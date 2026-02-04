2026-02-04 12:30 Qinote
成熟員工的崩潰，通常發生在下班之後
成熟的員工，很少在辦公室崩潰。
他們準時開會、照流程交件，
知道什麼時候該說話， 也知道什麼時候該忍一下。
事情來了，會先想怎麼解決；
出了狀況，會先想怎麼補位。 情緒，永遠排在最後。
因為成熟，
所以懂得不要影響別人。
於是他們的崩潰，
通常不發生在辦公室。
而是下班之後。
在捷運上，
看著手機卻沒有真的在看； 在回家的路上， 突然覺得全身很重。
不是因為今天特別累，
而是那種「一直都很累」 終於追上來了。
成熟的員工，很少抱怨。
不是因為沒有不滿， 而是太清楚抱怨沒有空間。
他們知道每個人都很忙，
也知道每個單位都有難處。 於是選擇把話吞回去， 把事情先做好。
久而久之，
他們變成那個「你放心交給他」的人。
交辦變得理所當然，
加班變成默契， 情緒勞動， 也被默默算進工作的一部分。
他們不是不知道自己撐了多少，
只是習慣了。
直到有一天，
在下班之後， 連最簡單的對話都不想回， 連解釋自己怎麼了，都覺得多餘。
不是因為突然變脆弱，
而是長期把自己放在最後， 身體終於先誠實了。
成熟員工的崩潰，
通常很安靜。
沒有請假、沒有情緒失控，
甚至還會把工作收尾好， 才慢慢退出那一天。
但那種安靜裡，
其實藏著很多被壓下來的訊號。
包括開始對工作失去期待，
開始對「再撐一下」感到厭倦， 開始懷疑， 自己是不是只能用消耗來證明價值。
你不是不敬業，
也不是不努力了。
你只是累到，
不想再用撐住， 當作唯一的專業表現。
如果你最近常在下班後感到空白，
那不是你出了問題。
那可能只是提醒你——
成熟，不該是無限承受的代名詞。
