2026-02-12 17:28 享民頭條
戀愛實境節目觀影引發情侶大戰！是女漢子還是漢子茶？網意外歪樓：這粉底液好專業
記者/鄭欣宜報導
全球爆紅的戀愛實境節目正在熱播，節目中嘉賓的互動不僅成為茶餘飯後的熱門話題，更意外引發不少情侶間產生「價值觀大戰」。近日，一名女網友在社群分享自己與男友觀影時的爭執，不僅讓「漢子茶」一詞衝上熱搜，更因為一張「立志照」意外讓資生堂粉底液成為網友矚目的焦點。
是女漢子還是漢子茶？男友一句話點燃戰火
該名女網友發文表示，當晚與男友窩在沙發追最新一集的戀愛實境節目，討論到本季人氣極高的女嘉賓T時，男友竟一臉讚賞地說T是「女漢子」，性格率真、可愛，看起來好相處。
這段發言瞬間讓原PO「警鈴大作」。在她眼中，T在節目中和男嘉賓們稱兄道弟，許多肢體碰觸與眼神互動，在同性看來卻是精算過的結果。原PO反駁道，這根本不是女漢子，而是典型的「漢子茶」，意指那些外表大喇喇、口口聲聲說把自己當男生，實則利用「哥兒們」名義模糊男女邊界感，藉此在異性堆裡無往不利的女性。
網友正名：這才叫「漂亮女漢子」
「真正的女漢子應該是像另外一位女嘉賓M！」原PO在文中激動表示。她認為節目中的另一位女嘉賓M外型精緻亮麗，在處理人際關係與面對困境時，展現出的是堅毅與爽快，那種「獨立且不依賴、美得有稜有角」的氣質，才是當代女性嚮往的標竿。
為了證明「漂亮與堅強可以並存」，原PO當下決定不再與男友爭辯，轉身進房「武裝」自己。她拿出超喜歡的資生堂粉底液化妝，隨後在社群平台分享了一張自己眼神堅定、妝感高級的照片，並留言表示：「立志當個漂亮女漢子！」
留言區大歪樓 粉底液哪裡買？
沒想到這篇充滿火藥味的兩性觀察文，在發佈不到一小時後，留言區竟出現了意想不到的發展。雖然有一派網友熱烈討論「漢子茶」的鑑定術，紛紛哀嘆：「直男真的看不出來」、「感覺男生在分類這個應該蠻障礙的」，但更多網友卻將焦點鎖定在原PO的照片上。原PO所使用的資生堂粉底液，因其在鏡頭下呈現的高級妝感，意外成為這場「實境秀論戰」的大贏家。
其實，這類實境節目往往是觀察兩性心理的最佳樣本。男性通常偏好「低威脅感」的社交表現，因此容易被「漢子茶」的豪爽表象吸引；而女性則更看重社交中的「真實邊界感」。
這檔戀愛實境節目的效應，已成功帶起大眾對現代女性特質的重新定義。而這場從電視螢幕延燒到現實生活的「女漢子之爭」，最終在網友對美妝產品的熱烈討論中，畫下一個充滿趣味的句點。
