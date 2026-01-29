2026-01-29 22:34 致同國際法律事務所
從過年怎麼過，看見婚姻裡的選擇權
她是在婚後第三年，第一次開始害怕過年的。
不是因為年菜， 不是因為紅包，
而是因為她突然發現——
每一次討論「過年要怎麼過」，
她好像都沒有真正的選擇權。
她不是沒想過體諒。
婆家有習俗、長輩有期待，
她也曾告訴自己：「就幾天而已。」
但年復一年，她慢慢感覺到一件事：
過年，成了一個檢驗她在婚姻裡位置的時刻。
回哪裡過年，看起來是安排，其實是排序
過年前，很多夫妻都會討論類似的問題：
「除夕要回哪裡？」
「今年是不是要輪一下？」
「爸媽那邊會不會不高興？」
這些對話聽起來很日常，
但背後其實藏著一個很關鍵的訊息——
誰的感受，會被優先考慮？
當某一方的需求，
總是比較容易被忽略、被延後，
甚至被勸說「再忍一下」，
久了，心裡難免會留下痕跡。
為什麼這個問題，常常讓太太特別有感？
因為在很多家庭文化裡，
「過年怎麼安排」這件事，
往往被默默預設成女性需要調整的部分。
不是誰刻意為難，而是一種長期存在的期待——
她比較好說話，也比較習慣退讓。
當這樣的期待，再加上婆媳關係緊張、同住壓力，
過年就不再只是節日，而是一段關係裡最明顯的壓力測試。
有些裂痕，不是吵出來的
很多婚姻，不是在過年時大吵一架而出問題，
而是某一個晚上，她突然意識到：
「如果連這件事都不能談，那以後，還有什麼是我能說的？」
真正讓人心冷的，往往不是結果，
而是過程中，她的感受從來沒有被接住。
法律沒有這樣的規定，但關係會留下痕跡
從法律的角度來看，其實很清楚——
法律並沒有規定，女性在過年、尤其是除夕，一定要在婆家過。
但在實際的婚姻關係中， 當這樣的「沒有規定」，
被當成理所當然的要求，而其中一方的感受長期沒有被討論、沒有被重視，
夫妻關係往往就會在一次次的節日安排中，慢慢出現裂痕。
法律處理的是結果，但關係的變化，
往往早就發生在生活裡。
其實，現在也有不同的過年方式
越來越多夫妻開始嘗試不同的選擇——
有人輪流在雙方家過除夕，
有人各自回原生家庭陪父母，
也有人選擇把雙方家人聚在一起。
這些方式不一定適合每個家庭，
但它們都有一個共同點：
是討論出來的，而不是單方面承受的。
過年怎麼過，沒有標準答案
真正重要的，不是一定要回哪裡，
而是這段關係裡，能不能坐下來談、能不能一起決定。
一段健康的婚姻，
不見得每次都完美平衡，
但至少不會只剩下一個人退讓。
如果過年讓你感到特別累，
也許不是你不夠體諒， 而是這段關係，正在提醒你——
妳也值得被好好放進決定裡還有尊重。
