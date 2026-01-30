第一次約會必勝攻略 10招撩撥術讓對方當晚就想約下一次

2026-01-30 10:40 享民頭條

編輯/李明真撰文

約會這件事就像是一場高級的心理博弈，尤其是那關鍵的第一次約會。妳可能已經對著鏡子試了八套衣服，或是把對方的臉書帳號翻爛，連他國小同學住哪都知道，但內心還是焦慮得像是在等期末考放榜。

第一次約會的目的不是要妳展示自己是個完美的聖女，而是要讓對方覺得跟妳在一起的這三個小時「非常有意思」，甚至在分開後的五分鐘就想傳訊息問妳，到家了沒。為了拯救妳那快要爆表的壓力指數，超懂女人心的小編整理10個讓妳可以保持自我，又能把對方迷得神魂顛倒的祕訣。

1.穿搭請選擇戰鬥力70%的服裝就好

很多女生在第一次約會時會用力過猛，穿上那種窄到不能呼吸的裙子或高到隨時會扭傷的跟鞋。相信我，當妳因為腳痛而表情扭曲時，對方只會覺得妳陰晴不定。選一套妳穿過且廣受好評、能展現優點，但又能讓妳大口吃飯的衣服。妳的自在就是最高級的性感，因為只有當妳不被衣服束縛時，妳的幽默感才有空間發揮。

無論第一次一起做什麼，吃飯或是唱歌，妳的自在就是最高級的性感，因為只有當妳不被衣服束縛時，妳的幽默感才有空間發揮。圖/123RF圖庫
無論第一次一起做什麼，吃飯或是唱歌，妳的自在就是最高級的性感，因為只有當妳不被衣服束縛時，妳的幽默感才有空間發揮。圖/123RF圖庫

2.香味是無形勾魂索

人類的嗅覺記憶非常強大，選一款清爽、帶點神祕感但不過於濃郁的香水。噴在手腕和耳後，那種在交談間隱約飄散的氣息，會讓對方在不知不覺中縮短與妳的物理距離。這招叫「嗅覺佔領」，即便約會結束了，他在路上聞到類似的味道，腦袋裡出現的都會是妳那天笑起來的樣子。

3.遲到五分鐘就好

準時是一種美德，但稍微晚到個三五分鐘，可以讓對方有時間在那裡稍微「期待」一下妳的出現，也能讓他先坐下來平復緊張的心情。但如果妳讓他在餐廳門口吹半小時冷風，那這場約會基本上還沒開始就已經涼了一半。尊重彼此的時間，是建立良好印象的基石。

4.話題請鎖定開放式問題

別把約會搞得像是在面試，一直問「你住哪？」、「做什麼工作？」這種句點王問題。試著改問：「最近去過最有意思的地方是哪裡？」或是「如果明天突然放假，你最想做什麼？」。讓對方有機會分享故事，而妳只需要負責優雅地傾聽並適時點頭。記住，每個人最愛的話題其實都是自己，妳讓他聊得爽，他就會覺得跟妳在一起特別契合。

可能是喝<a class=咖啡約會，也可能是吃飯約會，但不要一直問句點式問句，而是要問開放式問題。圖/123RF圖庫" src="https://woman-img.udn.com.tw/image/daily/2026-01-30/42d5a22b0a6001a2fced875b8b690d4b.jpg">
可能是喝咖啡約會，也可能是吃飯約會，但不要一直問句點式問句，而是要問開放式問題。圖/123RF圖庫

5.展現恰到好處的食慾

那種約會只點沙拉、一小片葉子嚼半天的戲碼已經過時了。看到好吃的東西露出真心喜悅的表情，其實非常有魅力。如果妳能大方地說「這個炸雞看起來太讚了，我們點一份吧！」，對方會覺得妳率真且好相處。當然，也別吃得像在參加大胃王比賽，重點是那種懂得享受生活的氛圍。

6.保持一點資訊不對稱的神祕感

雖然妳可能已經對他很有好感，但別在第一次約會就把妳祖宗十八代、過往五段情史通通交代清楚。就像看電影預告片一樣，妳要給他最精采的片段，但把完整的故事情節留給下一次。當他覺得妳像一本讀不完的好書，他自然會迫不及待地預約下一場讀書會。

7.觀察他對服務生的態度

這是一個老掉牙但準到不行的建議。如果他在妳面前溫柔體貼，卻對點餐速度慢的店員惡言相向，那這種人請立刻在他的名字畫一個大叉叉。對待弱勢或服務人員的態度，就是他半年後對待妳的真實樣子。別被他的甜言蜜語騙了，魔鬼都在細節裡。

8.買單時的互動

現在雖然流行AA制或各付各的，但如果對方主動提出要請客，妳不需要在那裡跟他上演推拉大戲。妳可以大方地說謝謝，然後補一句：「那等等飲料（或下一場電影）換我請！」這種有來有往的姿態，會讓妳顯得獨立又有教養，也順便暗示了「我們還有下一場」。

9.不要一直玩手機

沒什麼比約會時一直滑手機、回訊息更沒禮貌的事了。這等於在告訴對方：「手機裡的內容比妳有趣多了」。除非妳家裡失火或是公司爆炸，否則請把手機收進包包裡。全神貫注地看著對方的眼睛說話，那種專注的眼神交流，勝過一萬句撩人的情話。

無論一起去喝咖啡，還是去遛狗，第一次約會接近尾聲時，請妳在氣氛最<a class=高潮的時候提議回家，在最美好的時刻收尾。圖/123RF圖庫" src="https://woman-img.udn.com.tw/image/daily/2026-01-30/89029cae869bb16cedb595748d88d8de.jpg">
無論一起去喝咖啡，還是去遛狗，第一次約會接近尾聲時，請妳在氣氛最高潮的時候提議回家，在最美好的時刻收尾。圖/123RF圖庫

10.結尾請留下未完待續的懸念

當約會接近尾聲，即便妳心裡再怎麼想跟他回家，也請在氣氛最高潮的時候提議回家。在最美好的時刻收尾，會讓對方產生一種強烈的「意猶未盡感」。回家後傳一條簡單的簡訊：「今天很開心，你推薦的那間咖啡店真的很棒。」然後就去洗澡睡覺，別再守著手機等回覆。

結語

第一次約會其實就是一場關於「體驗感」的實驗。

妳不需要表現得無懈可擊，稍微一點小出糗、一點點害羞，反而會讓對方覺得妳真實可愛。最重要的是，妳得在過程中觀察自己：跟這個人相處時，妳是真的感到快樂，還是只是在努力表演？別忘了，約會是為了找伴侶，不是為了找觀眾。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#咖啡 #話題 #高潮 #兩性關係 #約會技巧

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一
往下滑看更多精彩文章
比 A 片更色的是「自己」：為什麼開著鏡頭做愛，高潮會快 3 倍？

比 A 片更色的是「自己」：為什麼開著鏡頭做愛，高潮會快 3 倍？

2026-01-11 17:34 轉啊轉啊轉
你試過在做愛時，不閉眼，而是盯著手機螢幕裡的實況轉播嗎？
你試過在做愛時，不閉眼，而是盯著手機螢幕裡的實況轉播嗎？

你試過在做愛時，不閉眼，而是盯著手機螢幕裡的實況轉播嗎？

如果還沒，你可能錯過了身體開發最重要的一課。很多人以為性愛自拍是為了「事後回味」，但真正的老司機都知道，錄影這個動作本身，就是最強力的「數位春藥」。

當你看著螢幕裡那兩具交纏的肉體，聽著被麥克風收錄放大的喘息聲，你會發現下體濕潤的速度比平常快了不只一倍。這不是你的錯覺，而是你的大腦正在經歷一場名為「多重感官疊加」的風暴。

今天我們不談虛無縹緲的愛，我們來談談為什麼「鏡頭」能讓你爽上天背後的性科學

1. 視覺霸權：你的大腦其實是個「視覺動物」

冷知識：大腦處理視覺的速度是觸覺的 10 倍】

閉上眼睛享受？那是上個世紀的建議了。

從生理學角度來看，人類大腦皮層有超過 30% 的區域專門處理視覺信息，而觸覺只佔了一小部分。這意味著，單純靠「摩擦」帶來的快感，其實只開發了你大腦潛能的一小部分。

當你透過螢幕，親眼看見他的手掌如何用力掐住你的腰，看見那根血管暴起的陽具如何進出你的身體時，你的大腦接收到的是「視覺 + 觸覺」的雙重訊號。

這種「視覺反饋（Visual Feedback）」會形成一個正向迴路：你看得越清楚，神經傳導越興奮，身體的敏感度就越高。簡單說，看著做，比悶頭做，更能騙過大腦，讓它以為你正在經歷一場史詩級的性愛。

2. 鏡像神經元：看著他爽，你會跟著「顱內高潮

【冷知識：為什麼看 A 片會硬？因為大腦分不清你是在「看」還是在「做」】

你有沒有過這種感覺：在螢幕上看見他埋在你胸口那副貪婪吸吮的表情，明明他還沒碰到你的敏感點，你的腳趾卻已經蜷縮了？

這要歸功於「鏡像神經元（Mirror Neurons）」。

這是人類大腦內建的模仿系統。當你看著螢幕裡伴侶那張因為快感而扭曲、失神的臉，你的鏡像神經元會立刻模擬他的感受，讓你產生「感同身受」的生理反應。

這就是為什麼「Live View（即時監看）」這麼刺激。你不再只是一個人在感受快感，你是透過他的表情，二度體驗了這場性愛。你看著他對你的渴望如此赤裸地展現在高清螢幕上，那種心理上的衝擊，會直接轉化為生理上的潤滑液。

3. 旁觀者視角：釋放你潛意識裡的「表演慾」

【冷知識：良性的「性客體化」能降低焦慮，提升興奮度】

很多人擔心自拍會尷尬，心理學卻告訴我們相反的答案。

在性愛心理學中，有一種現象叫做「Erotic Self-Objectification（情色自我客體化）」。簡單說，就是當你從螢幕上看著自己時，你短暫地抽離了「我」的主觀視角，變成了一個正在觀賞這場秀的「觀眾」。

你看著螢幕裡的那個女人/男人，被慾望折磨得眼神迷離、身體潮紅。你會驚嘆：「天啊，原來我被幹的時候這麼淫蕩？」

這種「旁觀者視角」會讓你產生一種奇妙的安全感與興奮感。你不再擔心表現好不好，而是沉浸在「我很性感、我正在被強烈渴望著」的事實中。這滿足了人類深層的暴露慾（Exhibitionism），而在心理學上，適度的暴露慾是打破性愛瓶頸、衝刺高潮的最強燃料。

今晚，當自己的導演

所以，別再把手機丟在一邊了。

找個穩固的支架（這一點很重要，手抖會破壞氣氛），打開前鏡頭，也不用急著錄影，光是看著螢幕裡的實況，就足夠讓今晚的性愛提升一個檔次。

記住，性愛不只是身體的摩擦，更是大腦的遊戲。既然你有這麼好用的工具能欺騙大腦、放大快感，為什麼不用呢？

看著鏡頭裡的自己，承認自己就是這麼色，這才是我們該有的性愛態度。

說到這裡...是不是該幫自己增添情趣玩具來增加感受呢?!還不快去JaneSity用力採購一番!?

轉啊轉啊轉

轉啊轉啊轉

轉轉先生來看世界~

#高潮 #導演 #冷知識 #兩性關係 #臉紅話題

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一
hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
往下滑看更多精彩文章
「太持久」成煩惱？女激戰男友「15分鐘」喊累想停，掀兩派網友熱議

「太持久」成煩惱？女激戰男友「15分鐘」喊累想停，掀兩派網友熱議

2026-01-08 16:11 造咖
圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

普遍大家總認為男女親密行為「越久越好」，但一名女網友卻因男友過於持久而感到相當困擾。她發文透露男友始終無法在15分鐘內結束，讓她直呼「太持久」，貼文曝光後引發兩派網友看法。

編輯推薦

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

原PO在Dcard發文表示，她與男友都是彼此第一次性行為的對象，過程雖愉快，但其實她並不會主動產生「想發生關係的慾望」，加上超過15分鐘後她就感到疲累想結束，甚至會希望男友「自行解決」。

她也提到，兩人嘗試過多種方式，包括不同刺激手段、甚至使用超薄保險套，仍無法讓男友在過程中順利射精。更坦言，兩人曾認真溝通性事問題，她也願意用手或口幫忙，但男友仍希望能以性行為完成，認為這樣更有親密感，讓她感到相當矛盾與壓力。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

貼文一出立刻掀起討論，有網友認為時間確實偏長，推測男方可能有延遲射精的情況，建議搭配情趣用品或加強刺激；也有人指出15分鐘其實相當正常，認為原PO體力不足，直言「需要多運動」。此外，也有網友分享相反經驗，羨慕「太久」的煩惱，甚至笑稱還得靠厚款保險套延長時間。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

另有部分網友從心理層面分析，認為問題未必全在時間長短，可能與情感投入程度有關，「適不適合」往往比「久不久」更重要，且性事沒有絕對標準，關鍵在於雙方是否感到舒適、被理解與尊重。相關討論也在網路上持續延燒，大家怎麼看呢？

【本文為造咖授權提供】

延伸閱讀

為性福加溫！夫妻一起做「凱格爾運動」，不僅變緊實又持久

男友「不夠色」反而NG？中醫師認證「３大關鍵因素」：相處起來更自在

女性看A片「越看越不想愛愛」？研究曝與另一半一起看恐更冷感

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

造咖

造咖

「造咖」打造年輕人需要的多元、創意、數位內容，包括理財賺錢、串流娛樂、生活流行、美妝健身，不僅要滿足18-35歲讀者群在生活上的各種資訊需求，也要讓每個人都能造就自己，成為自己心中理想的咖！

#保險 #運動 #分享

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一
hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
往下滑看更多精彩文章
吵架比告白還重要！情侶第一次吵架隱藏的4大感情真相

吵架比告白還重要！情侶第一次吵架隱藏的4大感情真相

2026-01-12 09:07 享民頭條

編輯/李明真撰文

很多情侶在剛交往的時候，對「吵架」這件事有一種不切實際的幻想，彷彿只要夠相愛，就可以一路和平共處到白頭。於是第一次吵架來臨時，現場往往不是理性溝通，而是內心大震盪。但事實是，第一次吵架不是感情的破洞，而是感情正式開始運作的那一刻。超懂女人心的小編，要跟女孩們分享，情侶第一次吵架的重要意義，讓妳明白，吵架反而是良性溝通的開始。

第一次吵架的重要性，在於它會強迫情侶雙方從展示的型態，切換成真實版本。圖/123RF圖庫
第一次吵架的重要性，在於它會強迫情侶雙方從展示的型態，切換成真實版本。圖/123RF圖庫

1.代表雙方越來越展示真我

在沒有吵過架之前，多數情侶其實還活在「展示型關係」裡。妳看到的是對方最願意端出來的版本，語氣溫柔、包容度極高，連脾氣都像是精心調校過的。這並不是欺騙，而是一種本能，因為人在關係初期，本來就會努力表現自己最好的一面。問題在於，這個階段的相處，並不能真正反映兩個人能不能長期生活在同一個世界裡。

第一次吵架的重要性，在於它會強迫雙方從展示的型態，切換成真實版本。當情緒被觸發，妳才會看到對方怎麼處理不滿、挫折與被拒絕的感受。有人會冷處理，有人會爆炸，有人會試圖講道理，也有人直接逃避。這些反應，才是真正會陪妳走很久的那一面。吵架其實不是在比誰比較兇，而是在揭露彼此的情緒反應。

2.揭開雙方價值觀的真實差距

吵架會透露很多訊息，像是平時可以微笑帶過的小事，一旦累積到臨界點，就會被放大成衝突。妳會突然發現，原來對方在意的不是事情本身，而是被忽略的感受；或者妳以為只是生活習慣，但對方卻視為尊重與否的問題。這些差距如果不透過衝突被看見，反而會在未來變成更大的地雷。

3.情緒有了出口

很多人害怕吵架，是因為把吵架和關係破裂畫上等號。但事實上，真正危險的不是吵架，而是從來沒有機會吵架。當一段關係永遠只有「算了、沒關係、我可以忍」，那些沒說出口的情緒並不會消失，只是轉成冷淡、距離，甚至是無聲的失望。第一次吵架，反而是關係願意面對問題的證明。

情侶第一次吵架，反而是關係願意面對問題的證明。很多都會感情越吵越好。圖/123RF圖庫
情侶第一次吵架，反而是關係願意面對問題的證明。很多都會感情越吵越好。圖/123RF圖庫

4.建立安全感的重要關卡

第一次吵架之後妳會觀察，對方是選擇修補，還是消失。是願意回頭討論，還是假裝什麼都沒發生。當妳發現，原來吵完架還能繼續相愛，那種「關係不會因為不完美就瓦解」的安心感，會讓人更敢做自己。這比任何甜言蜜語都來得實在。

結語

當然，第一次吵架也很容易變成災難現場，因為雙方都還不熟悉彼此的底線與雷點。但這並不代表吵得兇就一定是壞事，第一次吵架，其實是在為未來的衝突定調，決定這段關係是會「越吵越懂」，還是「越吵越遠」。

所以，情侶間的第一次吵架之所以重要，不是因為它一定要發生，而是因為它幾乎無法避免。與其把它當成愛情的危機，不如把它視為一場必要的測試。當你們能在不完美中找到修補的方式，那這段感情，才真正具備長期運作的能力。愛情不是沒有摩擦，而是知道怎麼在摩擦之後，繼續牽著手往前走。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#感情 #氣溫 #理性 #兩性關係

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一
hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
往下滑看更多精彩文章
【關於尊重這件事】

【關於尊重這件事】

2026-01-23 12:02 Chelsea

我是一個無可救藥的浪漫主義者。 我始終相信愛情的純真與美好， 我心中有一張自己定義的愛情藍圖， 我用盡我的一磚一瓦，想要打造出我的夢境。

我是一個無可救藥的勇敢旅人。 我用盡全身的每一個細胞，在最精華的歲月裡尋尋覓覓， 我只圖一個誠摯的陪伴， 我要的，只是一個簡單平凡但真誠的愛情。

我是一個無可救藥的規劃人格。 我理性分析該如何去圓自己的那個夢， 我清楚寫下每一個步驟： 參加課程、參與聯誼、親友介紹、主動認識。 我是我自己的船長，帶領自己航向規劃好的人生

我很喜歡這樣的我。 

是這些經歷，塑造成現在的我。 

我不需要別人認同我， 我就是我，這是一道沒有是非對錯的命題。

但在我目前的人際交流旅途中， 最常遇到的問題就是： 人們似乎誤解了，什麼是尊重。

尊重，不是一個需要「理解」的過程，不需要完全理解別人在想什麼，也可以給予尊重； 尊重，不是一場可以「妥協」的談判，不需要有讓步、談條件、協商的環節； 尊重，不是一個需要被「接受」的要求，不需要有人滿意或認可我的想法。

尊重是說：「好，我聽到你的想法了。」 

尊重是說：「好，我看到你的需求了。」 

尊重是說：「好，我明白你的自我了。」

尊重不該是：「好，我聽到了，但是……」 

尊重不該是：「好，我看到了，有沒有可能……」 

尊重不該是：「好，我明白了，不過你這樣……」

那尊重究竟是什麼？ 

尊重就是：「好。」 

一個純粹、不帶條件的：「好。」


Chelsea

Chelsea

喜歡透過文字梳理情緒的紋理，將人生的亂流視為修煉智慧的關卡。

#浪漫 #理性 #人生 #兩性關係

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一
hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
往下滑看更多精彩文章
婚姻走不下去，往往不是不愛，而是話說壞了

婚姻走不下去，往往不是不愛，而是話說壞了

2026-01-01 20:56 只想工作不想上班的Summer

很多人以為，走進婚姻之後，關係就進入了一個「不用客氣」的階段。不用再說謝謝、不用顧慮語氣、不用修飾情緒。 反正最親近的人，應該最懂自己。

但我越來越確定一件事——

真正讓關係走不下去的，往往不是不愛了，而是話說壞了。


親密，從來不是語言放肆的理由

我們常常對外人極有禮貌，對同事、客戶、陌生人，都能耐心解釋、好聲好氣。 可一回到家，語氣就變了。

「你到底有沒有在聽？」「我不是早就說過了嗎？」 「怎麼連這個都不會？」

這些話若是出自外人之口，我們可能立刻反擊；但從最親密的人嘴裡說出來，卻常常選擇吞下， 只是那個傷，並沒有不見。

親密關係裡最殘酷的一點是——

妳/你說的每一句話，可能會被對方當真。一旦當真，那就是刻在心裡，不容易忘記。

很多爭吵，不是輸在道理，而是輸在語氣

夫妻之間真正吵的，很少是「事情本身」。而是：

  • 為什麼你用這種語氣跟我說話？
  • 為什麼你總是先否定我？
  • 為什麼你覺得我應該懂？

同一句話，「我們可以再討論一下」 和 「你怎麼又這樣？」帶來的不是不同的結論，而是完全不同的關係溫度。語氣，其實就是一種態度。

而態度，會一點一滴累積成「我在你心中的位置」。

越熟悉的人，越容易被忽略

婚姻久了，很容易出現一種錯覺：「反正你會在。」 於是我們開始省略：

  • 省略尊重
  • 省略耐心
  • 省略好好說話的力氣

但感情不是靠默契撐著的，而是靠一次次被善待的感受維繫。

沒有人因為「你是我太太／先生」就自動具備承受你情緒的義務。

好好說話，是一種成熟，而不是壓抑

很多人以為保持禮貌就是委屈自己。其實剛好相反。

真正成熟的人，是能在情緒裡，選擇怎麼說，而不是被情緒牽著走。

妳/可以不認同、可以生氣、可以有立場，但不需要用傷人的方式表達。

因為妳/解決的，是問題，不是摧毀關係。


能陪妳/你走一輩子的人，最值得你用心對待

婚姻最難的，不是激情消退，而是在日常瑣碎中， 還願不願意為對方多想一步。

一句「妳/ 你辛苦了」，一句「我剛剛語氣不好，對不起」， 一句「我們慢慢說」。這些話看似平凡，卻是很多關係裡最稀缺的東西。

我始終相信，真正走得久的關係，不是沒有衝突，而是即使在衝突裡，依然願意好好說話。

因為妳/你心裡清楚——這個人不是用來贏的， 而是用來一起走下去的。

寫到這，我想謝謝我先生，Norman。雖然不一定是100%時刻我們都會好好說話，但是我們在很多細節中總是考慮對方，也記得把好言好語留給對方。

#婚姻相處#好好說話 #親密關係 #夫妻日常 #成熟關係 #情緒管理 #關係裡的禮貌

只想工作不想上班的Summer

只想工作不想上班的Summer

我是不想上班的Summer，在企業工作了31年的時間，終於，一年前，我開始創業了。 我也是一個追求瘦身為終身事業的女人，34歲開始學習減肥，嘗試各種方式，已經有將近20年的時間... 我還是一個結婚過兩次的女人，結婚離婚，再婚到現在，婚姻帶給我的，我想是也是值得分享的...

#溝通力 #幸福感 #兩性關係 #家庭溝通 #感情變淡

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一
hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組

最新文章

她不是故意管太多，她只是還沒學會退場

她不是故意管太多，她只是還沒學會退場

#婆媳關係 #家庭關係 #習慣 #角色 #人生

Qinote 2026.01.30 6
第一次約會必勝攻略 10招撩撥術讓對方當晚就想約下一次

第一次約會必勝攻略 10招撩撥術讓對方當晚就想約下一次

#兩性關係 #約會技巧 #咖啡 #話題 #高潮

享民頭條 2026.01.30 53
從過年怎麼過，看見婚姻裡的選擇權

從過年怎麼過，看見婚姻裡的選擇權

#兩性關係 #婆媳關係 #婚姻 #過年 #除夕夜

致同國際法律事務所 2026.01.29 22
塔羅 × 關係心理學｜你愛上的是真正的他，還是你期待中的他？從戀人牌看見愛情中的投射心理 Vol.1

塔羅 × 關係心理學｜你愛上的是真正的他，還是你期待中的他？從戀人牌看見愛情中的投射心理 Vol.1

#兩性關係 #心理學 #塔羅牌 #感受 #互動

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記 2026.01.29 24
和婆婆相處，最難的不是不合，而是不知道該站在哪裡

和婆婆相處，最難的不是不合，而是不知道該站在哪裡

#婆媳關係 #家庭關係 #角色 #互動 #權力

Qinote 2026.01.28 23
活出下半場的體面！中年離婚前妳該超前部署6項計劃

活出下半場的體面！中年離婚前妳該超前部署6項計劃

#兩性關係 #離婚 #中年 #朋友

享民頭條 2026.01.28 23
【妳並不是被需要，只是因為妳有求必應】

【妳並不是被需要，只是因為妳有求必應】

#情緒勒索 #工作職場 #人生 #朋友 #角色

J.T 2026.01.28 31
塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.6：星星 × Agape 無私愛｜從心理學看不求回報的溫柔，寫給仍願意發光的靈魂

塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.6：星星 × Agape 無私愛｜從心理學看不求回報的溫柔，寫給仍願意發光的靈魂

#塔羅牌 #心理學 #愛情 #內心 #感受

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記 2026.01.27 25
為什麼職場裡，永遠是懂事的人被用得最徹底

為什麼職場裡，永遠是懂事的人被用得最徹底

#工作職場 # 情緒

Qinote 2026.01.26 39
讓對方看妳一輩子都自帶濾鏡 戀愛中長保吸引力的8個祕訣

讓對方看妳一輩子都自帶濾鏡 戀愛中長保吸引力的8個祕訣

#兩性關係 #增加魅力 #愛情 #職涯 #運動

享民頭條 2026.01.26 100
18+