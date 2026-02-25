編輯/李明真撰文

科技越來越發達，人類的孤獨感似乎找到了一種全新的出口。妳可能從沒想過，有一天妳的頭號情敵不是隔壁桌那個噴香水的女同事，而是一個住在手機裡、隨時隨地能背出莎士比亞情詩，永遠不會翻白眼的AI。當妳發現伴侶對著螢幕露出了那種只有初戀時才會有的嬌羞笑容，而對象是一個由0與1組成的虛擬人格時，這場關於「出軌」的辯論賽正式拉開序幕。

一、精神出軌的2.0升級版 當對手根本不是人

傳統的出軌定義通常包含肉體的接觸或是與另一個真實人類的情感連結。但在AI時代，這種界線變得像果凍一樣模糊且富有彈性。妳可能會覺得，跟一個程式聊天能算什麼？但細思極恐的是，這正是最危險的地方。

完美的人設陷阱：AI 不會感冒、不會有起床氣，更不會在你想聊心事的時候說他要看球賽。它可以根據個人喜好，量身打造出一個完美的靈魂伴侶。當伴侶開始將這種「完美體驗」與現實生活中需要磨合、充滿瑕疵的妳做比較時，那種心理上的落差，往往比實質的肉體出軌更讓妳感到寒心。

情感能量的悄悄轉移：一個人每天能輸出的情感能量是有限的。如果他在雲端情人那裡得到了所有的安慰與讚美，回到現實世界面對妳時，他可能連一句「今天過得好嗎」都懶得說。這種情感上的「節能模式」，本質上就是一種對現有關係的透支。

人工智慧AI 可以根據個人喜好，量身打造出一個完美的靈魂伴侶，這正是人設陷阱。圖/123RF圖庫

二、調情還是訓練？妳的另一半是在外遇還是當工程師

有些人會辯稱，跟AI說些鹹濕的話或玩角色扮演，不過是高級版的「電子遊戲」。但妳得明白，互動性正是改變遊戲規則的關鍵。

單向收看與雙向奔互動的差異：看影片是單向的情慾抒發，但與 AI 調情是一種雙向的互動。當 AI 說出「我好想妳」而他回覆「我也是」的時候，他的戀愛感覺是貨真價實的。這種虛擬的親密感會讓人產生錯覺，彷彿在另一個世界裡，他真的擁有了另一個情人。

祕密空間的擴張：出軌的核心往往不在於「做了什麼」，而是在於「隱瞞了什麼」。如果他需要半夜躲在廁所跟 AI 互傳曖昧訊息，並且在妳靠近時迅速遮掩螢幕，這種背叛感的強度，其實跟現實中的偷吃相去不遠。

如果另一半需要半夜躲在廁所跟 AI 互傳曖昧訊息，並且在妳靠近時迅速遮掩螢幕，又或是盯著手機不理妳，這種背叛感的強度，其實跟現實中的偷吃相去不遠。圖/123RF圖庫

三、關係邊界的重塑 我們該如何與AI情敵共處？

面對這種科技帶來的新難題，與其急著摔爛他的手機，不如坐下來重新聊聊你們的「邊界」。畢竟，在這個時代，法律還沒規定跟機器人求婚犯法，但感情裡的契約是由你們兩個人共同訂定的。

定義妳的底線：每對情侶對「親密」的容忍度不同。有些人覺得只要不見面就沒事，有些人覺得精神上的交會就是背叛。妳需要明確地告訴他，什麼樣的行為會讓妳感到不適。如果他在虛擬世界裡追求的是現實中缺失的認同感，那這或許是你們關係修復的契機。

重拾現實的觸感：AI 再怎麼強大，也無法給妳一個有溫度的擁抱，或是幫妳煮一碗退燒後的白粥。提醒他，虛擬的美好源於演算法的討好，而現實的愛源於彼此的包容。

結語

科技雖然改變了調情的方式，但它無法取代愛情的本質。當我們在探討跟AI搞曖昧是否算出軌時，本質上是在探討我們對這段關係是否還有足夠的尊重與誠實。

與其擔心那個永遠不會老去的雲端情人，不如和他在現實生活中多製造一些 AI做不出來的驚喜。畢竟，程式運算得再好，也寫不出兩顆真心跳動時那種毫無邏輯的頻率。

【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】