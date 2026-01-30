2026-01-30 14:00 Qinote
她不是故意管太多，她只是還沒學會退場
很多人談到婆媳關係，
第一個想到的，往往是「管太多」。
管孩子怎麼養、
管家事怎麼做、
管生活節奏、管細節，
管你沒有開口求助的地方。
久了，這樣的關心，
很容易變成壓力。
但有時候，站遠一點看，
你會慢慢發現，
她並不是故意要管那麼多。
她只是，還沒學會退場。
對她來說，
這個家曾經是她的人生主場。
孩子的成長、家庭的運轉，
每一個細節，
都是她親手撐起來的。
多年來，
她習慣站在最前面，
習慣負責、習慣安排，
也習慣用付出，
證明自己的重要。
直到有一天，
孩子長大、成家，
家裡的節奏開始改變。
而她，
卻還站在原來的位置。
不是因為不肯放手，
而是沒有人教過她——
當角色慢慢退場時，
該怎麼安放自己。
於是她只能用熟悉的方式，
繼續靠近。
她的關心，
有時聽起來像干涉；
她的提醒，
有時讓人覺得被否定。
但那些行為底下，
往往藏著一種不安——
如果不再被需要，
那她還剩下什麼？
站在媳婦的位置，
這樣的互動很累。
你想建立自己的家庭節奏，
卻又不想傷害她的心。
你知道她的出發點不壞，
卻也無法承受
那麼多沒有被詢問的介入。
於是你夾在中間，
一邊體諒，
一邊委屈。
這其實不是誰對誰錯，
而是兩代女人，
在同一個家庭裡，
同時承受著不同的失去。
她失去的是「被需要的角色」，
你失去的，
則是「自在做自己的空間」。
婆媳之間，
真正困難的，
從來不是情緒，
而是沒有被重新定義的位置。
理解這一點，
不是要你退讓、忍耐，
而是讓你知道——
你感到疲憊，
並不是因為你不夠好。
而她之所以靠得太近，
也不全然是因為控制，
而是因為，
她還在學習，
怎麼從人生的主舞台，
慢慢退到側邊。
或許最好的相處，
不是誰犧牲得更多，
而是彼此都願意，
站在一個不那麼痛的位置。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數