2026-03-03 20:56 羽昊
《星期整聊事｜我喜歡你有錯嗎?》: 越喜歡一個人，為什麼越不敢要答案？
——小羊的遲疑，是因為太在乎
晚上十一點，房間只開著床頭燈。 小羊躺在床上，手機畫面停在對話框。那句話已經打好很久。
「你到底怎麼想的？」
她盯著那行字，刪掉，又重新打上。她其實不是沒有勇氣。只是每次想按下送出，心就跟著緊了一下。
她明明很想知道答案。卻更害怕，答案真的來了。
01｜其實早就感覺到變化
小羊不是遲鈍的人。她感覺得到訊息的溫度變了。以前是主動分享日常，現在是禮貌回應。以前是「明天見」，現在是「有空再說」。她全都看在眼裡。卻假裝沒發現。因為只要不說破，這段關係就還能繼續。她告訴自己，也許只是忙。也許只是階段不同。她給對方找理由，其實是在替自己爭取時間。
時間越久，她越明白，自己不是不知道。只是還不願意面對。
02｜模糊比失去更安全
有些人會選擇直接問清楚。但小羊不是那種人。她寧願待在曖昧裡，也不想聽到一句太清楚的拒絕。因為模糊至少還有想像。
想像對方也許在猶豫。想像只是時機未到。可是一旦說破，就沒有退路。她不是不想要確定。她只是害怕確定之後，就真的什麼都沒有了。有時候，不問，是為了保留一點可能。
03｜把答案和自己的價值綁在一起
小羊最怕的，其實不是被拒絕。而是那種被否定的感覺。如果對方說：「我沒有那個意思。」她會忍不住開始檢討自己。是不是不夠好？是不是太多期待？是不是太主動？她會一條一條翻過去，試圖找到錯誤。
於是她乾脆不問。因為只要不問，她就不用立刻面對「我沒有被選擇」的事實。她把答案，放在了自己身上。但其實，答案只是對方的選擇，不是她的全部。
04｜越喜歡越小心翼翼
喜歡一個人之後，小羊變得不像自己。她開始在傳訊息前想很久。開始猜測對方的語氣。開始為一句冷淡失眠。她明明平常很灑脫，卻在這段關係裡變得敏感。她其實知道，問清楚比較乾脆。但她捨不得。捨不得那種還能聊天的日常。捨不得那種還有機會的錯覺。
她不是懦弱。她只是太在乎，在乎到不敢承受結局。
05｜沉默是她最後的保護
有些話說出口，關係就會被定義。而被定義，就意味著可能失去。小羊選擇沉默，不是因為她不想知道。
而是那是她最後的保護。她寧願在心裡猜，也不願意在現實裡聽見。
沉默讓她保留一點自尊。也保留一點希望。
只是希望久了，會變成疲憊。因為沒有答案的喜歡，會慢慢消耗。
06｜真正讓人害怕的是不被選擇
某一天，她突然明白。她害怕的，不是問題本身。而是不被選擇。不被選擇，會讓人懷疑自己。
會讓人開始縮小。可是喜歡一個人，從來不是一場考試。不是通過就加分，不通過就扣分。
她終於意識到，答案只是方向。不是審判。也許勇敢問出口，不是為了逼對方，而是為了讓自己停在清楚的位置。
越喜歡一個人，越不敢要答案。不是因為不成熟，而是太害怕失去。但有些失去，其實是為了讓自己走回來。喜歡本身就很勇敢。就算答案不是想要的，你也沒有因此變得不值得。有些關係結束，只是因為它本來就沒有要開始。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數