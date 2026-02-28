塔羅 × 關係心理學｜我們彼此相愛卻又互相傷害，你放不下的是他，還是這段關係裡的自己？從惡魔牌看見共依存關係 Vol.3

你是否曾經經歷一段關係，明明彼此相愛，卻也同時互相傷害？你們能分享生活，能在深夜裡傾聽彼此的脆弱，也能不時感受到真實的牽掛與需要。正因為那些溫柔這麼的真切，那些靠近那麼的親密，這段關係才顯得格外難以放手。

相處的過程裡，你漸漸看見另一面。爭執反覆出現，情緒拉扯越來越疲憊；你們彼此依賴，卻也彼此消耗。你知道這樣的相處讓自己傷痕累累，卻在想像分開時感到更深的慌亂。好像離開他，不只是結束一段關係，而是失去一個在關係裡被需要、被肯定、被定義的自己。

於是心裡浮現一個更安靜卻更誠實的問題：我放不下的，真的是他嗎？還是那個在這段關係裡努力付出、努力維持、努力證明價值的自己？

有些關係之所以難以抽離，不只是因為愛，而是因為我們在其中找到了某種角色與位置。這些糾纏與依附，並非單純的軟弱，而是親密關係正在觸動更深層的心理需求。這一篇文章，將透過塔羅與關係心理學的視角，從惡魔牌的象徵出發，看見共依存關係裡彼此相愛卻又互相傷害的內在動力，陪你慢慢理解，那些走不了的背後，究竟發生了什麼。

難以放手的親密關係模式｜從惡魔牌看見共依存關係的心理機制

這是「塔羅 × 關係心理學」系列的第三篇文章。在這個系列裡，我希望透過塔羅牌結合關係心理學的視角，陪伴你看見情感互動背後更深層的心理動力。那些在愛裡反覆出現的模式、讓人困惑的情緒循環，以及難以抽身的關係牽引，我們暫時放下評斷，試著貼近與理解。

在前兩篇文章中，我們曾談到投射心理與依附模式。從戀人牌看見愛情裡對理想形象的期待，也從聖杯騎士理解曖昧關係中的逃避型依附。當我們逐漸辨識出「我在期待什麼」、「他在害怕什麼」，關係的樣貌開始變得清晰。

在這一篇文章中，我們將把目光放在另一種更深的情感結構上。當一段關係同時承載著親密與拉扯，依賴與消耗交織在一起，問題不再只是願不願意承諾，而是我們在關係裡扮演了什麼角色，又為什麼離不開那個角色所帶來的意義。透過 惡魔牌 的象徵，我們將一起看見共依存關係如何形成，又如何讓人難以抽身。

什麼是共依存關係｜當自我價值開始依附於親密關係之中

在關係心理學中，共依存關係指的是一種情感結構：兩個人在互動裡逐漸形成彼此依賴的角色，並將自我價值與對方的需要緊密綁在一起。這種關係並非單純的依賴，也不是單方面的付出，而是一種互相牽引的循環。當其中一方感到失序，另一方就會立刻啟動修補與安撫；當關係出現裂縫，雙方都會透過既有的角色重新回到熟悉的位置。

在共依存的互動中，常見的樣貌包括「照顧者」與「被照顧者」、「拯救者」與「需要被拯救的人」。這些角色未必被清楚說出口，卻會在日常相處裡慢慢成形。有人習慣為對方承擔情緒與責任，透過付出與維持連結來確認自己的價值；也有人在脆弱與混亂之中，依靠對方的穩定來獲得安全感。關係於是成為彼此定位自我的方式。

隨著時間推移，愛、責任與角色開始交織。當衝突出現，雙方仍然會回到熟悉的互動模式，因為那個模式帶來一種可辨識的安心。即使相處中已經出現消耗，關係本身仍然提供了某種意義與位置。對許多人來說，難以放手的並非單一事件，而是那種在關係裡「我是重要的」、「我是被需要的」的感受。

理解共依存，並不是要為關係貼上標籤，而是看見自己在其中如何建立自我認同。當我們能辨識角色如何形成，也就能更溫柔地看待那份無法放手的心。

惡魔牌與自我價值依附｜從鎖鏈意象理解難以抽身的親密關係

在塔羅牌中，惡魔牌 常被誤解為負面或危險的象徵。若仔細觀察韋特塔羅的畫面，牌中央是一個象徵撒旦的山羊頭人身形象，坐在高台之上。前方站著一男一女，兩人頸上繫著鎖鏈，鎖鏈的另一端連接在惡魔腳下的石座上。當我們進一步觀看，會發現鎖鏈其實是寬鬆的，可以掙脫；雙手並未被束縛，雙腳也能自由移動，然而他們依然停留在原地。

這個畫面呈現的，不是外在的暴力，而是一種心理層面的牽引。鎖鏈象徵依附、慾望與習慣性的連結。當人長時間停留在某種關係模式之中，那條鎖鏈會逐漸成為熟悉的存在。它未必帶來真正的安心，卻帶來可預測的穩定。

若將這張牌放入共依存關係的脈絡來理解，那條鎖鏈就像角色與自我價值之間的連結。兩個人彼此依賴，在互動中形成穩定的分工與定位。一方習慣照顧、承擔與修補，另一方習慣被理解、被包容與被接住。當這種角色逐漸成為自我認同的一部分，即使關係已經出現消耗，內在仍然會被那條熟悉的連結牽引。

惡魔牌所呈現的狀態，不是單純的沉淪，而是一種尚未被覺察的依附。當我們把自我價值交付給關係，將「被需要」視為存在的證明，那條鎖鏈便悄悄扣在頸上。離開關係之所以困難，往往與那份角色帶來的意義有關。只要角色仍在，位置仍在，人便感到自己仍然完整。

當我們真正理解這張牌的象徵，就會開始看見，真正需要鬆開的未必是對方，而是那條將自我價值與親密關係緊密相連的心理連結。

鬆不開的鎖鏈與情感循環｜從惡魔牌看見共依存關係的依附模式

在惡魔牌的畫面中，那條鎖鏈並沒有鎖死。兩個人可以移動，卻依然停留在原地。這種停留，不是外力壓制，而是一種內在的依附循環。

在共依存關係裡，當衝突出現、距離拉開，內心的失去感便升起。角色一旦動搖，自我價值也跟著晃動。於是我們回到熟悉的位置，有人修補與承擔，有人等待被接住。短暫的靠近帶來安心，循環於是再次運作。鎖鏈拉緊，又鬆開。

惡魔牌象徵的不是沉淪，而是習慣。當某種互動模式成為確認價值的方式，即使已經感到疲憊，人仍然會被那份熟悉牽引。離開之所以困難，往往與角色帶來的定位有關。

鬆開鎖鏈的起點，不在於立刻離開，而在於看見那條鎖鏈連著什麼。當我們開始將自我價值從關係中慢慢拿回來，讓存在感不再只依附於被需要，內在便逐漸鬆動。當價值感回到自己身上，關係才能不再以依附為前提，而是建立在選擇之上。

在共依存關係裡，慢慢找回自己的位置｜黛兒姊姊陪你整理難以抽身的親密關係

如果你在這段文字裡，看見了自己的影子，請不要急著責怪自己。能在關係裡深深投入，願意承擔與修補，本身就代表你珍惜連結，也渴望親密。那些走不了的時刻，往往不是因為你軟弱，而是因為你曾經在那段關係裡找到存在的意義。

當我們開始理解共依存的結構，鬆動便已經發生。也許還沒有立刻改變什麼，但你已經看見那條鎖鏈如何形成，看見自己如何在角色之中確認價值。這份覺察，會慢慢讓自我價值回到更穩定的位置。

親密關係從來不是用來證明自己值得被愛，而是讓兩個本來就完整的人選擇彼此。當價值感不再完全依附於對方的需要，你便能在愛裡保有界線，也保有選擇。

如果你正在一段讓人困惑、難以抽身的關係之中，想更清楚看見自己在其中的位置，我會在這裡。透過塔羅牌與關係心理學的視角，我們可以一起整理角色、依附與情緒循環，慢慢看見那條鎖鏈連著的是什麼，也陪你找到屬於自己的穩定感。

你可以追蹤我的 IG：@adeletarot，或在準備好的時候私訊聊聊。關係的答案未必一次就清晰，但理解自己，永遠是第一步。

⭐ 延伸閱讀｜從不同角度理解關係與情感

