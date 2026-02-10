塔羅 × 關係心理學｜我們曖昧卻沒有承諾，為什麼他不願確認關係？聖杯騎士與逃避型依附 Vol.2

你是否曾經走進一段曖昧關係，彼此之間互動親密，不僅能感受到滿滿的關心，也帶著讓人安心的溫柔？對方願意花時間陪伴你，分享生活，甚至在情緒低落時給予理解與回應。這樣的靠近，讓人逐漸投入情感，也開始在心裡為這段關係留下一個特別的位置。你未必急著定義它，但那些互動，早已不只是普通朋友的距離。

隨著關係慢慢升溫，另一種感受也會浮現。你們曖昧，卻沒有承諾；相處緊密，卻沒有被正式確認。明明能感受到被在意，卻始終缺少一份被選擇的確定。於是心裡開始反覆思索同一個問題：為什麼我們曖昧卻沒有承諾，他仍不願確認關係？

這樣的困惑往往不是來自誰做錯了什麼，而是內在同時承載著兩種經驗。一邊感受到連結與靠近，一邊又無法真正站在關係之中。這些情緒與思考，是曖昧關係裡常見且難以安放的心理歷程。這一篇文章，將透過塔羅與關係心理學的視角，從更深的層次理解依附模式與情感需求，陪你慢慢看見關係之中正在發生的內在狀態。

曖昧卻沒有承諾的心理狀態｜從聖杯騎士看見逃避型依附的情感模式

這是「塔羅 × 關係心理學」系列的第二篇文章。在這個系列裡，我希望透過塔羅牌結合心理學視角，陪伴大家看見情感關係中正在發生的內在狀態。那些尚未被說出口的期待、逐漸堆積的情緒，以及在關係互動裡反覆出現的疑問，我們不急著判斷對錯，而是試著先去理解背後的心理需求。

這一篇文章，將把目光放在曖昧關係裡常見的一種心理經驗開始談起。當一段互動帶著溫柔與靠近，卻遲遲沒有走向承諾時，心裡不只是困惑，也可能浮現不安、等待與自我懷疑。這些情緒並不代表你太投入，而是反映出親密關係正在觸動內在對連結與穩定的需要。

透過塔羅牌中的聖杯騎士，我們能從另一個角度看見這樣的關係節奏。那份溫柔、體貼與情感流動或許真實存在，但它同時也可能承載著對親密距離的猶豫與拉扯。當結合關係心理學中「逃避型依附」的觀點來觀察，便能更溫柔地看見，為什麼有些關係會停留在曖昧之中，而遲遲難以確認位置。

什麼是逃避型依附｜當曖昧逐漸升溫仍不急著確認關係

在關係心理學中，依附模式指的是一個人面對親密關係時，習慣如何回應相處與情緒的方式。這些習慣多半來自成長過程中與重要他人的相處經驗，進而影響一個人如何看待靠近、距離、期待與承諾。當進入新的關係時，人往往會依循熟悉的節奏與方式與對方相處。

常見的依附經驗大致可分為：安全型依附、焦慮型依附、逃避型依附與混亂型依附。在關係中，安全型依附的人能自在相處並願意信任對方；焦慮型依附的人對關係變化較為敏感，也需要情感回應；逃避型依附的人重視個人空間並維持自主節奏；混亂型依附的人則可能同時出現靠近與退開的反應，對親密關係感到不安與矛盾。這些分類並非絕對，卻能協助理解情感關係中的行為與反應。

在四種依附模式之中，逃避型依附通常較重視個人空間與節奏。當關係逐漸變得親密時，仍會保留自己的生活安排與心理距離。在相處過程中雖然能展現關心，也願意投入時間，但是當話題觸及確認關係或承諾時，相處步調就會開始放慢，讓討論時間往後延伸，關係定位在過程中持續調整。

理解依附模式，有助於看見關係中的行為與選擇。曖昧關係裡出現的等待與不確定，往往與雙方對親密距離與相處節奏的需求相關。當能辨識這些需求，人更容易理解自己的感受，也能更清楚看待關係的進展。

聖杯騎士與依附理論｜溫柔凝視卻未交付的情感

在塔羅牌中，聖杯騎士經常被視為情感細膩與願意表達關心的象徵。韋特塔羅的牌面描繪一名騎士騎在白馬之上，手中穩穩托著一只聖杯。他身披裝飾著水波與魚紋圖案的斗篷，頭盔帶有羽飾，整體姿態沉著而專注。馬匹步伐緩慢，並非奔馳，而是安定前行，背景可見河流與開闊土地，呈現出持續移動卻不急促的節奏。

騎士手中的聖杯象徵情感、感受與關係交流，他的目光落在杯中，展現對情緒內容的重視與專注。穩定托持的姿態，使整張牌散發出溫和、體貼與帶有浪漫氣息的氛圍。斗篷上的魚紋則象徵對感受的連結與直覺覺察，暗示騎士能感知情緒細節，也願意回應關係中的情感交流，使關心與理解自然展現在相處之中。

這張牌所呈現的狀態，常出現在關係逐漸靠近的階段。相處之中能感受到傾聽、理解與關心，情感交流自然發生，關係因此慢慢加深。對方願意分享感受，也願意回應情緒需求，使關係帶有柔軟與細緻的連結感。

牌面呈現的是行進中的騎士，象徵情感仍在探索與流動之中。陪伴與在意能被清楚感受到，關係位置則在時間裡逐步形成。當這張牌出現在關係脈絡裡，提醒我們觀察情感表達與相處節奏。透過理解牌面的細節，人能更清楚看見關係所處的位置，並整理自己在其中的感受與需要。

凝視聖杯的騎士與依附理論｜從聖杯騎士看見逃避型依附的情感節奏

當我們把聖杯騎士放入依附理論的視角來觀察，牌面所呈現的情感節奏便有了更立體的理解。騎士騎在白馬之上穩定前行，目光專注於手中的聖杯，象徵一種對感受的投入與覺察。他願意靠近情緒，也願意回應關係中的感受交流，使溫柔與關心能在相處之中自然流動。這樣的姿態，往往讓人清楚感受到被在意與被理解，情感連結因此逐漸建立。

同時，牌面呈現的是行進中的狀態，而非停駐或定錨的位置。騎士沒有停下腳步宣告方向，也沒有將聖杯交付出去，而是在移動之中持續感受與觀察。這樣的節奏與逃避型依附在關係中的經驗相互呼應。情感的靠近可以存在，關心與陪伴也能真實發生，但對於關係定位與承諾的確認，往往需要更長時間消化與整理內在感受。於是關係維持在流動之中，既有溫度，也保留空間。

從這個角度理解，聖杯騎士所象徵的並不是距離，而是一種以情感為核心、以節奏為界線的靠近方式。當關係出現體貼、傾聽與情緒回應時，那些經驗本身是真實存在的。同時，關係位置仍在形成的過程裡，節奏尚未走向確認。透過牌面的象徵與依附心理的理解，人能更清楚看見關係正在發生的狀態，也更容易整理自己在其中的感受與需要。

在曖昧與等待之間，慢慢看見自己的需要｜黛兒姊姊陪你整理關係裡的心

當一段關係帶著溫柔與靠近，卻沒有走向確認時，心裡出現困惑與不安是自然的。在感到被理解與被在意時，人會逐漸投入時間與情感，也會反覆思索自己在對方心裡的位置。這些情緒顯示你正在投入一段感情，也開始重視自己對穩定陪伴與關係確認的需要。

從聖杯騎士的牌面與依附理論來看，有些人會在付出關心與體貼的同時，於關係中保留距離與個人空間。當我們心中產生「我們已經曖昧好久，為什麼他不願確認關係？」這樣的想法時，可以先將重心放回自己，整理目前的想法與感受，釐清自己期待的是更多相處時間、明確的關係定位，或是具體的承諾形式。

在理解自身需要之後，人會更清楚自己期待的相處模式與節奏。當這些期待被看見，無論關係後續如何發展，都能在其中維持較穩定的狀態。

如果你正經歷曖昧、等待，或關係定位尚未明確的情況，也希望有人陪你一起整理想法與感受，我會在這裡。你可以追蹤我的 IG：@adeletarot，或在準備好的時候私訊聊聊，我們可以一起看見關係中的狀態，以及你此刻真正需要的是什麼。

