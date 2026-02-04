2026-02-04 20:40 小鳥胃寫字樓
交友軟體不聊天？Lava 反思尬聊內耗 不如直接約喝一杯
與其在手機裡談一場虛擬戀愛 不如見面喝杯真實的酒
如果你剛好也是喜歡喝一杯的朋友，Lava這個交友軟體其實很適合用來認識新朋友。對於Lava的開發者而言，開啟交友軟體得從安安、幾歲住哪…這類重複罐頭訊息開始聊起，還要再花上一些時間才有機會遇見想要進一步認識的人。但是，你會發現手機裡多個交友軟體，很難持續使用下去，那是因為軟體上的聊天很制式、虛假，甚至好像要多聊點什麼才行，這些過程逐漸成為一種內耗。
標榜不聊天，為第一次見面設計完善機制的新型態交友軟體Lava，降低聊天疲勞等心理成本，提供實體見面活動。顛覆過去交友軟體的使用方式，Lava 不網聊，而是藉由申請過程所書寫的 6題價值觀問答來配對，每日精選的配對、訂金支付等機制能提升品質確認，核心在於探索真實的關係連結，不再需要藉由冗長的聊天對話來確認。宛如真實友人為媒介，Lava 提供配對平台，並將怎麼開口約見面？第一次見面要去哪裡？見了面要做什麼才不尷尬？等等關於見面的完善設定，只要跟著 Lava 的指令，就能輕鬆、真實地加速彼此關係。
卡牌協助約會引領 覺得不妙還有Angel shot可退場
常常聊到一個段落，就會遇見似乎可以約出來見面的人，但是最後往往發現浪費時間，因為這個人跟期待的差太多，甚至完全不一樣。Lava從App介面裡設計出見面機制，還能直接訂位合作店家，目前 Lava 與台北酒吧Sitdown Taipei合作，不只可以免費獲得專屬特調，還能在見面後透過卡牌設計緩解尷尬，在 30～45 分鐘之間能透過遊戲破冰。
不只可以降低見面沒話聊的尷尬，可以從遊戲一關關更認識彼此，Lava也設定了安全機制，介面可以選擇Angel Shot 並非是調酒，而是求救密語，當使用者認為一切都不太妙的時候，App 內的 Angel Shot 能讓你一鍵通知店員，將帶有隱私、體面地尋求協助。
配對成功到 Sitdown Taipei 執行第一道關卡送特調 失戀幾個月就送幾杯shot!
於二月底前，下載 Lava App 並配對成功，使用者將能訂位、被安排至台北知名酒吧Sitdown Taipei 執行第一次見面，現場只要出示訂位資訊，即可獲得 Sitdown Taipei 為兩位送上的 Lava 專屬特調。
專屬於 Lava App 的特調名為「艾蜜莉（Emily）」，調酒師談及艾蜜莉調酒以 Gin 的乾淨俐落襯底，水蜜桃的柔軟甜香悄悄靠近，像對上眼的那一秒；接著柳橙帶出明亮酸甜，如同話題自然接上、心跳開始加速的明朗化；最後藉以青蘋果的清爽俐落收尾，留下乾淨的餘韻，讓這杯調酒像是一場剛剛好的初遇，不需要鋪陳太多，第一口就讓人記住。
假使尚未擁有見面對象，Lava同樣亦與Sitdown Taipei攜手合作送出快樂Shot一杯，即日起至二月底，只要到台北市知名酒吧 Sitdown Taipei，出示完成註冊Lava App畫面，就能獲得免費獲得Shot一杯。還沒有對象嗎？在情人節前夕，不妨透過 Lava 直接見面先喝一杯，開啟不一樣的新社交模式。
Lava App Apple Store下載：https://reurl.cc/mkKybW
