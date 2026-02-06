2026-02-06 12:30 Qinote
年終獎金揭曉之後，我慢慢知道自己該不該留下來
年終獎金揭曉之後，
辦公室其實很安靜。
沒有人大聲歡呼，
也沒有人真的失望到說出口。 大家只是各自知道了結果， 然後很快回到工作畫面。
那不是一個適合分享的狀態。
你知道那個數字的時候，
心裡第一個出現的， 不是開心， 而是一種慢慢浮現的確認感。
原來我在公司眼裡，
大概就是這個位置。
不高不低，
不至於被虧待， 卻也談不上被珍惜。
接下來的日子裡，
你開始反覆回想這一年。 加過的班、扛過的責任、 那些沒有被寫進績效， 卻實實在在消耗你的時刻。
不是沒有努力，
只是努力，最後被折算成一個剛剛好的數字。
那個數字沒有錯，
甚至很合理。 合理到讓你說不出抱怨， 卻也很難再說服自己繼續期待。
最難受的，
不是年終不夠多， 而是你其實早就隱約知道會是這樣。
於是你慢慢明白，
年終獎金從來不只是獎勵， 而是一種位置確認。
它告訴你：
你重要，但不關鍵； 你穩定，但不不可取代。
知道這件事之後，
你沒有立刻做決定。 沒有辭職，也沒有憤怒。
只是心裡某個原本還在撐的地方，
悄悄鬆了一點。
你開始在某些下班的夜晚想起：
如果明年還是一樣， 我真的還願意再撐一年嗎？
年終揭曉之後，
很多人依然留在原來的位置。 但也有一些人， 在心裡， 已經慢慢站起來了。
