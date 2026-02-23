2026-02-23 12:30 Qinote
職業婦女的下班，從來不是休息
下午五點半，辦公室的燈還亮著。
電腦螢幕跳出最後一封信，我按下傳送，深吸一口氣。
有人笑著說：「終於下班了。」
我也笑。
但心裡很清楚——
下班，只是第一個角色結束。
真正的轉場，現在才開始。
走出公司大門的那一刻，我的身份從「員工」換成「太太」、再換成「媳婦」。
車子往家的方向開，腦袋已經開始排流程：晚餐怎麼準備？冰箱裡還有什麼？婆婆今天心情好嗎？老公會幫忙到什麼程度？
職業婦女的下班，從來不是休息。
只是換一個場域繼續運轉。
在公司，我有職稱、有分工、有明確的責任範圍。
事情做完，主管點頭，今天就算交代。 可是在家裡，沒有明確的「完成」。
晚餐做好了，還有碗盤。
碗盤洗完了，還有衣服。 衣服曬好了，還有情緒。
尤其當妳同時是媳婦時。
那種累，不一定來自明確的衝突。
更多時候，是一些細碎的對話。
「今天這樣煮會不會太鹹？」
「我們以前都是這樣做的。」 「妳工作這麼忙，身體撐得住嗎？」
每一句聽起來都像關心。
妳也知道那是關心。
可是在一天的工作之後，
妳其實已經沒有多餘的力氣再去解讀語氣、揣摩分寸。
妳開始變得小心。
小心回答。 小心解釋。 小心不要讓空氣變得尷尬。
有時候，最累的不是做事，
而是一直維持一種「和諧」。
因為在這個家裡，
妳既想被理解，也不想成為不懂事的人。
家裡的空氣不是只有兩個人的默契，而是三代人的習慣。
婆婆的關心，有時是提醒。 提醒有時聽起來像質疑。 質疑久了，會讓人開始懷疑自己是不是不夠好。
妳知道她不是惡意。
妳也知道她只是習慣了另一個年代的節奏。
但理解，不代表不累。
有時候，真正消耗人的不是衝突，
而是那種「不好意思拒絕」的懂事。
下班後的廚房燈很亮。
我一邊洗菜，一邊回想白天的會議紀錄。 腦袋還在轉，手卻沒有停。
有人說，妳很抗壓。
其實不是。
只是沒有空間可以崩潰。
在公司，妳不能情緒化。
回到家，妳不能失禮。 在婆婆面前，妳不能太任性。 在丈夫面前，妳也不想變得難相處。
於是「穩定」成為妳的代名詞。
但穩定的背後，是長期壓縮的自己。
職業婦女最擅長的，不是時間管理，
而是角色管理。
她學會在不同場域調整語氣，
在不同世代之間選擇用詞， 在自己的疲憊與他人的期待之間找平衡。
這不是天生的能力。
是後來練出來的。
有時候我會想，
如果有一天，我什麼都不撐，會發生什麼事？
晚餐晚一點做好，會怎樣？
少說一句客氣話，會怎樣？ 不主動解釋，會怎樣？
也許世界不會崩塌。
只是我習慣了提前把所有裂縫補好。
職業婦女的累，並不一定來自工作量。
而是來自那種—— 「每一個角色都想做好」的心。
她不是抗壓。
她只是同時是員工、太太，也是媳婦。
她不是沒有情緒。
只是習慣把情緒放到最後。
等大家都安頓好了，
等廚房的燈關上， 等客廳恢復安靜， 她才會坐下來，深深吐一口氣。
那一口氣，沒有聲音。
但很重。
成熟之後才知道，
真正的強，不是撐。
而是慢慢替自己留下一點空間。
哪怕只是十分鐘的安靜，
哪怕只是承認一句——
今天，其實很累。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數