自由的新婚夫妻來說，維持兩人世界的隨性與浪漫，遠比被一個隨時會尖叫的生物綁架來得重要。

職場競爭沒空留給產假

身為職場上的新時代女性，妳好不容易拼到了現在的位置，一旦請了長假去生產，回來時可能位置早就被別人坐熱了。很多人擔心生完孩子後會與社會脫節，或者被迫在事業與家庭之間做出痛苦的抉擇。新婚夫妻更希望趁著年輕在事業上衝刺，把自我價值的實現排在第一位，而不是在育嬰假中消耗才華。

房價高到讓孩子沒地方住

這是一個很現實的居住問題，現在的房價讓許多年輕夫妻只能擠在微型公寓裡。兩個人住剛剛好，多一個孩子可能連嬰兒床都塞不進去。如果為了生小孩而得背負三十年的沉重房貸，把自己變成房奴，那種生活壓力會讓婚姻的甜蜜感迅速蒸發。與其讓孩子在狹小的空間裡長大，不如兩個人在舒適的環境裡優雅地老去。

如果為了生小孩而得背負三十年的沉重房貸，買房把自己變成房奴，那種生活壓力會讓婚姻的甜蜜感迅速蒸發。圖/123RF圖庫
如果為了生小孩而得背負三十年的沉重房貸，買房把自己變成房奴，那種生活壓力會讓婚姻的甜蜜感迅速蒸發。圖/123RF圖庫

對教育環境的集體焦慮

看著現在的小學生補習補到深夜，競爭壓力大到讓人窒息，很多新婚夫妻會開始反思：我有能力給孩子一個快樂的童年嗎。如果帶他來到這個世界上，只是為了讓他參與這場永無止境的人格與學歷競賽，那對孩子來說是不是一種溫柔的殘忍。這種對未來的責任感，讓很多夫妻選擇在還沒做好心理準備前，先按下暫停鍵。

兩人世界還沒過夠

最直白的原因其實就是，我還想跟這個人多談幾年戀愛。新婚期是兩個人磨合、探索世界的黃金時段，妳們還有很多地方沒去，很多電影沒看，很多深夜的話題還沒聊完。孩子的出現會強制性地讓「夫妻」變成「父母」，那種浪漫的濾鏡會被現實的柴米油鹽給打碎。為了守護這份得來不易的二人時光，大家寧可選擇當個稱職的毛小孩家長。

選擇不生小孩並不是對生命的否定，而是對自己人生的另一種肯定。妳有權利定義自己的幸福，不管是選擇滿屋子的笑聲，還是選擇滿世界的風景，只要妳跟伴侶達成共識，那這段婚姻就是完美的。

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享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#職場 #婚姻 #小孩 #生育 #兩性關係

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一週做愛幾次才健康？醫界揭「頻率公式」曝光規律性生活還有4大身體益處

一週做愛幾次才健康？醫界揭「頻率公式」曝光規律性生活還有4大身體益處

2026-03-17 22:29 女子漾／編輯周意軒
一週做愛幾次才健康？醫界揭「頻率公式」曝光規律性生活還有4大身體益處　圖片來源：canva
一週做愛幾次才健康？醫界揭「頻率公式」曝光規律性生活還有4大身體益處　圖片來源：canva

「一週做愛幾次才算正常？」這個看似私密的問題，其實一直是許多人心中的疑問。隨著健康觀念逐漸開放，性行為不再只是難以啟齒的話題，也被納入整體身心健康的一環。醫界指出，坊間流傳的「性愛頻率公式」確實有其依據，但更重要的，仍是回到個人身體狀況與伴侶之間的互動節奏。

文章目錄

年齡×9公式曝光　不同年齡有不同頻率建議

根據台灣男性醫學會建議，性愛頻率可透過「年齡十位數×9」來估算，將結果拆分為「週數＋次數」，可得出不同年齡層的平均值。例如20多歲族群約為1週8次、30多歲為2週7次、40多歲為3週6次，隨著年齡增加，頻率也會逐漸下降。不過泌尿科醫師指出，這類公式主要是統計平均值，並非每個人都適用。實際頻率仍須依個人體力、生活壓力與伴侶之間的協調來調整。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

性愛時間也有參考值　關鍵不在「越久越好」

除了頻率之外，性行為的時間長短也常被討論。醫界普遍認為，在不包含前戲的情況下，約7至13分鐘為常見平均範圍。專家提醒，時間並不是評估滿意度的唯一標準，過度追求「持久」反而可能造成心理負擔，影響整體表現與親密感。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

研究揭4大身體益處　不只是親密更是健康關鍵

越來越多研究顯示，規律且愉悅的性生活，對身體健康具有多方面幫助。

延緩老化

國外研究發現，性生活頻率較高者，體內荷爾蒙分泌較活躍，有助維持肌膚彈性與光澤，整體看起來更年輕。

幫助熱量消耗

從接吻到完整性行為，都是一種身體活動。研究指出，一次性生活約可消耗200至500卡路里，長期下來具有類似低強度運動的效果。

促進腸胃蠕動

婦產科醫師表示，性行為過程中骨盆與腹部的刺激，可能促進腸道蠕動，部分人會感覺排便更加順暢。

提升免疫力與心肺功能

研究顯示，規律性生活有助增加體內免疫蛋白，同時也能促進血液循環與心肺功能，對整體健康有正面影響。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

專家提醒：沒有標準答案　「舒服與共識」才是關鍵

醫界普遍強調，性愛頻率並不存在絕對標準。與其執著於「一週幾次才健康」，更重要的是雙方是否在關係中感到自在與滿足。當性生活建立在良好溝通與尊重之上，不僅能維繫親密關係，也有助於身心健康；反之，若因比較或壓力而產生焦慮，反而可能影響感情與自我狀態。整體而言，性愛不只是生理需求，更是情感連結的一部分。找到適合彼此的節奏，遠比任何公式來得重要。

#性愛 #性行為 #親密關係

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6億身家不留男人：最美歐巴桑陳美鳳的清醒傳承路

6億身家不留男人：最美歐巴桑陳美鳳的清醒傳承路

2026-02-28 08:00 J.T

你還記得那個在工地秀後台，一個人默默扒著冷便當陳美鳳嗎？

米粒乾癟、菜色凝結，塑膠盒邊緣還沾著後台的油漆味。同一個人，媒體卻說她身價六億，是全台最美歐巴桑。這兩個畫面疊在一起，簡直像電影裡的蒙太奇——窮到發慌的過去，與富到流油的現在，中間只隔著一個女人的半輩子。

而她最近說了一句話，讓我這個看過無數高資產族群的財務醫生，忍不住想按讚。「這筆錢，我不留給任何男人。」這句話一出，我第一個念頭是：只有看透人生，才能有這樣的智慧話語。她說這話的時候，語氣輕得像在討論今天天氣。但你知道的，真正的大決定，從來不需要大吼大叫。

從冷便當到「我就是豪門」

陳美鳳（Mei-Feng Chen）年輕時的故事，聽一次就忘不掉。為了在基隆給父親換一個像樣的家，她在工地秀最瘋狂的年代全台灣跑透透。聲音啞了，繼續唱；便當冷了，照樣吃。那時候沒有什麼「職涯規劃」，只有一個念頭：我要安全，我要一個遮風避雨的地方。後來她紅了，賺了，媒體開始傳她身價六億。你猜她怎麼回應？「沒那麼誇張，夠用就好。」八個字，把所有數字崇拜都打回原形。這不是裝謙虛，這是見過地獄的人特有的冷靜——錢只是工具，不是神壇上的供品。難怪她能說出那句經典台詞：「我不嫁豪門，因為我就是豪門。」這話要是從別的明星嘴裡出來，你可能會翻白眼；但從一個吃過冷便當、被房貸壓到喘不過氣的人口中说出来，那就是血淚換來的覺悟。

一千萬買來的「減法」智慧

但別以為她的財富之路一帆風順。陳美鳳自己承認，年輕時根本是個「理財盲」。看到工地秀就亂買房——對，就是那種「買房一定賺」的迷信，她當年比誰都虔誠。對房貸利息完全沒概念，一度被沉重的貸款壓到懷疑人生。銀行利息像水蛭一樣，默默吸乾她的勞力價值——這種被資產反噬的恐懼，沒經歷過的人不會懂。

真正的轉折點，是那場耗時四年、花掉她一千萬台幣和解金的離婚官司。

一千萬。不是為了分財產，是為了「買回自由」。她跨海打官司，只為從前夫手中奪回房產與人生主導權。這筆錢貴得離譜，但也值得到底——因為它徹底治好了她對「加法理財」的執迷。從此以後，陳美鳳開始做「減法」。清理高壓低效的物件，追求極致流動性。她還透露一個讓我拍案叫絕的習慣：「抽屜一定要有現金。」

在這個人人談論投資報酬率、資產配置的時代，這句話聽起來簡直像阿嬤的叮嚀。但你知道嗎？這才是對「底氣」最直觀的掌控。當你不再追求名牌包的虛榮，而是享受隨性混搭的自在；當你的資產隨時能變現、隨時能轉身——那才是真正的自由。

法律這台冷血機器，不認得你的真心

現在，最讓我敬佩也最不捨的部分來了。陳美鳳決定把遺產留給相伴多年的「助理妹妹」。聽起來溫馨？但身為 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問，我看到的是滿地的法律地雷。先釐清：這位助理其實是她的胞妹，依法本就有繼承權。但問題是，在台灣的繼承順位裡，單身者若無子女且父母離世，遺產將由兄弟姊妹「均分」。假設你現在單身、沒小孩、爸媽走了——恭喜你，你的錢法律已經先幫你「分好」了。這意味著什麼？即便陳美鳳立下遺囑指定給妹妹，其他手足仍有「特留分」的保障——那是一道法律高牆，意志再強大也撞不開。

但這還不是最可怕的。除了特留分的威脅，還有一隻看不見的手——遺產稅。假設陳美鳳的資產真的接近六億，按現行稅率，國稅局先拿走至少百分之十，也就是六千萬。這還沒算上土地增值稅、房地合一稅的可能疊加衍生稅務成本。很多人以為「留給妹妹就好」，卻沒算過「要先繳多少稅才能留」。這是我在輔導高資產客戶時，第一個要打破的迷思。

法律這台機器有多冷血？它會把你的錢分給二十年沒講過話的親戚，然後跟你說「依法辦理」。它只看血緣與順位，不看誰在你病榻前守候，不問誰陪你走過半輩子的風雨。你不想讓辛苦累積的資產，最後流向那些僅具血緣、卻不相往來的親屬？那就必須建立「保全防線」。單靠遺囑是不夠的，你需要「保險隔離機制」——把理賠金指定受益人，排除在遺產計算之外；或是設立「生前信託」，在生前就完成資產的實質隔離。

這裡要潑個冷水：銀行定存、基金、股票，這些「遺產」都跑不掉，都會被凍結、都被特留分綁架。只有保險理賠金，可以指定受益人、可以排除在遺產計算之外。這不是我在推銷保險，是我在銀行端看太多客戶發現「錢卡住了」的慘痛經驗。銀行理專不一定懂得告訴你正確的資訊，因為這不在他的 KPI 裡。

沒有這些工具，你的遺產就只是別人眼中的財產。就這麼簡單，也這麼殘忍。

寫給每一個努力活著的你

陳美鳳的故事，說到底不是什麼明星八卦。這是一份給所有都會女性、單身族、頂客家庭的診斷報告。她用一千萬換來的教訓是：錢要留在對的人手裡，才是真正的守護。當財富超越物質需求，它的終極意義就是賦予你「說不」的權力——不嫁給不愛的人，不委屈在不對的關係裡，不讓法律替你決定誰才值得。經濟獨立是選擇生活的底氣，提前規劃則是守護所愛的最後慈悲。

我們努力一輩子，不是為了在身後留下一場紛爭。而是要確保那份由冷便當換來的血汗，那份在工地秀後台咬牙撐過的堅持，能準確、優雅地降落在那個值得的人手中。法律只能做到「分配」。唯有專業的傳承佈局，才能達成「圓滿」。

看到這裡，你可以做三件事：第一，打開你的存摺，算一下「如果明天我不在，這些錢會去哪」；第二，找出你的保單，確認受益人寫的是誰；第三，問自己一個問題：「我現在的資產結構，是讓我自由，還是讓我綁死？」這三題不用急著回答，但至少要開始想。真正的改變，從一個好問題開始。

真正的貴氣，從來不是身價數字，而是內心尊貴且靈魂自由。別讓法律的冰冷，替你抹滅了生前的溫情；在意外來臨前，妳必須親手寫下財富的歸宿。你的錢，應該聽你的話——不是聽法律的、不是聽親戚的、不是聽「應該怎樣」的。

這就是我真心想再跟你提醒一次的囉嗦。



我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是婚姻專家， 但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#便當 #陳美鳳 #遺產稅 #兩性關係

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你不是不夠好，只是不在他的第一順位

你不是不夠好，只是不在他的第一順位

2026-03-22 21:25 梅洛琳

有些關係，不是兩個人，有時候，是三個人，

或是──「第四者」。

原本以為自己在愛情裡，結果只是順位、是備胎。

你以為你是特別的，但事實是——

你只是他的選項之一，既不是第二，也不是第一。

你才發現，原來，你不是唯一。

但，他的世界，從來沒有你， 就算有，也是很小的一塊，

位置很小，小到連站立都卑微。

除非有其他的條件，否則在感情裡，很少有人願意接受自己只是備胎。

每個人都想被疼、被愛， 被放在最重要的位置，

都想成為那個被捧在手心裡的人。

或許，你有一段時間被捧在手上，但在他的生活的某個角落，還有另一個人，被小心翼翼地放進一個精緻的盒子，內有柔軟的紅色絨布，像珍寶似的，由他守護珍藏著。

那顆珍珠，閃閃發光。

而你，並不是唯一的一顆。

有些人會在這裡停下來， 有些人，會繼續留在這樣的關係裡。

那些理智與清醒、掙扎與崩潰， 明明靠得那麼近，卻不是被選擇的那個人。

短篇小說集《第四者》，寫的就是關於這樣的故事

或許在故事裡，你能找回重新把自己放回第一順位的勇氣。

博客來：《第四者》（短篇小說集）

圖／Pixabay
圖／Pixabay


梅洛琳

梅洛琳

創作故事20年以上，著作上百本，類型：從小說到繪本，從感情到親情、從恐怖到繪本，著有：戰爭小說《最後的交火》（時報出版），電影小說《心靈時鐘》（木馬文化）等。

#愛情 #故事 #博客來

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6000萬現金買房、1.2億掛售：這場豪門抓猴案根本是台南最狂的投資教學

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2026-03-19 08:00 J.T

▋一件競選背心掉在三樓沙發上，砸出五千萬的財富密碼

看到這新聞的第一秒，我手機差點掉地上：這什麼鬼？比藍色蜘蛛網還扯八個檔次！

但第二秒我就清醒了——不對，這根本不是什麼感情糾葛，這是一堂價值五千三百二十萬元的台南房地產實戰課。講師陣容超華麗：某位名媛、某位醫美總裁，外加一位立委。三個人，一台車，一件掉在不該掉的地方的競選背心，串起一場過億元的資產大戲。

先說重點。2023年，現金六千六百八十萬元，無貸款，暴力入手。現在掛售一億二千萬元。兩年不到，帳面漲幅逼近八成。什麼概念？你買一棟，快要賺一棟。這種報酬率，台積電股票看了都沉默。

你跟我說這是感情糾紛？這根本是投資教科書等級的操作啊！

▋虎尾寮「誠美無二」：七間衛浴的社交資產密碼掉

來看看這棟房子的規格。建案名稱叫「誠美無二」，位在台南東區虎尾寮，地坪六十三點一五坪，建坪一百三十八點六四坪，七間衛浴，德國頂級廚具，義大利磁磚，全區只有兩戶。

七間衛浴。你沒看錯，七間。

我剛看到這數字的時候也愣了一下。什麼家庭需要七間廁所？後來才想通：這本來就不是給「家庭」住的。這是一種稀缺的社交資產，是富豪用來安置情感、或者說安置「某種關係」的保險箱。現金支付、無貸款、登記在女方名下，這種組合在財務規劃裡通常只有兩種可能：極致的安撫，或是極致的隱匿。

但現在這個保險箱變成了火藥庫。當初的浪漫借名登記，在感情變調後成了法律上的灰色枷鎖。

做了二十年財富管理，我看過太多這種「借名登記」的案子。客戶來找我時通常已經火燒屁股，問我怎麼辦。我總是反問：當初付錢的時候，你為什麼不順便付一筆律師費，把該簽的契約簽一簽？答案通常是：那時候感情很好，怕談錢傷感情。現在呢？錢沒了，感情也傷了。

▋台南東區的「鈔能力」：對標「喆大成」的億元行情上

很多人質疑這五千多萬的增值到底合不合理。來，我們看數據說話。

虎尾寮核心地段另一個知名社區「喆大成」，近期才剛創下一億三千七百五十萬元的天價成交紀錄。這說明什麼？說明這個區域確實具備過億元的「鈔能力」。女方開價一億二千萬，不是亂喊的，是精算過的。

但這裡的弔詭之處在於：這筆增值到底是男方委託管理的資產，還是女方口中的贈與？

這就是產權遊戲最迷人的地方。在富豪的資產配置棋盤上，房子有時候不是用來住的，是用來博弈的籌碼。當初的溫柔鄉，現在成了變現的武裝。登記在誰名下，誰就是最後的莊家——這句話聽起來很市儈，但在法庭上就是這麼赤裸。

從稅務規劃的角度來看，這筆交易還有一個隱藏地雷。如果最後法院認定這是「借名登記」而非「贈與」，那當初的現金六千六百八十萬元，會不會被國稅局追繳高額贈與稅，或是返還過程被視為財產交易所得而課徵重稅？這種案件我處理過不只一樁，最後往往是贏了官司、輸了稅單，兩邊都沒討到好。

▋從一億二砍到八千萬：這不是認輸，這是頂級的風險控管萬

最讓我拍案叫絕的是這段。

醜聞延燒的時候，女方急了。市場傳出她願意從一億二千萬大幅砍價到八千萬求售。四千萬，夠在台南買兩棟透天了，她眼睛都不眨一下。很多人以為這是大方，錯，這是高明的心理博弈。

想想看，她現在面臨什麼處境？訴訟威脅、男方隨時可能主張借名登記、漫長的法律攻防。對她來說，流動性遠比帳面價值重要。房子搬不走，但現金可以。只要在判決確定前完成過戶套現，這筆錢的控制權就徹底在她手裡。

這是什麼？這就是風險管理啊！先落袋為安，才有資本打接下來的律師費大賽。四千萬的折扣，買的是時間和確定性。這種操作，你我在股市裡可能都做不出來這麼果斷。

男方這邊呢？他想追回資產，必須主張「借名登記」。但這場仗極難打。法律上，登記名義人擁有絕對優先權。他要反駁贈與主張，得提出完整證據鏈：當年支付房款的流向單據、長年繳納水電瓦斯的紀錄、甚至要找當年裝潢設計師出庭作證，證明所有實質支出與管理決策都在他身上。

這種「把內褲翻出來給法官看」的過程，對一個重視名聲的企業主來說，簡直是二次傷害。告下去，贏了官司輸了面子；不告，眼看著六千多萬打水漂。進退兩難，這就是感情投資的隱藏成本。

某年我在銀行保險擔任輔銷顧問時，遇到一位企業主客戶，狀況跟這位醫美總裁幾乎一模一樣。他當年為了避稅，把三棟房子借名登記在女友名下，結果分手後對方主張是贈與。我們團隊花了整整八個月，調閱十年前的銀行流水、裝潢發票、甚至找到當年的房仲作證，最後才打贏官司。但你知道代價是什麼？律師費加會計師費超過三百萬，還上了社會版。他跟我說：「我寧願當初多繳兩百萬的稅，也不想經歷這些。」

▋我們都在吃瓜，但瓜皮裡藏著致富線索

說真的，我看到這新聞的時候心情很複雜。

一方面覺得這些人的世界真精彩，一件背心、一台車就能扯出上億資產戰。另一方面又不得不佩服，這些人的財商確實在另一個維度。我們普通人買房子，想的是地段、學區、增值潛力。這些人買房子，想的是資產配置、法律架構、退出機制、風險對沖。

女方這一系列操作，根本是在示範如何利用產權制度進行最後突圍。從一億二喊到八千萬，表面是認賠，實際是鎖定獲利。兩年前這房子如果真的是「贈與」，她現在淨賺一千多萬；如果是「借名」，她至少確保了八千萬現金在手，後續官司慢慢打。

這種腦袋，你說她是花瓶？我第一個不同意。

2019年我在「我是好講師」大賽一路打到全中國12強，見過各種頂尖的商業案例。但說實話，這套操作，放在商學院案例裡也毫不遜色。她的決策邏輯完全符合「損失規避」理論：當人們面對確定損失時，會變得異常理性。四千萬的折扣，換取確定的八千萬現金，這筆帳算得比誰都精。

▋給所有在場外看戲的我們：八卦看完了，該學的別漏掉

我知道你在想什麼。你覺得這種豪門恩怨離你很遠，你覺得自己一輩子不會有六千萬現金買房還登記在別人名下的問題。

但聽我說，這個案例的核心教訓，適用於所有財富階層。

產權登記就是一切。不管當初多甜蜜，權狀上寫誰的名字，法律就保護誰。這不是市儈，這是遊戲規則。

模糊地帶最貴。借名登記如果沒有完整資金流向紀錄、沒有明確契約，一旦翻臉就是無底洞官司。你以為談錢傷感情？錯，沒談清楚才傷感情，還傷錢包。

流動性勝過帳面價值。女方寧願砍價四千萬也要快速去化，這給所有投資者上了一課：在風險不確定的時候，現金為王。房子、股票、任何資產，變不了現都是紙上富貴。

情感債是最貴的成本。男方當初以為不用付錢的溫柔，現在可能要付出名譽、時間、律師費，還不一定拿得回本金。這筆帳怎麼算都虧。

我在課堂上常說一句話：「保險櫃裡放的不是愛情，是單據。」很多人聽了笑，但笑完就忘。這個案子就是最好的提醒。如果你真的要借名登記，至少做到三件事：第一，簽正式的借名登記契約，不要只有口頭約定；第二，保留所有金流證明，每一筆錢都要有紀錄；第三，定期確認資產狀況，不要等到出事才發現房子已經被賣了。

▋最後，關於那個「情感溢價」

外界戲稱這案子有「情感溢價」，彷彿貼上地表最強小三的標籤就能讓房子鍍金。我覺得這說法太酸，也太小看這場操作的專業度了。

這棟房子的增值，本質上來自台南東區的地段價值、稀缺性、以及市場行情。八卦只是讓它上了新聞，但沒有八卦，虎尾寮的億元成交紀錄還是存在。女方只是剛好站在風口上，而且她沒有被風吹暈，反而趁勢而為，快速變現。

這種嗅覺和執行力，放在任何行業都是頂尖的。

所以與其在留言區罵小三罵渣男，不如問問自己：如果你的名字被登記在一棟上億的房子上，你有沒有辦法在風暴來襲時，像她那樣果斷砍價、快速套現、掌握主動權？

愛情的保險箱從來不在心裡。在那本蓋了官印的所有權狀裡。但真正厲害的人，不只把保險箱鎖好，還知道在什麼時候、用什麼價格、把裡面的東西變現。

這場豪門抓猴案，我們都是觀眾。但聰明的觀眾，會在散場時撿起地上的劇本，看看能不能用在自己的下一筆投資裡。

畢竟，六千萬變一億二的故事，不是每個人都有機會上演，但每個人都有機會學會這套劇本。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#借名登記 #兩性關係

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喜歡一個人的10個曖昧舉動　你準備好告白了嗎？

喜歡一個人的10個曖昧舉動　你準備好告白了嗎？

2026-03-10 10:02 網路溫度計DailyView
示意圖／pixabay
示意圖／pixabay

從2月14日的西洋情人節、3月14日的白色情人節，到象徵「我愛你」的5月20日告白日，以及七夕、年末的擁抱情人節等，每一個節日都帶著不同的浪漫氛圍。當這些日子悄悄到來，不少人也開始重新思考：身邊那個總是陪伴自己的人，究竟只是感情很好的朋友，還是早已多了一點不一樣的在意？

當感情在心裡慢慢發芽，暗戀的情緒也會一點一滴累積。很多時候，一些不經意的小舉動就藏著真實心意，會忍不住想多和對方聊幾句、找機會見面，也會在不知不覺中記住對方的喜好與生活中的點滴。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出喜歡一個人的10個曖昧舉動，看看這些小訊號，你中了幾個？

No.10 借用對方的隨身物、珍藏影像

喜歡上一個人，開始想留住對方存在的痕跡，會找藉口借傘、外套或小物；也會珍藏照片、影片在手機中，偶爾翻看時嘴角上揚。看似平常的物品與紀錄，都成了專屬於自己的小小紀念，心裡也會悄悄浮現一抹甜意。

各大社群平台常有人發問：「為什麼女生午休總是愛借男同學的外套」、「真的只會把外套借給有好感的人嗎」、「女生借外套就是有喜歡的意思嗎」、「男生會借傘給普通朋友嗎」。這類的討論總會獲得許多迴響，其他網友紛紛留言回覆，「以前國高中真的會跟有好感的男生借外套，別的女生借還會偷吃醋」、「好青春的回憶」、「我覺得這個動作很曖昧」、「應該是喜歡妳，不然他為何不借別人的傘」。

No.9 開始吃醋、出現佔有慾

Dcard感情版的卡友整理了一份「暈船參照表」，指出「有興趣」、「有好感」、「喜歡」之間的差別：當關係進入「喜歡」的階段時，彼此的互動往往會出現一些明顯變化，例如訊息回覆變得更固定，見面的頻率也逐漸增加，聊天內容開始多了幾分曖昧的意味。更明顯的是，心裡會悄悄出現一點佔有慾或吃醋的情緒，也會忍不住試探對方對自己的感覺。

當看到對方和別人互動過於親密時，心裡可能會悄悄湧上一股不悅或焦慮，嘴上卻勉強說著「沒關係」、「都可以」。其實自己也很清楚，這些話往往只是反話，而那份矛盾又複雜的心情，正是已經悄悄陷入愛情的證明。

No.8 見面時特別打扮自己

平日裡或許穿著隨性、打扮簡單，但只要和喜歡的人約好見面，往往會不自覺多花一點心思整理自己。挑選衣服、整理髮型，甚至注意整體形象，其實不只是為了好看，而是希望在對方面前留下最好的印象。

Threads上有網友分享，好朋友平常都穿拖鞋和球衣，某次約好一起外出時竟穿上襯衫、布鞋，髮型也整理得俐落，吃完晚餐就對她告白了。也有網友說，為了見暗戀的學長，特地練習化妝，「早早起床精心打扮，還特地穿了平常不常穿的裙子」，只為呈現出對方喜歡的模樣。

No.7 愛情占卜、速配測驗

示意圖／pexels

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《網路溫度計DailyView》曾報導過「台人最愛的十大算命方式」，感情相關的占卜，也成為許多人在曖昧初期用來探索心意的小工具。當對某個人產生好感時，總會忍不住想從各種線索中，找出彼此是否契合的跡象。

PTT有網友提到，「身邊朋友談戀愛心煩意亂的時候，都會去算塔羅牌」、「算塔羅想知道暗戀對象對我的想法」。除了塔羅牌之外，生日、星座、血型，甚至是MBTI性格配對，也常被拿來偷偷查詢，只為測試兩人之間是否有戀愛的可能。有些人甚至會算命、做心理測驗，一邊期待結果，一邊為答案患得患失，心裡也不免開始幻想，如果兩人真的很合拍，未來會不會展開一段甜蜜的故事。

No.6 臉紅傻笑、說話變溫柔

示意圖／pexels

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你的微表情出賣了你！見到對方的瞬間，臉頰可能微微泛紅，眼神有些閃躲，聲音也比平常柔和許多；說話節奏時快時慢，嘴角則忍不住浮現笑意。PTT網友分享，「跟喜歡的人靠很近會臉紅心跳」、「害羞到像少女一樣無法自拔」、「講話會用假音」、「語調變得很溫柔是重點」、「用仰慕的眼神看對方」。

還有人提到，當面對喜歡的人時，自己會突然變得很不自然，例如頻繁撥頭髮、拉衣角、低頭偷笑，或是不自覺地雙手交握、腳尖輕蹬，整個人顯得有些緊張。這些看似細微的舉動，其實往往正是暗戀時最真實、也最難掩飾的信號。

No.5 經常提起對方

無論是和朋友閒聊、遇到生活瑣事，三不五時就會從你嘴裡冒出他的名字。其實，總是忍不住提到某個人，往往代表內心早已對他產生強烈的在意與牽掛。

那種帶著一點期待、又夾雜些許不安的情緒，特別容易出現在曖昧或暗戀的初期，當你逐漸被對方的個性與價值觀吸引時，更是如此。網友表示，察覺自己愛上別人的時候，通常是「做什麼都想到他」、「覺得可愛就是沒救的開始」、「把互動內容拿去請GPT分析的時候」、「跟友人聊天開口閉口幾乎都會提到他」。

No.4 注意對方的一舉一動

示意圖／pixabay

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Dcard有網友發問，「如果一個男生記住我講過的很多小事這樣算是喜歡我嗎？」獲得許多網友肯定的回答，「一個人的記憶力很有限，只有一個特別在乎的人才會做到」、「他就是喜歡妳，才會去記得妳的大小事」、「會這麼問就代表妳也有好感」。

當喜歡一個人時，往往會不自覺把對方的一舉一動記在心裡。無論是隨口提過的喜好興趣，還是最近的情緒變化，都會特別留意。像是知道他喜歡抹茶，生日蛋糕就會特地選抹茶口味；知道他不吃辣，也會提醒餐點的辣度。

在人群之中，視線總是忍不住追隨，偶爾偷看幾眼，只是想確認對方就在不遠的地方。這份在意不只停留在現實生活中，也會延伸到社群媒體。當訊息遲遲沒有獲得回覆時，心裡難免有些焦慮，還會想辦法找話題繼續聊天；同時也會默默關注IG限時動態或貼文，只為了解對方最近在做什麼、過得如何。

No.3 願意花錢買單、送禮

示意圖／pixabay

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有時候，喜歡一個人的心意，其實藏在一些看似不起眼的小動作裡。比如一起吃飯時突然搶著買單，嘴上說著「沒關係啦」，心裡其實在想：這樣是不是就有理由再約下一次？又或者逛到便利商店時，看到對方曾說過喜歡的零食，順手多拿一包，假裝很隨意地說：「剛好看到就買了。」

這些小小的花費不一定昂貴，卻很有心思，其實，選對禮物也能成為傳達好感的一種方式。《網路溫度計DailyView》整理過「雙北十大花店排行榜」、「十大網路超人氣質感飾品」、「巧克力禮盒品牌TOP 10」等報導，白色情人節將至，如果心裡正好有那個特別的人，不妨準備一份小禮物，替自己的心意多添一點勇氣。

No.2 想與對方肢體接觸

示意圖／pixabay

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走路時，兩人輕輕靠近，肩膀或手肘不經意地朝向對方，過馬路時自然拉起的手、聊天時偶爾輕碰手臂，每一次靠近都是溫柔的訊號，透過碰觸，感受到在乎與親近。

曖昧期間，肢體語言往往比言語更誠實，但所有接觸都須尊重對方、獲得同意，在彼此舒服的範圍內互動。網友提到，「喜歡才想要碰觸對方」、「曖昧對象say goodbye時會拍拍我的頭、摸摸我耳朵」、「看電影直接靠在一起」、「有次因為下雨一起撐一把傘，把她往我身上摟」、「喜歡的會很暈」、「牽手比較親密，要雙方都願意」。

No.1 主動聯繫、製造相處機會

示意圖／pixabay

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經典愛情電影《他其實沒那麼喜歡妳》點出了「喜歡」的真諦：「If he loves you, you will know it.」一旦喜歡上對方，會主動聯繫、不會消失不見，也不會只在自己方便時才見面。網友提到，「每天跟我早安、晚安」、「會主動和喜歡的人分享生活」、「會主動聯絡關心，考慮和在乎你的感受」、「看看對方是不是會主動找自己，聽說這方法測試還蠻準」。

當好感逐漸加深，互動的頻率也會跟著改變。有些人會習慣性地傳訊息，生活中的小事都想分享，只為多了解對方的世界；也有人會悄悄製造見面的機會，例如走對方常走的路、參加對方可能出現的聚會，甚至努力融入對方的朋友圈。每一次看似自然的靠近，其實都藏著小心翼翼的在意與期待。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年3月5日至2026年3月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

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