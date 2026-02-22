《星期整聊事｜為什麼沒有人懂我》: 你不是情緒化，是你一直沒有被理解

那天晚上，思思其實沒有想哭。只是對方一句輕描淡寫的「妳想太多了吧」，讓她突然沉默。她沒有反駁，也沒有吵架。只是低下頭，輕輕說了一句：「沒事。」回到房間後，她坐在床邊發呆。

她不是因為那句話難過，而是因為那種熟悉的感覺又來了——她的情緒被歸類成「太多」，她的在意被貼上「敏感」的標籤。

她開始懷疑，是不是自己真的太情緒化。

01｜其實不愛生氣的人?

思思其實很理性。她做事條理清楚，工作上也很穩定。只是當事情牽涉到關係時，她會特別在意。她在意對方語氣的變化，在意對方回訊息的速度，在意那一句看似隨意的話。不是因為她脆弱，而是因為她在乎。

可是每當她表達不舒服時，得到的回應往往是：「妳太敏感了。」久了之後，她開始學會收斂。她把不安壓下去，把難過轉成沉默。

她以為這樣比較成熟。卻沒發現，自己正在慢慢否定內在的聲音。

02｜被說「情緒化」的背後

當一個人被貼上「情緒化」的標籤，最可怕的不是衝突，而是自我懷疑。思思開始懷疑，是不是自己真的反應過度。是不是別人都能承受，她卻不行。

於是，她在下一次不舒服時選擇不說。她笑著附和，卻在夜裡輾轉反側。

她發現，她不是沒有情緒，只是沒有安全感可以說出來。真正讓她崩潰的，不是事情本身，而是那種「說了也不會被聽懂」的孤單。

03｜只是想被認真聽一次

思思其實沒有期待對方完美。她只是希望，當她說「我有點難過」時，有人能停下來問一句：「為什麼？」

她不需要辯論，不需要輸贏。她只是想被聽見。可是很多時候，對方急著解釋、急著否認、急著證明自己沒有錯。

她的感受，反而變成問題。於是她慢慢退後。

她開始覺得，情緒是不被歡迎的東西。

但其實，她不是情緒太多，她只是太少被接住。





04｜壓抑久了，才會突然爆發

當一個人長期壓抑，爆發就成了唯一出口。思思有一次終於忍不住。她哭得很兇，語氣也很急。

對方卻說：「妳看，妳就是太情緒化。」

那句話像最後一根針。她突然安靜下來。不是因為理解，而是因為放棄。她開始明白，當情緒一直被否定，人會慢慢學會關閉自己。

05｜一種不同的回應

後來，思思在一次對話裡，說出自己的不安。她以為又會被說想太多。但對方只是輕輕回了一句：「妳可以多說一點嗎？」

那一刻，她愣住了。她發現，原來情緒不是負擔，而是需要被理解的訊號。當她被真正聽見時，她的情緒沒有變大，反而變得溫柔。

她才知道，情緒不是問題，缺乏理解才是。

06｜真的反應過度嗎?

如果你也常常被說情緒化，請停一下。問問自己：你是真的反應過度，

還是太久沒有被理解？

真正健康的關係，不會因為你的情緒而否定你。真正成熟的人，會願意停下來聽你說。你不需要為了不被貼標籤，而否定自己的感受。情緒不是敵人，它只是提醒你: 你在乎。

你不是情緒化。你只是太久沒有被好好聽見。而當有人願意理解你時，你會發現，自己其實一直都很溫柔。你不是情緒太多，只是太少被真正理解。

被聽見的那一刻，情緒自然會變得溫柔。