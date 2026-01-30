第一次約會必勝攻略 10招撩撥術讓對方當晚就想約下一次

編輯/李明真撰文

約會這件事就像是一場高級的心理博弈，尤其是那關鍵的第一次約會。妳可能已經對著鏡子試了八套衣服，或是把對方的臉書帳號翻爛，連他國小同學住哪都知道，但內心還是焦慮得像是在等期末考放榜。

第一次約會的目的不是要妳展示自己是個完美的聖女，而是要讓對方覺得跟妳在一起的這三個小時「非常有意思」，甚至在分開後的五分鐘就想傳訊息問妳，到家了沒。為了拯救妳那快要爆表的壓力指數，超懂女人心的小編整理10個讓妳可以保持自我，又能把對方迷得神魂顛倒的祕訣。

1.穿搭請選擇戰鬥力70%的服裝就好

很多女生在第一次約會時會用力過猛，穿上那種窄到不能呼吸的裙子或高到隨時會扭傷的跟鞋。相信我，當妳因為腳痛而表情扭曲時，對方只會覺得妳陰晴不定。選一套妳穿過且廣受好評、能展現優點，但又能讓妳大口吃飯的衣服。妳的自在就是最高級的性感，因為只有當妳不被衣服束縛時，妳的幽默感才有空間發揮。

無論第一次一起做什麼，吃飯或是唱歌，妳的自在就是最高級的性感，因為只有當妳不被衣服束縛時，妳的幽默感才有空間發揮。圖/123RF圖庫

2.香味是無形勾魂索

人類的嗅覺記憶非常強大，選一款清爽、帶點神祕感但不過於濃郁的香水。噴在手腕和耳後，那種在交談間隱約飄散的氣息，會讓對方在不知不覺中縮短與妳的物理距離。這招叫「嗅覺佔領」，即便約會結束了，他在路上聞到類似的味道，腦袋裡出現的都會是妳那天笑起來的樣子。

3.遲到五分鐘就好

準時是一種美德，但稍微晚到個三五分鐘，可以讓對方有時間在那裡稍微「期待」一下妳的出現，也能讓他先坐下來平復緊張的心情。但如果妳讓他在餐廳門口吹半小時冷風，那這場約會基本上還沒開始就已經涼了一半。尊重彼此的時間，是建立良好印象的基石。

4.話題請鎖定開放式問題

別把約會搞得像是在面試，一直問「你住哪？」、「做什麼工作？」這種句點王問題。試著改問：「最近去過最有意思的地方是哪裡？」或是「如果明天突然放假，你最想做什麼？」。讓對方有機會分享故事，而妳只需要負責優雅地傾聽並適時點頭。記住，每個人最愛的話題其實都是自己，妳讓他聊得爽，他就會覺得跟妳在一起特別契合。

咖啡約會，也可能是吃飯約會，但不要一直問句點式問句，而是要問開放式問題。圖/123RF圖庫" src="https://woman-img.udn.com.tw/image/daily/2026-01-30/42d5a22b0a6001a2fced875b8b690d4b.jpg"> 可能是喝咖啡約會，也可能是吃飯約會，但不要一直問句點式問句，而是要問開放式問題。圖/123RF圖庫

5.展現恰到好處的食慾

那種約會只點沙拉、一小片葉子嚼半天的戲碼已經過時了。看到好吃的東西露出真心喜悅的表情，其實非常有魅力。如果妳能大方地說「這個炸雞看起來太讚了，我們點一份吧！」，對方會覺得妳率真且好相處。當然，也別吃得像在參加大胃王比賽，重點是那種懂得享受生活的氛圍。

6.保持一點資訊不對稱的神祕感

雖然妳可能已經對他很有好感，但別在第一次約會就把妳祖宗十八代、過往五段情史通通交代清楚。就像看電影預告片一樣，妳要給他最精采的片段，但把完整的故事情節留給下一次。當他覺得妳像一本讀不完的好書，他自然會迫不及待地預約下一場讀書會。

7.觀察他對服務生的態度

這是一個老掉牙但準到不行的建議。如果他在妳面前溫柔體貼，卻對點餐速度慢的店員惡言相向，那這種人請立刻在他的名字畫一個大叉叉。對待弱勢或服務人員的態度，就是他半年後對待妳的真實樣子。別被他的甜言蜜語騙了，魔鬼都在細節裡。

8.買單時的互動

現在雖然流行AA制或各付各的，但如果對方主動提出要請客，妳不需要在那裡跟他上演推拉大戲。妳可以大方地說謝謝，然後補一句：「那等等飲料（或下一場電影）換我請！」這種有來有往的姿態，會讓妳顯得獨立又有教養，也順便暗示了「我們還有下一場」。

9.不要一直玩手機

沒什麼比約會時一直滑手機、回訊息更沒禮貌的事了。這等於在告訴對方：「手機裡的內容比妳有趣多了」。除非妳家裡失火或是公司爆炸，否則請把手機收進包包裡。全神貫注地看著對方的眼睛說話，那種專注的眼神交流，勝過一萬句撩人的情話。

高潮的時候提議回家，在最美好的時刻收尾。圖/123RF圖庫" src="https://woman-img.udn.com.tw/image/daily/2026-01-30/89029cae869bb16cedb595748d88d8de.jpg"> 無論一起去喝咖啡，還是去遛狗，第一次約會接近尾聲時，請妳在氣氛最高潮的時候提議回家，在最美好的時刻收尾。圖/123RF圖庫

10.結尾請留下未完待續的懸念

當約會接近尾聲，即便妳心裡再怎麼想跟他回家，也請在氣氛最高潮的時候提議回家。在最美好的時刻收尾，會讓對方產生一種強烈的「意猶未盡感」。回家後傳一條簡單的簡訊：「今天很開心，你推薦的那間咖啡店真的很棒。」然後就去洗澡睡覺，別再守著手機等回覆。

結語

第一次約會其實就是一場關於「體驗感」的實驗。

妳不需要表現得無懈可擊，稍微一點小出糗、一點點害羞，反而會讓對方覺得妳真實可愛。最重要的是，妳得在過程中觀察自己：跟這個人相處時，妳是真的感到快樂，還是只是在努力表演？別忘了，約會是為了找伴侶，不是為了找觀眾。

【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】