婚姻裡，有些體諒其實很孤單

2026-03-27 12:30 Qinote

大多數的人談到婚姻時，常常會說一句話：

「兩個人在一起，就是要互相體諒。」

這句話其實沒有錯。

生活本來就需要互相理解，也需要彼此讓步。

只是很多人走進婚姻之後才慢慢發現，有些體諒，其實是很孤單的。

有時候，你知道對方工作很累，所以很多事情選擇自己先做。

家裡需要整理，先整理。

孩子有事情，先處理。

生活裡很多細節，也會習慣自己默默補上。

不是因為對方不願意做，而是因為你知道，說出來好像也會變成一種壓力。

於是很多事情，就慢慢變成一種默契。

你先做了。

日子久了之後，很多人會發現，婚姻裡有一種很微妙的狀態。

不是不幸福，也不是不被愛。

只是很多事情，變成自己先想到。

對方沒有刻意忽略，只是習慣了有人會先處理。

而那個人，往往就是比較體諒的那一方。

有時候，體諒其實是一種溫柔。

它讓生活比較順，也讓很多衝突不必發生。

但如果所有事情都只有一個人在體諒，久了之後，心裡還是會有一點疲憊。

不是想計較。

只是偶爾也會希望，有些事情能被看見。

婚姻裡最難的，其實不是爭吵。

很多時候，真正讓人累的，是那些一直沒有說出口的小事。

你沒有抱怨，也沒有指責。

只是慢慢習慣把事情做好。

日子就這樣一天天過。

其實很多婚姻都是這樣維持著。

沒有戲劇性的衝突，也沒有太多波折。

只是兩個人各自扮演自己的角色。

但如果有一天，其中一個人能突然說一句：

「今天我來處理吧。」

那種被接住的感覺，往往會讓人很感動。

婚姻裡需要體諒，但體諒不應該只落在一個人身上。

因為真正長久的關係，不是誰比較辛苦。

而是兩個人都願意，在對方累的時候，往前多走一步。足夠。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#婚姻 #夫妻 #兩性關係 #兩性相處

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一週做愛幾次才健康？醫界揭「頻率公式」曝光規律性生活還有4大身體益處

一週做愛幾次才健康？醫界揭「頻率公式」曝光規律性生活還有4大身體益處

2026-03-17 22:29 女子漾／編輯周意軒
一週做愛幾次才健康？醫界揭「頻率公式」曝光規律性生活還有4大身體益處　圖片來源：canva
一週做愛幾次才健康？醫界揭「頻率公式」曝光規律性生活還有4大身體益處　圖片來源：canva

「一週做愛幾次才算正常？」這個看似私密的問題，其實一直是許多人心中的疑問。隨著健康觀念逐漸開放，性行為不再只是難以啟齒的話題，也被納入整體身心健康的一環。醫界指出，坊間流傳的「性愛頻率公式」確實有其依據，但更重要的，仍是回到個人身體狀況與伴侶之間的互動節奏。

文章目錄

年齡×9公式曝光　不同年齡有不同頻率建議

根據台灣男性醫學會建議，性愛頻率可透過「年齡十位數×9」來估算，將結果拆分為「週數＋次數」，可得出不同年齡層的平均值。例如20多歲族群約為1週8次、30多歲為2週7次、40多歲為3週6次，隨著年齡增加，頻率也會逐漸下降。不過泌尿科醫師指出，這類公式主要是統計平均值，並非每個人都適用。實際頻率仍須依個人體力、生活壓力與伴侶之間的協調來調整。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

性愛時間也有參考值　關鍵不在「越久越好」

除了頻率之外，性行為的時間長短也常被討論。醫界普遍認為，在不包含前戲的情況下，約7至13分鐘為常見平均範圍。專家提醒，時間並不是評估滿意度的唯一標準，過度追求「持久」反而可能造成心理負擔，影響整體表現與親密感。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

研究揭4大身體益處　不只是親密更是健康關鍵

越來越多研究顯示，規律且愉悅的性生活，對身體健康具有多方面幫助。

延緩老化

國外研究發現，性生活頻率較高者，體內荷爾蒙分泌較活躍，有助維持肌膚彈性與光澤，整體看起來更年輕。

幫助熱量消耗

從接吻到完整性行為，都是一種身體活動。研究指出，一次性生活約可消耗200至500卡路里，長期下來具有類似低強度運動的效果。

促進腸胃蠕動

婦產科醫師表示，性行為過程中骨盆與腹部的刺激，可能促進腸道蠕動，部分人會感覺排便更加順暢。

提升免疫力與心肺功能

研究顯示，規律性生活有助增加體內免疫蛋白，同時也能促進血液循環與心肺功能，對整體健康有正面影響。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

專家提醒：沒有標準答案　「舒服與共識」才是關鍵

醫界普遍強調，性愛頻率並不存在絕對標準。與其執著於「一週幾次才健康」，更重要的是雙方是否在關係中感到自在與滿足。當性生活建立在良好溝通與尊重之上，不僅能維繫親密關係，也有助於身心健康；反之，若因比較或壓力而產生焦慮，反而可能影響感情與自我狀態。整體而言，性愛不只是生理需求，更是情感連結的一部分。找到適合彼此的節奏，遠比任何公式來得重要。

#性愛 #性行為 #親密關係

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你不是不夠好，只是不在他的第一順位

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2026-03-22 21:25 梅洛琳

有些關係，不是兩個人，有時候，是三個人，

或是──「第四者」。

原本以為自己在愛情裡，結果只是順位、是備胎。

你以為你是特別的，但事實是——

你只是他的選項之一，既不是第二，也不是第一。

你才發現，原來，你不是唯一。

但，他的世界，從來沒有你， 就算有，也是很小的一塊，

位置很小，小到連站立都卑微。

除非有其他的條件，否則在感情裡，很少有人願意接受自己只是備胎。

每個人都想被疼、被愛， 被放在最重要的位置，

都想成為那個被捧在手心裡的人。

或許，你有一段時間被捧在手上，但在他的生活的某個角落，還有另一個人，被小心翼翼地放進一個精緻的盒子，內有柔軟的紅色絨布，像珍寶似的，由他守護珍藏著。

那顆珍珠，閃閃發光。

而你，並不是唯一的一顆。

有些人會在這裡停下來， 有些人，會繼續留在這樣的關係裡。

那些理智與清醒、掙扎與崩潰， 明明靠得那麼近，卻不是被選擇的那個人。

短篇小說集《第四者》，寫的就是關於這樣的故事

或許在故事裡，你能找回重新把自己放回第一順位的勇氣。

博客來：《第四者》（短篇小說集）

圖／Pixabay
圖／Pixabay


梅洛琳

梅洛琳

創作故事20年以上，著作上百本，類型：從小說到繪本，從感情到親情、從恐怖到繪本，著有：戰爭小說《最後的交火》（時報出版），電影小說《心靈時鐘》（木馬文化）等。

#愛情 #故事 #博客來

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6億身家不留男人：最美歐巴桑陳美鳳的清醒傳承路

6億身家不留男人：最美歐巴桑陳美鳳的清醒傳承路

2026-02-28 08:00 J.T

你還記得那個在工地秀後台，一個人默默扒著冷便當陳美鳳嗎？

米粒乾癟、菜色凝結，塑膠盒邊緣還沾著後台的油漆味。同一個人，媒體卻說她身價六億，是全台最美歐巴桑。這兩個畫面疊在一起，簡直像電影裡的蒙太奇——窮到發慌的過去，與富到流油的現在，中間只隔著一個女人的半輩子。

而她最近說了一句話，讓我這個看過無數高資產族群的財務醫生，忍不住想按讚。「這筆錢，我不留給任何男人。」這句話一出，我第一個念頭是：只有看透人生，才能有這樣的智慧話語。她說這話的時候，語氣輕得像在討論今天天氣。但你知道的，真正的大決定，從來不需要大吼大叫。

從冷便當到「我就是豪門」

陳美鳳（Mei-Feng Chen）年輕時的故事，聽一次就忘不掉。為了在基隆給父親換一個像樣的家，她在工地秀最瘋狂的年代全台灣跑透透。聲音啞了，繼續唱；便當冷了，照樣吃。那時候沒有什麼「職涯規劃」，只有一個念頭：我要安全，我要一個遮風避雨的地方。後來她紅了，賺了，媒體開始傳她身價六億。你猜她怎麼回應？「沒那麼誇張，夠用就好。」八個字，把所有數字崇拜都打回原形。這不是裝謙虛，這是見過地獄的人特有的冷靜——錢只是工具，不是神壇上的供品。難怪她能說出那句經典台詞：「我不嫁豪門，因為我就是豪門。」這話要是從別的明星嘴裡出來，你可能會翻白眼；但從一個吃過冷便當、被房貸壓到喘不過氣的人口中说出来，那就是血淚換來的覺悟。

一千萬買來的「減法」智慧

但別以為她的財富之路一帆風順。陳美鳳自己承認，年輕時根本是個「理財盲」。看到工地秀就亂買房——對，就是那種「買房一定賺」的迷信，她當年比誰都虔誠。對房貸利息完全沒概念，一度被沉重的貸款壓到懷疑人生。銀行利息像水蛭一樣，默默吸乾她的勞力價值——這種被資產反噬的恐懼，沒經歷過的人不會懂。

真正的轉折點，是那場耗時四年、花掉她一千萬台幣和解金的離婚官司。

一千萬。不是為了分財產，是為了「買回自由」。她跨海打官司，只為從前夫手中奪回房產與人生主導權。這筆錢貴得離譜，但也值得到底——因為它徹底治好了她對「加法理財」的執迷。從此以後，陳美鳳開始做「減法」。清理高壓低效的物件，追求極致流動性。她還透露一個讓我拍案叫絕的習慣：「抽屜一定要有現金。」

在這個人人談論投資報酬率、資產配置的時代，這句話聽起來簡直像阿嬤的叮嚀。但你知道嗎？這才是對「底氣」最直觀的掌控。當你不再追求名牌包的虛榮，而是享受隨性混搭的自在；當你的資產隨時能變現、隨時能轉身——那才是真正的自由。

法律這台冷血機器，不認得你的真心

現在，最讓我敬佩也最不捨的部分來了。陳美鳳決定把遺產留給相伴多年的「助理妹妹」。聽起來溫馨？但身為 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問，我看到的是滿地的法律地雷。先釐清：這位助理其實是她的胞妹，依法本就有繼承權。但問題是，在台灣的繼承順位裡，單身者若無子女且父母離世，遺產將由兄弟姊妹「均分」。假設你現在單身、沒小孩、爸媽走了——恭喜你，你的錢法律已經先幫你「分好」了。這意味著什麼？即便陳美鳳立下遺囑指定給妹妹，其他手足仍有「特留分」的保障——那是一道法律高牆，意志再強大也撞不開。

但這還不是最可怕的。除了特留分的威脅，還有一隻看不見的手——遺產稅。假設陳美鳳的資產真的接近六億，按現行稅率，國稅局先拿走至少百分之十，也就是六千萬。這還沒算上土地增值稅、房地合一稅的可能疊加衍生稅務成本。很多人以為「留給妹妹就好」，卻沒算過「要先繳多少稅才能留」。這是我在輔導高資產客戶時，第一個要打破的迷思。

法律這台機器有多冷血？它會把你的錢分給二十年沒講過話的親戚，然後跟你說「依法辦理」。它只看血緣與順位，不看誰在你病榻前守候，不問誰陪你走過半輩子的風雨。你不想讓辛苦累積的資產，最後流向那些僅具血緣、卻不相往來的親屬？那就必須建立「保全防線」。單靠遺囑是不夠的，你需要「保險隔離機制」——把理賠金指定受益人，排除在遺產計算之外；或是設立「生前信託」，在生前就完成資產的實質隔離。

這裡要潑個冷水：銀行定存、基金、股票，這些「遺產」都跑不掉，都會被凍結、都被特留分綁架。只有保險理賠金，可以指定受益人、可以排除在遺產計算之外。這不是我在推銷保險，是我在銀行端看太多客戶發現「錢卡住了」的慘痛經驗。銀行理專不一定懂得告訴你正確的資訊，因為這不在他的 KPI 裡。

沒有這些工具，你的遺產就只是別人眼中的財產。就這麼簡單，也這麼殘忍。

寫給每一個努力活著的你

陳美鳳的故事，說到底不是什麼明星八卦。這是一份給所有都會女性、單身族、頂客家庭的診斷報告。她用一千萬換來的教訓是：錢要留在對的人手裡，才是真正的守護。當財富超越物質需求，它的終極意義就是賦予你「說不」的權力——不嫁給不愛的人，不委屈在不對的關係裡，不讓法律替你決定誰才值得。經濟獨立是選擇生活的底氣，提前規劃則是守護所愛的最後慈悲。

我們努力一輩子，不是為了在身後留下一場紛爭。而是要確保那份由冷便當換來的血汗，那份在工地秀後台咬牙撐過的堅持，能準確、優雅地降落在那個值得的人手中。法律只能做到「分配」。唯有專業的傳承佈局，才能達成「圓滿」。

看到這裡，你可以做三件事：第一，打開你的存摺，算一下「如果明天我不在，這些錢會去哪」；第二，找出你的保單，確認受益人寫的是誰；第三，問自己一個問題：「我現在的資產結構，是讓我自由，還是讓我綁死？」這三題不用急著回答，但至少要開始想。真正的改變，從一個好問題開始。

真正的貴氣，從來不是身價數字，而是內心尊貴且靈魂自由。別讓法律的冰冷，替你抹滅了生前的溫情；在意外來臨前，妳必須親手寫下財富的歸宿。你的錢，應該聽你的話——不是聽法律的、不是聽親戚的、不是聽「應該怎樣」的。

這就是我真心想再跟你提醒一次的囉嗦。



我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是婚姻專家， 但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#便當 #陳美鳳 #遺產稅 #兩性關係

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喜歡一個人的10個曖昧舉動　你準備好告白了嗎？

喜歡一個人的10個曖昧舉動　你準備好告白了嗎？

2026-03-10 10:02 網路溫度計DailyView
示意圖／pixabay
示意圖／pixabay

從2月14日的西洋情人節、3月14日的白色情人節，到象徵「我愛你」的5月20日告白日，以及七夕、年末的擁抱情人節等，每一個節日都帶著不同的浪漫氛圍。當這些日子悄悄到來，不少人也開始重新思考：身邊那個總是陪伴自己的人，究竟只是感情很好的朋友，還是早已多了一點不一樣的在意？

當感情在心裡慢慢發芽，暗戀的情緒也會一點一滴累積。很多時候，一些不經意的小舉動就藏著真實心意，會忍不住想多和對方聊幾句、找機會見面，也會在不知不覺中記住對方的喜好與生活中的點滴。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出喜歡一個人的10個曖昧舉動，看看這些小訊號，你中了幾個？

No.10 借用對方的隨身物、珍藏影像

喜歡上一個人，開始想留住對方存在的痕跡，會找藉口借傘、外套或小物；也會珍藏照片、影片在手機中，偶爾翻看時嘴角上揚。看似平常的物品與紀錄，都成了專屬於自己的小小紀念，心裡也會悄悄浮現一抹甜意。

各大社群平台常有人發問：「為什麼女生午休總是愛借男同學的外套」、「真的只會把外套借給有好感的人嗎」、「女生借外套就是有喜歡的意思嗎」、「男生會借傘給普通朋友嗎」。這類的討論總會獲得許多迴響，其他網友紛紛留言回覆，「以前國高中真的會跟有好感的男生借外套，別的女生借還會偷吃醋」、「好青春的回憶」、「我覺得這個動作很曖昧」、「應該是喜歡妳，不然他為何不借別人的傘」。

No.9 開始吃醋、出現佔有慾

Dcard感情版的卡友整理了一份「暈船參照表」，指出「有興趣」、「有好感」、「喜歡」之間的差別：當關係進入「喜歡」的階段時，彼此的互動往往會出現一些明顯變化，例如訊息回覆變得更固定，見面的頻率也逐漸增加，聊天內容開始多了幾分曖昧的意味。更明顯的是，心裡會悄悄出現一點佔有慾或吃醋的情緒，也會忍不住試探對方對自己的感覺。

當看到對方和別人互動過於親密時，心裡可能會悄悄湧上一股不悅或焦慮，嘴上卻勉強說著「沒關係」、「都可以」。其實自己也很清楚，這些話往往只是反話，而那份矛盾又複雜的心情，正是已經悄悄陷入愛情的證明。

No.8 見面時特別打扮自己

平日裡或許穿著隨性、打扮簡單，但只要和喜歡的人約好見面，往往會不自覺多花一點心思整理自己。挑選衣服、整理髮型，甚至注意整體形象，其實不只是為了好看，而是希望在對方面前留下最好的印象。

Threads上有網友分享，好朋友平常都穿拖鞋和球衣，某次約好一起外出時竟穿上襯衫、布鞋，髮型也整理得俐落，吃完晚餐就對她告白了。也有網友說，為了見暗戀的學長，特地練習化妝，「早早起床精心打扮，還特地穿了平常不常穿的裙子」，只為呈現出對方喜歡的模樣。

No.7 愛情占卜、速配測驗

示意圖／pexels

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《網路溫度計DailyView》曾報導過「台人最愛的十大算命方式」，感情相關的占卜，也成為許多人在曖昧初期用來探索心意的小工具。當對某個人產生好感時，總會忍不住想從各種線索中，找出彼此是否契合的跡象。

PTT有網友提到，「身邊朋友談戀愛心煩意亂的時候，都會去算塔羅牌」、「算塔羅想知道暗戀對象對我的想法」。除了塔羅牌之外，生日、星座、血型，甚至是MBTI性格配對，也常被拿來偷偷查詢，只為測試兩人之間是否有戀愛的可能。有些人甚至會算命、做心理測驗，一邊期待結果，一邊為答案患得患失，心裡也不免開始幻想，如果兩人真的很合拍，未來會不會展開一段甜蜜的故事。

No.6 臉紅傻笑、說話變溫柔

示意圖／pexels

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你的微表情出賣了你！見到對方的瞬間，臉頰可能微微泛紅，眼神有些閃躲，聲音也比平常柔和許多；說話節奏時快時慢，嘴角則忍不住浮現笑意。PTT網友分享，「跟喜歡的人靠很近會臉紅心跳」、「害羞到像少女一樣無法自拔」、「講話會用假音」、「語調變得很溫柔是重點」、「用仰慕的眼神看對方」。

還有人提到，當面對喜歡的人時，自己會突然變得很不自然，例如頻繁撥頭髮、拉衣角、低頭偷笑，或是不自覺地雙手交握、腳尖輕蹬，整個人顯得有些緊張。這些看似細微的舉動，其實往往正是暗戀時最真實、也最難掩飾的信號。

No.5 經常提起對方

無論是和朋友閒聊、遇到生活瑣事，三不五時就會從你嘴裡冒出他的名字。其實，總是忍不住提到某個人，往往代表內心早已對他產生強烈的在意與牽掛。

那種帶著一點期待、又夾雜些許不安的情緒，特別容易出現在曖昧或暗戀的初期，當你逐漸被對方的個性與價值觀吸引時，更是如此。網友表示，察覺自己愛上別人的時候，通常是「做什麼都想到他」、「覺得可愛就是沒救的開始」、「把互動內容拿去請GPT分析的時候」、「跟友人聊天開口閉口幾乎都會提到他」。

No.4 注意對方的一舉一動

示意圖／pixabay

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Dcard有網友發問，「如果一個男生記住我講過的很多小事這樣算是喜歡我嗎？」獲得許多網友肯定的回答，「一個人的記憶力很有限，只有一個特別在乎的人才會做到」、「他就是喜歡妳，才會去記得妳的大小事」、「會這麼問就代表妳也有好感」。

當喜歡一個人時，往往會不自覺把對方的一舉一動記在心裡。無論是隨口提過的喜好興趣，還是最近的情緒變化，都會特別留意。像是知道他喜歡抹茶，生日蛋糕就會特地選抹茶口味；知道他不吃辣，也會提醒餐點的辣度。

在人群之中，視線總是忍不住追隨，偶爾偷看幾眼，只是想確認對方就在不遠的地方。這份在意不只停留在現實生活中，也會延伸到社群媒體。當訊息遲遲沒有獲得回覆時，心裡難免有些焦慮，還會想辦法找話題繼續聊天；同時也會默默關注IG限時動態或貼文，只為了解對方最近在做什麼、過得如何。

No.3 願意花錢買單、送禮

示意圖／pixabay

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有時候，喜歡一個人的心意，其實藏在一些看似不起眼的小動作裡。比如一起吃飯時突然搶著買單，嘴上說著「沒關係啦」，心裡其實在想：這樣是不是就有理由再約下一次？又或者逛到便利商店時，看到對方曾說過喜歡的零食，順手多拿一包，假裝很隨意地說：「剛好看到就買了。」

這些小小的花費不一定昂貴，卻很有心思，其實，選對禮物也能成為傳達好感的一種方式。《網路溫度計DailyView》整理過「雙北十大花店排行榜」、「十大網路超人氣質感飾品」、「巧克力禮盒品牌TOP 10」等報導，白色情人節將至，如果心裡正好有那個特別的人，不妨準備一份小禮物，替自己的心意多添一點勇氣。

No.2 想與對方肢體接觸

示意圖／pixabay

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走路時，兩人輕輕靠近，肩膀或手肘不經意地朝向對方，過馬路時自然拉起的手、聊天時偶爾輕碰手臂，每一次靠近都是溫柔的訊號，透過碰觸，感受到在乎與親近。

曖昧期間，肢體語言往往比言語更誠實，但所有接觸都須尊重對方、獲得同意，在彼此舒服的範圍內互動。網友提到，「喜歡才想要碰觸對方」、「曖昧對象say goodbye時會拍拍我的頭、摸摸我耳朵」、「看電影直接靠在一起」、「有次因為下雨一起撐一把傘，把她往我身上摟」、「喜歡的會很暈」、「牽手比較親密，要雙方都願意」。

No.1 主動聯繫、製造相處機會

示意圖／pixabay

示意圖／pixabay

經典愛情電影《他其實沒那麼喜歡妳》點出了「喜歡」的真諦：「If he loves you, you will know it.」一旦喜歡上對方，會主動聯繫、不會消失不見，也不會只在自己方便時才見面。網友提到，「每天跟我早安、晚安」、「會主動和喜歡的人分享生活」、「會主動聯絡關心，考慮和在乎你的感受」、「看看對方是不是會主動找自己，聽說這方法測試還蠻準」。

當好感逐漸加深，互動的頻率也會跟著改變。有些人會習慣性地傳訊息，生活中的小事都想分享，只為多了解對方的世界；也有人會悄悄製造見面的機會，例如走對方常走的路、參加對方可能出現的聚會，甚至努力融入對方的朋友圈。每一次看似自然的靠近，其實都藏著小心翼翼的在意與期待。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年3月5日至2026年3月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

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2026-03-19 08:00 J.T

▋一件競選背心掉在三樓沙發上，砸出五千萬的財富密碼

看到這新聞的第一秒，我手機差點掉地上：這什麼鬼？比藍色蜘蛛網還扯八個檔次！

但第二秒我就清醒了——不對，這根本不是什麼感情糾葛，這是一堂價值五千三百二十萬元的台南房地產實戰課。講師陣容超華麗：某位名媛、某位醫美總裁，外加一位立委。三個人，一台車，一件掉在不該掉的地方的競選背心，串起一場過億元的資產大戲。

先說重點。2023年，現金六千六百八十萬元，無貸款，暴力入手。現在掛售一億二千萬元。兩年不到，帳面漲幅逼近八成。什麼概念？你買一棟，快要賺一棟。這種報酬率，台積電股票看了都沉默。

你跟我說這是感情糾紛？這根本是投資教科書等級的操作啊！

▋虎尾寮「誠美無二」：七間衛浴的社交資產密碼掉

來看看這棟房子的規格。建案名稱叫「誠美無二」，位在台南東區虎尾寮，地坪六十三點一五坪，建坪一百三十八點六四坪，七間衛浴，德國頂級廚具，義大利磁磚，全區只有兩戶。

七間衛浴。你沒看錯，七間。

我剛看到這數字的時候也愣了一下。什麼家庭需要七間廁所？後來才想通：這本來就不是給「家庭」住的。這是一種稀缺的社交資產，是富豪用來安置情感、或者說安置「某種關係」的保險箱。現金支付、無貸款、登記在女方名下，這種組合在財務規劃裡通常只有兩種可能：極致的安撫，或是極致的隱匿。

但現在這個保險箱變成了火藥庫。當初的浪漫借名登記，在感情變調後成了法律上的灰色枷鎖。

做了二十年財富管理，我看過太多這種「借名登記」的案子。客戶來找我時通常已經火燒屁股，問我怎麼辦。我總是反問：當初付錢的時候，你為什麼不順便付一筆律師費，把該簽的契約簽一簽？答案通常是：那時候感情很好，怕談錢傷感情。現在呢？錢沒了，感情也傷了。

▋台南東區的「鈔能力」：對標「喆大成」的億元行情上

很多人質疑這五千多萬的增值到底合不合理。來，我們看數據說話。

虎尾寮核心地段另一個知名社區「喆大成」，近期才剛創下一億三千七百五十萬元的天價成交紀錄。這說明什麼？說明這個區域確實具備過億元的「鈔能力」。女方開價一億二千萬，不是亂喊的，是精算過的。

但這裡的弔詭之處在於：這筆增值到底是男方委託管理的資產，還是女方口中的贈與？

這就是產權遊戲最迷人的地方。在富豪的資產配置棋盤上，房子有時候不是用來住的，是用來博弈的籌碼。當初的溫柔鄉，現在成了變現的武裝。登記在誰名下，誰就是最後的莊家——這句話聽起來很市儈，但在法庭上就是這麼赤裸。

從稅務規劃的角度來看，這筆交易還有一個隱藏地雷。如果最後法院認定這是「借名登記」而非「贈與」，那當初的現金六千六百八十萬元，會不會被國稅局追繳高額贈與稅，或是返還過程被視為財產交易所得而課徵重稅？這種案件我處理過不只一樁，最後往往是贏了官司、輸了稅單，兩邊都沒討到好。

▋從一億二砍到八千萬：這不是認輸，這是頂級的風險控管萬

最讓我拍案叫絕的是這段。

醜聞延燒的時候，女方急了。市場傳出她願意從一億二千萬大幅砍價到八千萬求售。四千萬，夠在台南買兩棟透天了，她眼睛都不眨一下。很多人以為這是大方，錯，這是高明的心理博弈。

想想看，她現在面臨什麼處境？訴訟威脅、男方隨時可能主張借名登記、漫長的法律攻防。對她來說，流動性遠比帳面價值重要。房子搬不走，但現金可以。只要在判決確定前完成過戶套現，這筆錢的控制權就徹底在她手裡。

這是什麼？這就是風險管理啊！先落袋為安，才有資本打接下來的律師費大賽。四千萬的折扣，買的是時間和確定性。這種操作，你我在股市裡可能都做不出來這麼果斷。

男方這邊呢？他想追回資產，必須主張「借名登記」。但這場仗極難打。法律上，登記名義人擁有絕對優先權。他要反駁贈與主張，得提出完整證據鏈：當年支付房款的流向單據、長年繳納水電瓦斯的紀錄、甚至要找當年裝潢設計師出庭作證，證明所有實質支出與管理決策都在他身上。

這種「把內褲翻出來給法官看」的過程，對一個重視名聲的企業主來說，簡直是二次傷害。告下去，贏了官司輸了面子；不告，眼看著六千多萬打水漂。進退兩難，這就是感情投資的隱藏成本。

某年我在銀行保險擔任輔銷顧問時，遇到一位企業主客戶，狀況跟這位醫美總裁幾乎一模一樣。他當年為了避稅，把三棟房子借名登記在女友名下，結果分手後對方主張是贈與。我們團隊花了整整八個月，調閱十年前的銀行流水、裝潢發票、甚至找到當年的房仲作證，最後才打贏官司。但你知道代價是什麼？律師費加會計師費超過三百萬，還上了社會版。他跟我說：「我寧願當初多繳兩百萬的稅，也不想經歷這些。」

▋我們都在吃瓜，但瓜皮裡藏著致富線索

說真的，我看到這新聞的時候心情很複雜。

一方面覺得這些人的世界真精彩，一件背心、一台車就能扯出上億資產戰。另一方面又不得不佩服，這些人的財商確實在另一個維度。我們普通人買房子，想的是地段、學區、增值潛力。這些人買房子，想的是資產配置、法律架構、退出機制、風險對沖。

女方這一系列操作，根本是在示範如何利用產權制度進行最後突圍。從一億二喊到八千萬，表面是認賠，實際是鎖定獲利。兩年前這房子如果真的是「贈與」，她現在淨賺一千多萬；如果是「借名」，她至少確保了八千萬現金在手，後續官司慢慢打。

這種腦袋，你說她是花瓶？我第一個不同意。

2019年我在「我是好講師」大賽一路打到全中國12強，見過各種頂尖的商業案例。但說實話，這套操作，放在商學院案例裡也毫不遜色。她的決策邏輯完全符合「損失規避」理論：當人們面對確定損失時，會變得異常理性。四千萬的折扣，換取確定的八千萬現金，這筆帳算得比誰都精。

▋給所有在場外看戲的我們：八卦看完了，該學的別漏掉

我知道你在想什麼。你覺得這種豪門恩怨離你很遠，你覺得自己一輩子不會有六千萬現金買房還登記在別人名下的問題。

但聽我說，這個案例的核心教訓，適用於所有財富階層。

產權登記就是一切。不管當初多甜蜜，權狀上寫誰的名字，法律就保護誰。這不是市儈，這是遊戲規則。

模糊地帶最貴。借名登記如果沒有完整資金流向紀錄、沒有明確契約，一旦翻臉就是無底洞官司。你以為談錢傷感情？錯，沒談清楚才傷感情，還傷錢包。

流動性勝過帳面價值。女方寧願砍價四千萬也要快速去化，這給所有投資者上了一課：在風險不確定的時候，現金為王。房子、股票、任何資產，變不了現都是紙上富貴。

情感債是最貴的成本。男方當初以為不用付錢的溫柔，現在可能要付出名譽、時間、律師費，還不一定拿得回本金。這筆帳怎麼算都虧。

我在課堂上常說一句話：「保險櫃裡放的不是愛情，是單據。」很多人聽了笑，但笑完就忘。這個案子就是最好的提醒。如果你真的要借名登記，至少做到三件事：第一，簽正式的借名登記契約，不要只有口頭約定；第二，保留所有金流證明，每一筆錢都要有紀錄；第三，定期確認資產狀況，不要等到出事才發現房子已經被賣了。

▋最後，關於那個「情感溢價」

外界戲稱這案子有「情感溢價」，彷彿貼上地表最強小三的標籤就能讓房子鍍金。我覺得這說法太酸，也太小看這場操作的專業度了。

這棟房子的增值，本質上來自台南東區的地段價值、稀缺性、以及市場行情。八卦只是讓它上了新聞，但沒有八卦，虎尾寮的億元成交紀錄還是存在。女方只是剛好站在風口上，而且她沒有被風吹暈，反而趁勢而為，快速變現。

這種嗅覺和執行力，放在任何行業都是頂尖的。

所以與其在留言區罵小三罵渣男，不如問問自己：如果你的名字被登記在一棟上億的房子上，你有沒有辦法在風暴來襲時，像她那樣果斷砍價、快速套現、掌握主動權？

愛情的保險箱從來不在心裡。在那本蓋了官印的所有權狀裡。但真正厲害的人，不只把保險箱鎖好，還知道在什麼時候、用什麼價格、把裡面的東西變現。

這場豪門抓猴案，我們都是觀眾。但聰明的觀眾，會在散場時撿起地上的劇本，看看能不能用在自己的下一筆投資裡。

畢竟，六千萬變一億二的故事，不是每個人都有機會上演，但每個人都有機會學會這套劇本。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#借名登記 #兩性關係

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