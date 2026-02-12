戀愛實境節目觀影引發情侶大戰！是女漢子還是漢子茶？網意外歪樓：這粉底液好專業

2026-02-12 17:28 享民頭條

記者/鄭欣宜報導

全球爆紅的戀愛實境節目正在熱播，節目中嘉賓的互動不僅成為茶餘飯後的熱門話題，更意外引發不少情侶間產生「價值觀大戰」。近日，一名女網友在社群分享自己與男友觀影時的爭執，不僅讓「漢子茶」一詞衝上熱搜，更因為一張「立志照」意外讓資生堂粉底液成為網友矚目的焦點。

是女漢子還是漢子茶？男友一句話點燃戰火

該名女網友發文表示，當晚與男友窩在沙發追最新一集的戀愛實境節目，討論到本季人氣極高的女嘉賓T時，男友竟一臉讚賞地說T是「女漢子」，性格率真、可愛，看起來好相處。

這段發言瞬間讓原PO「警鈴大作」。在她眼中，T在節目中和男嘉賓們稱兄道弟，許多肢體碰觸與眼神互動，在同性看來卻是精算過的結果。原PO反駁道，這根本不是女漢子，而是典型的「漢子茶」，意指那些外表大喇喇、口口聲聲說把自己當男生，實則利用「哥兒們」名義模糊男女邊界感，藉此在異性堆裡無往不利的女性。

女網友與男友窩在沙發追最新一集的戀愛實境節目，意外引發兩性戰爭。此為示意圖。圖/123RF圖庫
女網友與男友窩在沙發追最新一集的戀愛實境節目，意外引發兩性戰爭。此為示意圖。圖/123RF圖庫

網友正名：這才叫「漂亮女漢子」

「真正的女漢子應該是像另外一位女嘉賓M！」原PO在文中激動表示。她認為節目中的另一位女嘉賓M外型精緻亮麗，在處理人際關係與面對困境時，展現出的是堅毅與爽快，那種「獨立且不依賴、美得有稜有角」的氣質，才是當代女性嚮往的標竿。

為了證明「漂亮與堅強可以並存」，原PO當下決定不再與男友爭辯，轉身進房「武裝」自己。她拿出超喜歡的資生堂粉底液化妝，隨後在社群平台分享了一張自己眼神堅定、妝感高級的照片，並留言表示：「立志當個漂亮女漢子！」

女網友拿出超喜歡的資生堂粉底液化妝，隨後在社群平台分享了一張自己眼神堅定、妝感高級的照片。圖/鄭欣宜拍攝、後製
女網友拿出超喜歡的資生堂粉底液化妝，隨後在社群平台分享了一張自己眼神堅定、妝感高級的照片。圖/鄭欣宜拍攝、後製

留言區大歪樓 粉底液哪裡買？

沒想到這篇充滿火藥味的兩性觀察文，在發佈不到一小時後，留言區竟出現了意想不到的發展。雖然有一派網友熱烈討論「漢子茶」的鑑定術，紛紛哀嘆：「直男真的看不出來」、「感覺男生在分類這個應該蠻障礙的」，但更多網友卻將焦點鎖定在原PO的照片上。原PO所使用的資生堂粉底液，因其在鏡頭下呈現的高級妝感，意外成為這場「實境秀論戰」的大贏家。

網友熱烈討論漢子茶的鑑定術。圖/鄭欣宜翻攝、後製
網友熱烈討論漢子茶的鑑定術。圖/鄭欣宜翻攝、後製

其實，這類實境節目往往是觀察兩性心理的最佳樣本。男性通常偏好「低威脅感」的社交表現，因此容易被「漢子茶」的豪爽表象吸引；而女性則更看重社交中的「真實邊界感」。

這檔戀愛實境節目的效應，已成功帶起大眾對現代女性特質的重新定義。而這場從電視螢幕延燒到現實生活的「女漢子之爭」，最終在網友對美妝產品的熱烈討論中，畫下一個充滿趣味的句點。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#網友 #粉底液 #兩性關係 #實境節目

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖
hotNews__list__item--img

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審
hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
往下滑看更多精彩文章
選擇比努力重要！2026女孩必看 8個高效率脫單軟體推薦

選擇比努力重要！2026女孩必看 8個高效率脫單軟體推薦

2026-01-19 09:27 享民頭條

編輯/李明真撰文

交友軟體用久了，女生其實會悟出一個真理：不是妳不夠好，是妳滑錯地方。有人在某個平台聊到心很累，換一個卻突然遇到正常人；也有人不是不想談戀愛，只是不想每天面對怪問題。2026年的交友重點，早就不是「軟體下載越多越好」，而是選到適合自己節奏的平台。以下幫女孩們整理，目前台灣討論度高的8款交友軟體，讓妳早日脫單找到對的人。

1.Tinder

依然是交友軟體界的便利商店，什麼人都有、什麼情境都能遇到。適合想快速配對、了解交友市場，不急著定義關係的女生。優點是用戶多，缺點是要自己過濾，心理素質要夠穩。

選到適合自己節奏的交友軟體平台，或許就能讓妳早日脫單。圖/123RF圖庫
選到適合自己節奏的交友軟體平台，或許就能讓妳早日脫單。圖/123RF圖庫

2.Bumble

女生先開口的設定，讓互動壓力小很多，也比較不容易遇到亂槍打鳥型對話。配對後有時間限制，減少已配不聊的空轉感。適合重視互動品質、但不排斥主動的女生。

3.Coffee Meets Bagel

每天配對數有限，主打慢慢來。用戶填資料相對認真，聊天氛圍偏穩定。適合不想一直滑、也不想把交友變成日常消耗的人。

4.Pairs

好評度頗高，偏向以認真交往為導向。資料填寫完整，用戶年齡層稍高。適合想找生活步調相近、可以聊未來規劃的女生。

5.Omi

介面輕鬆、用戶多元，整體氛圍不會太嚴肅，也不會太隨便，適合想交朋友、慢慢看感覺的人。

每一款交友軟體都有適合它的使用者，如果在網路認識條件不錯的對象，也可以考慮約去喝咖啡聊聊。圖/123RF圖庫
每一款交友軟體都有適合它的使用者，如果在網路認識條件不錯的對象，也可以考慮約去喝咖啡聊聊。圖/123RF圖庫

6.Goodnight

主打語音聊天，看不到臉先聊天。對於在意聊天感、不想一開始就被外表綁架的女生很友善。適合聲音控，也適合想先確認「聊不聊得來」。

7.SweetRing

以結婚為前提的交友平台，目標明確、方向清楚。用戶多半知道自己在找什麼，適合不想曖昧太久，希望雙方價值觀一致的女生。

8.柴犬

這款在台灣討論度越來越高，主打輕鬆、可愛、生活感交友風格。使用者普遍年齡層偏年輕，互動語氣比較像朋友聊天，不那麼制式。適合想先交朋友、不想一開始就被「要不要交往」壓力包圍的女生。

結語

跨入新年度，找對象不再是誰比較積極，而是誰比較清楚自己要什麼。每一款交友軟體都有適合它的使用者，也都有不適合自己的地方。妳不需要在所有平台都出現，只要找到一兩個用起來不累、聊天不勉強的就好。交友這件事，本來就不該像上班打卡，而是讓生活多一點可能性。滑得剛好，比滑得多更重要。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#互動 #年齡 #氛圍 #兩性關係 #交友軟體

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖
hotNews__list__item--img

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審
hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

2026馬年犯太歲名單出爐！命理師示警「5生肖」恐遇震盪　點名這生肖嚴防大破財
往下滑看更多精彩文章
【初次約會連35塊都要AA的男人，婚後會為妳換尿布嗎？】

【初次約會連35塊都要AA的男人，婚後會為妳換尿布嗎？】

2026-02-05 08:00 J.T



▋35塊錢的真相：不只是數字，是心態的試煉

嘿，來聽聽一個大叔的真心話。第一次約會，如果一個男人連帳單尾數那小小的35塊錢都要跟妳當場拆分，別天真地以為這是什麼精打細算的理財之道。這根本就是一種極端的「短期風險轉嫁」！那35塊錢，表面上看起來微不足道，但它其實是一場關於「關係承擔力」的早期測試。一個在咖啡廳裡連幾十塊都要跟妳斤斤計較的男人，妳怎麼能指望他在未來面對幾萬塊的托嬰費用，或者半夜那片幾塊錢卻需要人起床處理的尿布時，會展現出一絲責任感？我的天，這想法真的讓人忍不住想翻白眼又心酸啊！

▋從35塊到奶粉錢：財務人格的可怕延伸

別以為這只是小事，這種行為背後藏著一個更大的警訊：他把每一分錢的流出都當成損失，而不是對關係的投資。說白了，他就是在進行一場「空頭交易」，用最小的成本，換取妳的情感和時間。第一次約會就計較零頭的男人，婚後大概率會跟妳算奶粉錢，甚至更細的開銷。這不是我誇張，而是財務人格的一種延續。接下來這個真實案例，保證讓妳瞠目結舌，忍不住想拍桌罵人！

▋Dcard熱議「神豬男」：財務奇觀讓人傻眼

還記得Dcard上那個被瘋傳的「神豬男」嗎？他的行為簡直是資產配置失衡的活教材！在國外旅遊時，他能一個人掃光四分之三的烤肉，結帳卻硬要對半分；一瓶20元的礦泉水也要AA，甚至因為女方多喝了兩口就瞪眼發火。最誇張的是，他自己跑去買了一盒198元的棉花糖口味冰淇淋，進門還得意洋洋地跟女方說：「我買了妳喜歡的口味，厲害吧！」結果下一秒就伸手要錢，然後在十分鐘內獨自把整桶冰淇淋吃光光！這操作，妳說是不是讓人又好氣又好笑？但想想，認清這種人，妳不就離真愛更近一步了嗎？妳身邊有遇過這種人嗎？快來跟我說說！

▋專業視角拆解：這不只是自私，是「風險轉嫁」

從我身為CFP國際認證高級理財規劃顧問的角度來看，這不單純是自私，而是嚴重的「資產配置失衡」和「風險規避」。在他的財務模型裡，100%的現金流都用來滿足自己的慾望，卻把50%甚至100%的成本——像是油錢、停車費——強行推給伴侶。更離譜的是，他連「勞務成本」都要均分！他提議分工，自己負責把垃圾拎下樓，卻讓女方打包、清洗、晾曬。這在財務管理中，就是典型的「低價值勞務換高價值成本」。他要的不是伴侶，而是一個能幫他分攤生活成本、甚至提供廉價勞動的「財務緩衝墊」。在這種關係裡，他的情感投資報酬率永遠是正的，因為所有的折舊損失，都是妳在承擔。想想就讓人憤怒到牙癢癢！

▋AA制變質：從公平到經濟暴力

當AA制在關係中被推向極端，它往往會變成一種「財務獨斷」，甚至演化成「經濟暴力」。根據Bankrate的調查，美國有40%的人在感情中隱瞞財務秘密，而這種「財務出軌」在Gen Z世代眼中，簡直是不可饒恕的大錯。數據還顯示，88%的Gen Z傾向保留獨立帳戶，但同時有63%的人認為，隱瞞財務秘密的嚴重性等同於肉體背叛。看到這數據，我心裡一驚：原來金錢和信任的關係，已經緊密到這種地步！但卻又不意外。

▋心理學解碼：計較背後的掌控欲

從心理學和財務行為學的角度來看，這種極度計較的男人，往往屬於「規避型依附」人格。他們透過監控每一筆消費——哪怕是一瓶20元的水——來建立掌控感。當一個男人把妳當成「短期消費品」，他會精算每一筆投入和產出，確保自己不吃虧；只有當他把妳視為「長期投資」，他才會在乎整體的價值增長。金錢確實能反映一個人的心意，這話聽起來很現實，但在財務專業的眼裡，它代表的是「安全感」和「共識」。如果一個男人的財務邏輯是建立在對妳的壓榨之上，那這種高壓控管，就是關係崩壞的先兆。想到這，我心裡真不是滋味，妳呢？作為英國劍橋FTT®引導式培訓師，我在過去10年的職業講師生涯中，常常引導學員探討金錢與情感的關係。我發現，許多人在財務爭執中缺乏有效的溝通工具，只要學會坦誠表達需求與底線，就能避免很多不必要的衝突。

▋現金流不對稱：財務紅燈亮起

嘿，妳得學會觀察對方的現金流分配。他買PS5、改車、收藏昂貴動漫周邊時眼都不眨，但一到繳水電費或共同餐費時，就「剛好沒帶錢包」？這種現金流的不對稱，就是最明顯的危險信號。我見過太多案例，女孩們一開始覺得「沒關係，我可以包容」，結果最後被榨乾了時間、情感，甚至金錢。這種不平衡，真的讓人看了心疼又無奈。記得有一次，我在顧問的服務中，遇到一對年輕情侶因為財務分配不均而爭執不下。我透過分析他們的現金流，幫助他們找到平衡點，最後他們不僅解決了金錢問題，感情也更穩固了。這讓我深刻體會，財務透明是愛情中最珍貴的信任。

▋建立妳的防線：這筆錢是妳的底氣

我真心建議每位女性，都要建立自己的「最後防線」。這筆錢不是用來防誰，而是為了在關係變質時，給自己一條能昂首離開的路。以我20年保險銷售與稅務規劃的經驗來看，這筆『最後防線』資金可以結合低風險的保險產品或儲蓄計劃，讓妳的財務安全網更穩固，不僅是情感上的保障，更是未來的依靠。真正的尊重，不應該是談判桌上的妥協，也不是無盡的拉鋸戰。就像有人說過，尊重應該是一個純粹、不帶條件的「好」——我看到妳的需求，我接受妳的全部。聽到這句話，我心裡一暖：對啊，愛情本該是這樣的啊！

▋錢的流向，就是心的方向

最後想說，看清錢的流向，才能看清一個人的心在哪裡。在財務的世界裡，沒有不明不白的虧損，只有不願承擔的責任。女孩們，妳不跟男人計較金錢，可能最終失去的是愛情。因為連錢都不願為妳花的男人，心根本就不在妳身上。寫到這，我心裡百感交集：希望每一個女孩，都能找到那個願意為妳承擔、為妳付出的真心人。今天就檢查一下身邊的人，別讓自己再傻傻付出！妳，值得最好的！

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#金錢 #女孩 #兩性關係 #財務界線

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖
hotNews__list__item--img

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審
hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

2026馬年犯太歲名單出爐！命理師示警「5生肖」恐遇震盪　點名這生肖嚴防大破財
往下滑看更多精彩文章
【關於尊重這件事】

【關於尊重這件事】

2026-01-23 12:02 Chelsea

我是一個無可救藥的浪漫主義者。 我始終相信愛情的純真與美好， 我心中有一張自己定義的愛情藍圖， 我用盡我的一磚一瓦，想要打造出我的夢境。

我是一個無可救藥的勇敢旅人。 我用盡全身的每一個細胞，在最精華的歲月裡尋尋覓覓， 我只圖一個誠摯的陪伴， 我要的，只是一個簡單平凡但真誠的愛情。

我是一個無可救藥的規劃人格。 我理性分析該如何去圓自己的那個夢， 我清楚寫下每一個步驟： 參加課程、參與聯誼、親友介紹、主動認識。 我是我自己的船長，帶領自己航向規劃好的人生

我很喜歡這樣的我。 

是這些經歷，塑造成現在的我。 

我不需要別人認同我， 我就是我，這是一道沒有是非對錯的命題。

但在我目前的人際交流旅途中， 最常遇到的問題就是： 人們似乎誤解了，什麼是尊重。

尊重，不是一個需要「理解」的過程，不需要完全理解別人在想什麼，也可以給予尊重； 尊重，不是一場可以「妥協」的談判，不需要有讓步、談條件、協商的環節； 尊重，不是一個需要被「接受」的要求，不需要有人滿意或認可我的想法。

尊重是說：「好，我聽到你的想法了。」 

尊重是說：「好，我看到你的需求了。」 

尊重是說：「好，我明白你的自我了。」

尊重不該是：「好，我聽到了，但是……」 

尊重不該是：「好，我看到了，有沒有可能……」 

尊重不該是：「好，我明白了，不過你這樣……」

那尊重究竟是什麼？ 

尊重就是：「好。」 

一個純粹、不帶條件的：「好。」


Chelsea

Chelsea

喜歡透過文字梳理情緒的紋理，將人生的亂流視為修煉智慧的關卡。

#浪漫 #理性 #人生 #兩性關係

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖
hotNews__list__item--img

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審
hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

2026馬年犯太歲名單出爐！命理師示警「5生肖」恐遇震盪　點名這生肖嚴防大破財
往下滑看更多精彩文章
婚姻是場修行！請深呼吸！盤點老公最愛說的6句「廢話」

婚姻是場修行！請深呼吸！盤點老公最愛說的6句「廢話」

2026-02-10 08:10 享民頭條

編輯/李明真撰文

既然聊過了老婆語錄，那怎麼能放過那些住在妳家、時常讓妳懷疑人生的高級生物？沒錯，就是妳的那位老公。妳會發現，這些男人雖然來自不同家庭，但他們腦袋裡的邏輯晶片似乎是同一批出廠的，總能在最關鍵的時刻，用一句話讓妳的優雅瞬間破功。以下這6句經典的老公語錄，請妳一邊喝杯飲料壓壓驚，一邊看看妳家那位是不是也曾榜上有名。

老公有時候會出現白目行為或是說出白目話語，就像是他顧著玩手機，妳心裡出現三把火。圖/123RF圖庫
老公有時候會出現白目行為或是說出白目話語，就像是他顧著玩手機，妳心裡出現三把火。圖/123RF圖庫

1.東西在哪裡？我怎麼都找不到

這句話絕對是老公語錄的榜首，沒有之一。明明東西就放在視線正中央，甚至離他的手不到十公分，他卻能像開啟了「物品屏蔽模式」一樣，在大聲呼喚妳的名字。妳走過去隨手一指，東西就像變魔術般出現，這時他還會一臉無辜地說「剛才這裡真的沒有」。親愛的，妳養的不只是老公，還是一位隨時在考驗妳視力與耐心的魔術助理。

2.妳有說過嗎？我好像沒印象耶

每當妳提起三天前就交代過的行程，或是剛討論完的家務分工，他最常回贈妳的就是這副迷茫的表情。這種「選擇性失憶」是男人的集體超能力，他們的大腦會自動過濾掉任何聽起來像指令的訊息。妳以為妳們在溝通，其實妳只是在對著一堵會呼吸的牆進行單向廣播。這時妳只能告訴自己，沒關係，這叫作「純真」，絕對不是他皮在癢。

有些男人即便結婚，還是會花很多時間打電動，打著打著就忘記老婆交代的事情或是自己說過的話。圖/123RF圖庫
有些男人即便結婚，還是會花很多時間打電動，打著打著就忘記老婆交代的事情或是自己說過的話。圖/123RF圖庫

3.既然都洗了，為什麼不連衣服一起收？

男人的邏輯有時候單純到讓人想哭。看妳乖乖把碗洗了，對於就在旁邊、已經乾透的衣服，他會希望妳順手處理，但絕不是他自己來收拾。

4.妳今天是不是心情不太好啊？

這句話通常出現在妳已經忙得焦頭爛額、臉色微沉的時候。他不會主動過來幫忙，而是站在安全距離外，像個氣象觀測員一樣發出這句毫無幫助的感嘆。親愛的，這就是男人的求生本能，雖然感覺到暴風雨要來了，但他們選擇先確認天氣，而不是趕快收衣服。這種時候，妳只需要給他一個網美式的微笑，他就會乖乖安靜了。

5.隨便啊，看妳想吃什麼我都行

這句話聽起來很體貼，但實際上是把決策的重擔全部丟回妳肩上。當妳提議了五間餐廳都被他以「太遠」、「不想吃麵」、「這間人很多」等理由拒絕後，他依然會補上一句「我真的隨便」。這種「偽民主」的溝通方式，是磨練妳脾氣的最好工具。妳會發現，所謂的隨便，其實是他心裡有一個標準答案，只是要妳猜中而已。

6.其實這樣也挺乾淨的，不用再弄了吧

當妳蹲在地上刷洗磁磚縫隙，或是想把冰箱膠條清乾淨時，他總會帶著一種「看透世俗」的豁達出現在妳身後。他對「乾淨」的標準通常比妳寬鬆大概一萬倍。這句話其實是他想叫妳休息的拙劣藉口，但在妳耳裡聽起來，就是在挑戰妳對生活質感的底線。這時請妳優雅地把抹布交給他，保證他下一秒就會閉嘴消失。

當妳忙碌在廚房洗刷刷時，老公帶著一種「看透世俗」的豁達出現在妳身後。他對乾淨的標準通常比妳寬鬆一萬倍。圖/123RF圖庫
當妳忙碌在廚房洗刷刷時，老公帶著一種「看透世俗」的豁達出現在妳身後。他對乾淨的標準通常比妳寬鬆一萬倍。圖/123RF圖庫

結語

這些讓人又氣又好笑的老公語錄，其實就是日常生活的真實寫照。雖然他們有時候邏輯掉線、溝通斷訊，但換個角度想，這也是婚姻中一種另類的幽默感。當妳學會把這些語錄當成笑話來看，妳會發現生活輕鬆了許多。畢竟，一個能讓妳隨時想翻白眼卻又捨不得踢下床的男人，也算是一種奇妙的緣分。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#冰箱 #餐廳 #經典 #兩性關係

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖
hotNews__list__item--img

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審
hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

2026馬年犯太歲名單出爐！命理師示警「5生肖」恐遇震盪　點名這生肖嚴防大破財
往下滑看更多精彩文章
成熟員工的崩潰，通常發生在下班之後

成熟員工的崩潰，通常發生在下班之後

2026-02-04 12:30 Qinote

成熟的員工，很少在辦公室崩潰。

他們準時開會、照流程交件，

知道什麼時候該說話， 也知道什麼時候該忍一下。

事情來了，會先想怎麼解決；

出了狀況，會先想怎麼補位。 情緒，永遠排在最後。

因為成熟，

所以懂得不要影響別人。

於是他們的崩潰，

通常不發生在辦公室。

而是下班之後。

在捷運上，

看著手機卻沒有真的在看； 在回家的路上， 突然覺得全身很重。

不是因為今天特別累，

而是那種「一直都很累」 終於追上來了。

成熟的員工，很少抱怨。

不是因為沒有不滿， 而是太清楚抱怨沒有空間。

他們知道每個人都很忙，

也知道每個單位都有難處。 於是選擇把話吞回去， 把事情先做好。

久而久之，

他們變成那個「你放心交給他」的人。

交辦變得理所當然，

加班變成默契， 情緒勞動， 也被默默算進工作的一部分。

他們不是不知道自己撐了多少，

只是習慣了。

直到有一天，

在下班之後， 連最簡單的對話都不想回， 連解釋自己怎麼了，都覺得多餘。

不是因為突然變脆弱，

而是長期把自己放在最後， 身體終於先誠實了。

成熟員工的崩潰，

通常很安靜。

沒有請假、沒有情緒失控，

甚至還會把工作收尾好， 才慢慢退出那一天。

但那種安靜裡，

其實藏著很多被壓下來的訊號。

包括開始對工作失去期待，

開始對「再撐一下」感到厭倦， 開始懷疑， 自己是不是只能用消耗來證明價值。

你不是不敬業，

也不是不努力了。

你只是累到，

不想再用撐住， 當作唯一的專業表現。

如果你最近常在下班後感到空白，

那不是你出了問題。

那可能只是提醒你——

成熟，不該是無限承受的代名詞。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#習慣 # 情緒 #工作職場 #工作壓力 #職場生存之道

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖
hotNews__list__item--img

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審
hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

2026馬年犯太歲名單出爐！命理師示警「5生肖」恐遇震盪　點名這生肖嚴防大破財

最新文章

戀愛實境節目觀影引發情侶大戰！是女漢子還是漢子茶？網意外歪樓：這粉底液好專業

戀愛實境節目觀影引發情侶大戰！是女漢子還是漢子茶？網意外歪樓：這粉底液好專業

#兩性關係 #網友 #粉底液 #實境節目

享民頭條 2026.02.12 14
孩子長大後，壓歲錢為什麼反而傷感情

孩子長大後，壓歲錢為什麼反而傷感情

#家庭關係 #過年 #紅包 #人生

Qinote 2026.02.11 57
《星期整聊事｜不用為別人哭泣》: 有力氣哭泣，不如好好補妝過好今天

《星期整聊事｜不用為別人哭泣》: 有力氣哭泣，不如好好補妝過好今天

#兩性關係 #愛情怎麼翻譯 #愛情長跑 #愛情金句 #習慣

羽昊 2026.02.11 16
「沒事，我只是想叫一下你的名字」盤點5句老婆語錄 讓老公瞬間失語的靈魂拷問！

「沒事，我只是想叫一下你的名字」盤點5句老婆語錄 讓老公瞬間失語的靈魂拷問！

#兩性關係 #金句語錄 #網美照 #濾鏡 #名字

享民頭條 2026.02.11 102
塔羅 × 關係心理學｜我們曖昧卻沒有承諾，為什麼他不願確認關係？聖杯騎士與逃避型依附 Vol.2

塔羅 × 關係心理學｜我們曖昧卻沒有承諾，為什麼他不願確認關係？聖杯騎士與逃避型依附 Vol.2

#曖昧 #塔羅牌 #感受 #心理學

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記 2026.02.10 27
鴛鴦鍋不再「一邊一國」！男網友一動作引爆素食女友怒火 網歪樓：那顆魚丸超Q愛死！

鴛鴦鍋不再「一邊一國」！男網友一動作引爆素食女友怒火 網歪樓：那顆魚丸超Q愛死！

#素食 #兩性關係 #網友 #女友 #飲食

享民頭條 2026.02.10 38
婚姻是場修行！請深呼吸！盤點老公最愛說的6句「廢話」

婚姻是場修行！請深呼吸！盤點老公最愛說的6句「廢話」

#兩性關係 #冰箱 #餐廳 #經典

享民頭條 2026.02.10 265
年夜飯要不要在家吃，真正吵的不是地點

年夜飯要不要在家吃，真正吵的不是地點

#婆媳關係 #家庭關係 #年夜飯 #餐廳 #感受

Qinote 2026.02.09 37
《星期整聊事｜懂事又如何呢?》: 習慣撐著撐著，卻忘了自己也會累

《星期整聊事｜懂事又如何呢?》: 習慣撐著撐著，卻忘了自己也會累

#兩性關係 #愛情怎麼翻譯 #愛情金句 #感受 #習慣

羽昊 2026.02.09 28
【關於自我這件事】

【關於自我這件事】

#人際關係 #人際溝通 #心靈成長 #身心靈療癒 #自我成長

Chelsea 2026.02.07 80
18+