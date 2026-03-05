告別嚴肅談判 3招遊戲化溝通讓同居前的現實題變有趣

你還記得那個在工地秀後台，一個人默默扒著冷便當的陳美鳳嗎？

米粒乾癟、菜色凝結，塑膠盒邊緣還沾著後台的油漆味。同一個人，媒體卻說她身價六億，是全台最美歐巴桑。這兩個畫面疊在一起，簡直像電影裡的蒙太奇——窮到發慌的過去，與富到流油的現在，中間只隔著一個女人的半輩子。

而她最近說了一句話，讓我這個看過無數高資產族群的財務醫生，忍不住想按讚。「這筆錢，我不留給任何男人。」這句話一出，我第一個念頭是：只有看透人生，才能有這樣的智慧話語。她說這話的時候，語氣輕得像在討論今天天氣。但你知道的，真正的大決定，從來不需要大吼大叫。

從冷便當到「我就是豪門」

陳美鳳（Mei-Feng Chen）年輕時的故事，聽一次就忘不掉。為了在基隆給父親換一個像樣的家，她在工地秀最瘋狂的年代全台灣跑透透。聲音啞了，繼續唱；便當冷了，照樣吃。那時候沒有什麼「職涯規劃」，只有一個念頭：我要安全，我要一個遮風避雨的地方。後來她紅了，賺了，媒體開始傳她身價六億。你猜她怎麼回應？「沒那麼誇張，夠用就好。」八個字，把所有數字崇拜都打回原形。這不是裝謙虛，這是見過地獄的人特有的冷靜——錢只是工具，不是神壇上的供品。難怪她能說出那句經典台詞：「我不嫁豪門，因為我就是豪門。」這話要是從別的明星嘴裡出來，你可能會翻白眼；但從一個吃過冷便當、被房貸壓到喘不過氣的人口中说出来，那就是血淚換來的覺悟。

一千萬買來的「減法」智慧

但別以為她的財富之路一帆風順。陳美鳳自己承認，年輕時根本是個「理財盲」。看到工地秀就亂買房——對，就是那種「買房一定賺」的迷信，她當年比誰都虔誠。對房貸利息完全沒概念，一度被沉重的貸款壓到懷疑人生。銀行利息像水蛭一樣，默默吸乾她的勞力價值——這種被資產反噬的恐懼，沒經歷過的人不會懂。

真正的轉折點，是那場耗時四年、花掉她一千萬台幣和解金的離婚官司。

一千萬。不是為了分財產，是為了「買回自由」。她跨海打官司，只為從前夫手中奪回房產與人生主導權。這筆錢貴得離譜，但也值得到底——因為它徹底治好了她對「加法理財」的執迷。從此以後，陳美鳳開始做「減法」。清理高壓低效的物件，追求極致流動性。她還透露一個讓我拍案叫絕的習慣：「抽屜一定要有現金。」

在這個人人談論投資報酬率、資產配置的時代，這句話聽起來簡直像阿嬤的叮嚀。但你知道嗎？這才是對「底氣」最直觀的掌控。當你不再追求名牌包的虛榮，而是享受隨性混搭的自在；當你的資產隨時能變現、隨時能轉身——那才是真正的自由。

法律這台冷血機器，不認得你的真心

現在，最讓我敬佩也最不捨的部分來了。陳美鳳決定把遺產留給相伴多年的「助理妹妹」。聽起來溫馨？但身為 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問，我看到的是滿地的法律地雷。先釐清：這位助理其實是她的胞妹，依法本就有繼承權。但問題是，在台灣的繼承順位裡，單身者若無子女且父母離世，遺產將由兄弟姊妹「均分」。假設你現在單身、沒小孩、爸媽走了——恭喜你，你的錢法律已經先幫你「分好」了。這意味著什麼？即便陳美鳳立下遺囑指定給妹妹，其他手足仍有「特留分」的保障——那是一道法律高牆，意志再強大也撞不開。

但這還不是最可怕的。除了特留分的威脅，還有一隻看不見的手——遺產稅。假設陳美鳳的資產真的接近六億，按現行稅率，國稅局先拿走至少百分之十，也就是六千萬。這還沒算上土地增值稅、房地合一稅的可能疊加衍生稅務成本。很多人以為「留給妹妹就好」，卻沒算過「要先繳多少稅才能留」。這是我在輔導高資產客戶時，第一個要打破的迷思。

法律這台機器有多冷血？它會把你的錢分給二十年沒講過話的親戚，然後跟你說「依法辦理」。它只看血緣與順位，不看誰在你病榻前守候，不問誰陪你走過半輩子的風雨。你不想讓辛苦累積的資產，最後流向那些僅具血緣、卻不相往來的親屬？那就必須建立「保全防線」。單靠遺囑是不夠的，你需要「保險隔離機制」——把理賠金指定受益人，排除在遺產計算之外；或是設立「生前信託」，在生前就完成資產的實質隔離。

這裡要潑個冷水：銀行定存、基金、股票，這些「遺產」都跑不掉，都會被凍結、都被特留分綁架。只有保險理賠金，可以指定受益人、可以排除在遺產計算之外。這不是我在推銷保險，是我在銀行端看太多客戶發現「錢卡住了」的慘痛經驗。銀行理專不一定懂得告訴你正確的資訊，因為這不在他的 KPI 裡。

沒有這些工具，你的遺產就只是別人眼中的財產。就這麼簡單，也這麼殘忍。

寫給每一個努力活著的你

陳美鳳的故事，說到底不是什麼明星八卦。這是一份給所有都會女性、單身族、頂客家庭的診斷報告。她用一千萬換來的教訓是：錢要留在對的人手裡，才是真正的守護。當財富超越物質需求，它的終極意義就是賦予你「說不」的權力——不嫁給不愛的人，不委屈在不對的關係裡，不讓法律替你決定誰才值得。經濟獨立是選擇生活的底氣，提前規劃則是守護所愛的最後慈悲。

我們努力一輩子，不是為了在身後留下一場紛爭。而是要確保那份由冷便當換來的血汗，那份在工地秀後台咬牙撐過的堅持，能準確、優雅地降落在那個值得的人手中。法律只能做到「分配」。唯有專業的傳承佈局，才能達成「圓滿」。

看到這裡，你可以做三件事：第一，打開你的存摺，算一下「如果明天我不在，這些錢會去哪」；第二，找出你的保單，確認受益人寫的是誰；第三，問自己一個問題：「我現在的資產結構，是讓我自由，還是讓我綁死？」這三題不用急著回答，但至少要開始想。真正的改變，從一個好問題開始。

真正的貴氣，從來不是身價數字，而是內心尊貴且靈魂自由。別讓法律的冰冷，替你抹滅了生前的溫情；在意外來臨前，妳必須親手寫下財富的歸宿。你的錢，應該聽你的話——不是聽法律的、不是聽親戚的、不是聽「應該怎樣」的。

這就是我真心想再跟你提醒一次的囉嗦。





我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是婚姻專家， 但有些想法，想跟你分享。