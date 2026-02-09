2026-02-09 12:30 Qinote
年夜飯要不要在家吃，真正吵的不是地點
每年到了過年，
關於年夜飯要不要在家吃， 總會出現一些看似瑣碎， 卻很難說清楚的爭論。
有人想在家吃，
有人想在外面吃。
表面上，
爭的是地點； 實際上， 吵的卻從來不是餐廳或餐桌。
想在家吃的，
往往在乎的是一種延續。 一桌菜、一道道流程、 多年來累積下來的記憶。
那不只是吃飯，
而是一種「家還在」的感覺。
而想在外面吃的，
心裡其實也沒有那麼複雜。 她只是知道—— 那一桌飯， 背後代表著多少準備、收拾， 以及一整天幾乎沒有坐下來的時間。
少洗一點碗，
少撐一點場面， 少承擔一些理所當然落在身上的勞動。
那不是懶，
而是一種誠實的疲憊。
於是兩邊站在不同的位置，
卻都覺得自己沒有被理解。
在家吃的一方，
擔心的是傳統斷掉、意義消失； 在外吃的一方， 承受的卻是身體與情緒的耗損。
真正卡住的，
不是選擇哪裡吃， 而是「誰在為這個選擇付出代價」。
當一頓飯的意義，
需要由某一個人， 獨自承擔大部分的準備與善後， 那麼爭執， 就不只是意見不同。
而是分工不對等。
很多時候，
媳婦不是不願意配合， 而是早就知道， 在家吃意味著什麼。
意味著提早到、
意味著幫忙備菜、 意味著飯後收拾、 還意味著要顧及所有人的感受。
而這些，
很少被放進討論裡。
年夜飯真正需要被重新討論的，
不是地點， 而是怎麼讓每個人， 都不必用過度的勞累， 來換取團圓的形式。
團圓，不該只靠一個人撐起來。
如果家想留住傳統，
也必須願意， 替這份傳統重新分配責任。
或許當每個人都願意多做一點，
那一桌飯， 不管在哪裡吃， 都會比較接近團圓真正的樣子。
