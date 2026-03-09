當愛情結算時，你的保單是盾牌還是提款密碼？

坐在家事法庭的那個富商，前一秒還在調整領帶。那條愛馬仕的橘色在日光燈下亮得有點刺眼，跟他臉上的表情一樣，太過自信了。他自以為是盤棋的高手，婚姻快完蛋那幾年，他偷偷把幾千萬轉進好幾張壽險保單，受益人寫的是孩子，心裡早就認定這筆錢跟前妻無關。

對造律師上場，沒拍桌也沒吼，只是從公文包抽出一疊保單，報出「保單價值準備金」的數字。

富商的臉，瞬間慘白。

這畫面我見過太多次。身為CFP®理財顧問，我培訓過上千個業務員，也陪無數家庭拆過財務僵局。每次有人翻著泛黃保單問我「這張不是不能分嗎」，我都知道，又一個人踩進同一個坑。

保單不是愛的承諾，是控制權的憑證。你以為在規劃未來，其實是在規劃誰能按下提款機的按鈕。

那一刻法庭安靜得可怕。富商腦中一定在問：保險金不是給受益人的嗎？這筆錢不應該很安全嗎？如果你也在心裡點頭，恭喜你，你跟他踩進同一個坑。以為買了保單就買了個法律孤島，結果親手把現金換個形式，雙手奉送對方一把提款機鑰匙。

這不是電影，是台灣高淨值家庭最真實的財務驚悚片。你對保險的認知如果還停留在阿公時代，覺得保單能避稅、躲債、防分產，讓我問你：你上一次完整讀完保單條款是什麼時候？醒醒吧，這種思維在現代婚姻法面前，就像拿木劍上戰場——可愛，但致命。

最高法院在101年度台上字第227號、103年度台上字第1343號判決中，直接拆了「保險資產神聖不可侵犯」這顆炸彈。邏輯很直白：保單價值準備金是你要保人隨時可以借款、墊繳、解約拿回來的錢。既然你能處分，它就是你的財產，只是穿了件保險制服，本質跟銀行定存沒兩樣。

我在銀行保險戰場看過太多悲劇：客戶用「避債」的心情買單，用「分產」的結局收場。中間差的，只是一個沒問出口的問題。很多理專推薦儲蓄險時不會告訴你：當婚姻觸礁，這張保單的價值準備金會被攤在陽光下，而當初那筆定存如果留在銀行，至少還有婚前財產的舉證空間。一個動作，兩種命運。

所以別再幻想法定財產制下的避風港了。婚後累積的現金、股票、豪宅、保單，在剩餘財產分配桌上都是同一盤肉。你以為的資產隔離，在法律顯微鏡下不過是左手換右手的魔術——法官早就看穿你袖子裡藏了什麼牌。

好，既然保價金算財產，怎麼分？這裡的眉角，就像你以為檢查過的租屋處，總會在簽約後才發現漏水。

根據民法第1030條之1，關鍵是「婚後增加價值」。A君婚前買保單，當時保價金50萬，離婚時100萬，配偶能分的是增加的50萬，不是整張保單。聽起來合理對吧？

但魔鬼住在細節裡，還開了派對。

KPMG的顧問會提醒你：即便本金是婚前的，婚姻期間產生的孳息——紅利、利息、增值——法律上統統視為婚後財產。你婚前種的蘋果樹，離婚時對方不只分走婚後長出的蘋果，連樹木變粗壯的增值部分都要鋸下來秤斤論兩。

更可怕的是「推定原則」。如果你沒保存二十年前的保單初始價值紀錄、資金流向證明，法律會直接推定這筆資產是婚後取得。就像被推定有罪，然後要你證明自己無辜。證據不足？整棵樹都是婚後財產，請分一半。

假設你終於贏了官司，也別急著開香檳。法院不會強迫對方立即解約變現，你贏了判決卻輸了時間。對方按兵不動，你的勝利就是一張遠期支票——看得到，算得出，拿不到。

再來是稅務地雷。財政部89年12月14日台財稅字第0890456320號、91年4月24日台財稅字第0910451253號函釋規定，符合協議範圍的給付免徵贈與稅，但關鍵在「符合協議範圍」。如果你超額給付又舉證不出與離婚約定相關，國稅局會收10%到20%贈與稅。這是對你好心的懲罰。

不動產更慘。未來出售時，取得成本追溯至配偶最初取得的時點，而非離婚分配日。你可能因此面臨天文數字的房地合一稅。當初以為分到一棟房，多年後才發現只是幫國庫代管。

最後記住，權利會過期。剩餘財產分配請求權時效是自知悉有差額起2年，或自離婚關係消滅起5年，先到先失效。錯過期限，提款機永久鎖死。

當愛情變回憶，法律是你唯一的隊友。但隊友不會自動幫你贏球，你得給他正確的戰術手冊。

保價金就是現款，沒有但是。只要你是要保人，保單在婚後有價值增長，離婚時這筆錢就是桌上籌碼。別再騙自己「這是給孩子的」，法律只看控制權在誰手上。

證據是你財產的保母。從結婚第一天起，像偏執狂一樣保存所有保單初始價值紀錄、資金流向證明。這些紙張在和平時期是垃圾，在離婚時期是護身符。

孳息是隱形敵人。婚前資產在婚後產生的紅利、利息、增值，統統是分配標的。你的蘋果樹從結婚那天起，每顆蘋果都有對方一半。

找對專業比找對伴侶還重要。我在FTT®引導培訓中常說：問題的解決方案藏在提問的方式裡。財務規劃不是離婚時的救火隊，是婚前就該啟動的導航系統。合格的CFP®顧問會在三個時間點設防：婚前用婚前協議加保單架構畫清界線，婚中用財產登錄加價值追蹤保留證據，離婚時用稅務函釋精算加協議文字確保免稅。

最好的離婚規劃，是在還相愛的時候做的。因為那時候你們還願意坐在同一張桌子上，把「如果」當成「萬一」來談，而不是當成「敵人」來防。

保險本身沒罪，有罪的是我們對它的誤解。就像一把好刀，在廚師手上是工具，在不懂的人手上可能是危險。關鍵是你願不願意在還來得及的時候，找懂的人問對的問題。

如果你讀到這裡，腦中浮現某個人的臉——那個正在談戀愛的閨蜜、那個剛結婚的兄弟、那個總說「我們不會走到那一步」的自己——請把這篇文章傳給他。

不是因為我咒你們離婚，是因為我見過太多人，在還相愛的時候，以為「愛」就是最好的保單。

我是Joseph Ting，CFP®認證理財顧問，也是看了二十年財務悲劇的說故事的人。我的諮詢室沒有魔法，只有提前問對的問題。