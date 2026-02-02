2026-02-02 12:30 Qinote
過年回婆家，為什麼總是媳婦最累
過年回婆家之前，
很多媳婦其實已經開始累了。
不是因為不想回去，
也不是因為不願意陪伴。 而是心裡很清楚—— 這趟回家，不只是過年， 還是一場長時間的待命。
待命什麼時候該出現、
該幫忙、該說話、該退後。
很多事情沒有被明說，
卻早就默默安排好了。
飯菜要準備、親戚要招呼、
孩子要顧、氣氛要顧。 就算沒有明確交代， 你也知道，自己很難真的坐下來。
這種累，不是體力上的，
而是一種角色早就被預設好的疲憊。
你不是客人，
卻也很難完全做自己。 你站在一個很尷尬的位置， 做得多一點，怕越界； 做得少一點，又怕被說不懂事。
於是很多媳婦選擇多做一點。
不是因為特別能幹，
而是因為不想讓場面難看。 不想讓婆婆辛苦， 也不想讓先生為難。
但這樣的體貼，
往往沒有被看見。
因為你做得剛剛好，
所以一切看起來都很順。 而順利，最容易被忽略背後的消耗。
久了，你會發現，
為什麼每次過年， 自己總是那個最早累、 卻最晚被關心的人。
婆婆或許也真的很辛苦。
她守著一個家的節奏， 準備了一整年的團聚。 她想把事情做好， 也想被肯定。
但問題不在誰比較辛苦，
而在於—— 這份辛苦，總是默默落在媳婦身上。
因為她是新加入的那一個，
最需要證明自己， 也最不敢鬆懈。
過年回婆家，
真正讓人疲憊的， 不是忙， 而是沒有一個可以放心休息的位置。
如果家真的想成為團聚的地方，
那麼過年， 不該只考驗媳婦的體力與情緒， 而是考驗這個家， 有沒有願意重新分工。
不是讓誰多犧牲，
而是讓每一個人， 都能被好好對待。
