塔羅 × 關係心理學｜你愛上的是真正的他，還是你期待中的他？從戀人牌看見愛情中的投射心理 Vol.1

2026-01-29 13:17 LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

你曾經有過一見鍾情的經驗嗎？和對方認識的時間不算長，關係也還沒有清楚的定位，心裡卻已經反覆出現對方的身影。一句話、一個反應，都可能在心裡停留很久，慢慢影響情緒的起伏。你未必能清楚說出這是不是愛，只是感覺自己已經投入了不少感受與期待。

這是「塔羅 × 關係心理學」這個系列的第一篇文章。在這個系列裡，我想透過塔羅牌結合心理學，陪伴大家看見情感關係中正在發生的內在狀態。那些正在萌發的情感、逐漸醞釀的情緒，以及還沒有被說出口的需要，都值得被溫柔地理解。

這一篇文章，想從愛情關係裡的投射開始談起。當你愛上一個人時，心裡靠近的，包含了眼前這段互動，也承載著內在長時間累積的期待與想像。這些感受本身沒有對錯，它們不急著被定義，只需要被好好看見。

什麼是愛情中的投射心理｜當親密喚醒內在的期待

在愛情關係裡，投射往往是在不知不覺中發生的。當一段關係開始變得親近，心裡對連結與被理解的渴望，也會隨之被喚醒。一個人的出現，若剛好觸動了你內在熟悉的感受，那些想被肯定、被在乎、被珍惜的心情，便會慢慢融入這段互動之中。你開始在對話裡感受到更多意義，也在心裡為這段關係留下一個位置。

在心理學裡，愛情中的投射指的正是這樣的心理歷程。那些原本存在於內在的期待與情緒，在愛情關係逐漸靠近時，找到了可以承載的對象。你在對方身上，看見了某些可能性，也感受到情緒的流動，彷彿這段關係能回應你長久以來的需要。這些感受不完全來自對方實際做了什麼，而是來自內在正在浮現的渴望。

愛情之所以特別容易承載這些投射，是因為親密關係本身，會讓人回到更柔軟、更需要被回應的狀態。那些過去沒有被好好理解的期待，曾經在關係中被忽略的感受，或是長時間累積卻未被整理的情緒，都可能在此時被重新喚醒。當這些感受浮現，它們會順著熟悉的情緒軌跡，慢慢依附在眼前的互動之中。你並不是把什麼強加在對方身上，而是在那個時刻，心自然地靠近了一個看似能理解這些感受的人。

戀人牌與愛情中的投射心理｜從亞當與夏娃的凝視看見愛的渴望

在塔羅占卜中，戀人牌可以說是最受戀人們歡迎的一張牌，彷彿抽到這張牌就擁有了最完美的愛情。當我們仔細觀看韋特塔羅的戀人牌，會發現畫面裡出現的是兩個赤裸站立的人，他們是亞當與夏娃，以及站在他們上方的天使。這樣的赤裸，並不是情慾的展示，而是一種還沒有築起防線的狀態。在這個狀態裡，人與人之間的距離變得靠近，內心的感受與期待，也更容易被放進關係之中。

亞當凝視著夏娃，他的目光停留在具體的人身上。那是一種對連結的渴望，對親密、陪伴與回應的渴望。他所投向夏娃的，不只是情感，也包含了對關係可能性的期待。夏娃的目光，卻沒有回望亞當，而是仰望著天使。她所靠近的，是一種更高層次的回應，一種對意義、允許與內在認同的渴望。這兩道目光，指向了愛情關係裡常同時存在的兩種心理方向，一種渴望被某個人選擇，一種渴望這份愛能回應更深層的自我。

當投射發生時，正是在這樣的心理場域裡。你在關係中靠近對方，同時也在把內在尚未成形的期待，放進這段互動之中。那些對被理解、被肯定、被珍惜的渴望，會慢慢附著在對方身上，成為你心中對他的期待。於是，戀人牌所呈現的，並不只是兩個人之間的連結，而是一個人如何在關係裡，看見自己正在渴望什麼、正在對齊什麼。天使靜靜地站在上方，沒有替任何一方做出選擇，只是見證這些同時存在、卻還沒有被釐清的渴望。

戀人牌中的投射心理｜當情感被喚醒，關係尚未被確認

在愛情關係中，投射常常出現在我們還不夠了解對方的時候。這正是戀人牌經常出現的時刻，情感已經被喚醒，關係卻還沒有被真正確認。因為資訊不完整，心會自然地補上空白，我們會根據對方的一句話、一個反應，去猜測他的在意、他的靠近，甚至想像這段關係未來可能長成的樣子。這些猜測與想像，讓關係在心裡變得立體，也讓情感有了可以依附的方向。

在戀人牌的情境裡，投射扮演的角色，並不是扭曲現實，而是讓關係得以被感受。它讓你能夠提前體驗親密，提前投入情緒，也提前看見自己對關係的期待。很多時候，我們之所以會被一段關係深深牽動，並不是因為對方已經給了明確的承諾，而是因為這段互動，正好承接了我們心裡正在尋找回應的感受。

也正因如此，戀人牌常讓愛情顯得特別強烈。那些對被理解、被選擇、被珍惜的心情，會在關係裡被放大。你開始在意他的反應，在意互動的溫度，在意每一次靠近與退開。戀人牌所呈現的，正是這樣一個階段，情感正在成形，期待正在聚集，而你也正在這段關係裡，看見自己渴望的是什麼。

在關係的十字路口，慢慢聽懂自己的心｜黛兒姊姊陪你看見牌面之下的心

或許你在閱讀這些內容的時候，心裡浮現了某一段關係、某一個人，或某些說不上來的情緒，那都很自然。戀人牌所描繪的，本來就是一個情感已經被喚醒，卻還來不及被安放的位置。在這樣的階段裡，迷惘、期待、反覆思索，都是你正在認真感受一段關係的證明。

有時候，我們並不急著要一個答案，只是希望有人能陪我們一起，把心裡正在發生的事情慢慢看清楚。看見哪些感受來自對方，哪些其實是內在長久以來的渴望。當這些感受被溫柔地整理，關係會走向哪裡，也會變得比較不那麼令人慌張。

如果你正處在這樣的狀態，想要有人陪你一起看這段關係與其中的情緒，我會陪你在關係的十字路口，慢慢聽懂自己的心。你可以追蹤我的 IG：@adeletarot，或私訊我聊聊，讓我們在你準備好的時候，再一起繼續往前。

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

每天寫字、喝咖啡，也偶爾發呆。 喜歡用觀察生活的方式，慢慢認識自己。 寫部落格，是我和這個世界保持溫柔聯繫的方式。 ｜品牌合作 & 文字邀約｜ 偏好生活風格、產品體驗與內容共創類型合作。 歡迎來信：leaves106@gmail.ocm 或私訊 IG：@lazylazyest

#感受 #互動 #心理學 #塔羅牌 #兩性關係

初次約會一結束就想封鎖 男生8個讓人瞬間冷掉的行為

初次約會一結束就想封鎖 男生8個讓人瞬間冷掉的行為

2025-12-31 09:00 享民頭條

編輯/李明真撰文

初次約會本來應該是一場輕鬆的相互認識，結果卻常常變成女生回家後對著天花板回想，心裡默默下結論「這個不用再約第二次了」。很多男生以為自己沒有做錯什麼，甚至覺得表現得還不錯，但真正讓人倒彈的，往往不是大失誤，而是一連串細小讓人無言的行為。尤其在第一眼印象定生死的初次約會，這些NG表現幾乎一出現，就是無言的結局。

1.手機不離手

手機不離手，更是現代約會的隱形殺手。訊息一來就低頭回，滑社群滑到忘記對話正在進行，讓女生懷疑自己是不是只是背景音。初次約會最基本的尊重，就是把注意力留在眼前的人身上，否則再好的聊天內容都顯得敷衍。

初次約會最基本的尊重，就是把注意力留在眼前的人身上，如果男方一直滑手機，恐怕就會被女生列入封鎖名單。圖/123RF圖庫
初次約會最基本的尊重，就是把注意力留在眼前的人身上，如果男方一直滑手機，恐怕就會被女生列入封鎖名單。圖/123RF圖庫

2.全程只聊自己

再來是整場約會都在聊自己。工作多厲害、朋友多有趣、過去多風光，話題像單口相聲一樣停不下來，女生的角色只剩下點頭與微笑。問題不在於男生不能分享，而是完全沒有察覺對方是否有參與感。當一場約會讓女生覺得自己只是觀眾，而不是對話的一部分，心自然就會慢慢關上。

3.過度精打細算破壞氣氛

還有一種令人瞬間冷掉的，是過度精打細算卻包裝成理性。吃飯時對每一道菜的價格斤斤計較，結帳時反覆計算到小數點後兩位，甚至不斷強調自己平常很節省。理財觀念本身沒有錯，但在初次約會就讓女生感受到壓力，會不自覺聯想到未來每一筆花費都要被審核。這不是務實，是氣氛殺手。

4.對前任念念不忘

對前任的態度，也是一個關鍵雷區。有些男生一聊起前女友就停不下來，不是抱怨對方多糟，就是強調自己多無辜。女生表面上聽著，心裡卻在想，這個人是還沒放下，還是習慣把關係的問題都推給別人。無論是哪一種，都讓人難以安心開始新的認識。

5.不尊重服務人員

不尊重服務人員，也是非常扣分的一點。對店員不耐煩、語氣高高在上，或動不動就嫌東嫌西，女生通常會默默觀察。因為一個人如何對待不需要討好的人，往往比他如何對待約會對象更真實。這不是小事，而是人品的即時預覽。

6.自以為幽默卻沒分寸

還有那種過度自以為幽默的玩笑，也很容易踩雷。第一次見面就開身材、外表或年齡的玩笑，還期待女生要有風度地笑出來，這種我只是開玩笑而已的防禦句，只會讓人更想翻白眼。幽默是加分，但沒有分寸的幽默，等於情商赤字。

7.遲到還理所當然

最常見的狀況，就是遲到還一副理所當然的樣子。偶爾遇到突發狀況，女生通常能理解，但如果一邊遲到、一邊傳訊息說快到了，最後卻讓人等上二三十分鐘，內心的不爽早就累積到臨界點。更糟的是見面後完全沒有歉意，彷彿時間是公共資源，女生的等待只是順便。這種開場，後面再怎麼補救都顯得吃力。

最後一個常被忽略的NG，是過度急著推進關係。才第一次見面，就開始談未來、暗示交往，甚至要求合照出現肢體距離過近的情況。圖/123RF圖庫
最後一個常被忽略的NG，是過度急著推進關係。才第一次見面，就開始談未來、暗示交往，甚至要求合照出現肢體距離過近的情況。圖/123RF圖庫

8.過度急著推進關係

最後一個常被忽略的NG，是過度急著推進關係。才第一次見面，就開始談未來、暗示交往，甚至出現肢體距離過近的情況，會讓女生瞬間警鈴大作。喜歡可以表達，但節奏感才是關鍵。讓人有安全感，比讓人心跳加速更重要。

結語

初次約會真正的重點，從來不是表現得多厲害，而是讓對方感覺舒服。很多男生不是條件不好，而是敗在這些細節。當妳回頭檢視這些NG行為，會發現女生要的其實很簡單，不是完美，而是一個懂得尊重、願意傾聽、也能好好相處的人。只要避開這些地雷，第二次約會，才有機會成為真正的開始。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#約會 #理性 #女友 #分享 #兩性關係

比 A 片更色的是「自己」：為什麼開著鏡頭做愛，高潮會快 3 倍？

比 A 片更色的是「自己」：為什麼開著鏡頭做愛，高潮會快 3 倍？

2026-01-11 17:34 轉啊轉啊轉
你試過在做愛時，不閉眼，而是盯著手機螢幕裡的實況轉播嗎？
你試過在做愛時，不閉眼，而是盯著手機螢幕裡的實況轉播嗎？

你試過在做愛時，不閉眼，而是盯著手機螢幕裡的實況轉播嗎？

如果還沒，你可能錯過了身體開發最重要的一課。很多人以為性愛自拍是為了「事後回味」，但真正的老司機都知道，錄影這個動作本身，就是最強力的「數位春藥」。

當你看著螢幕裡那兩具交纏的肉體，聽著被麥克風收錄放大的喘息聲，你會發現下體濕潤的速度比平常快了不只一倍。這不是你的錯覺，而是你的大腦正在經歷一場名為「多重感官疊加」的風暴。

今天我們不談虛無縹緲的愛，我們來談談為什麼「鏡頭」能讓你爽上天背後的性科學

1. 視覺霸權：你的大腦其實是個「視覺動物」

冷知識：大腦處理視覺的速度是觸覺的 10 倍】

閉上眼睛享受？那是上個世紀的建議了。

從生理學角度來看，人類大腦皮層有超過 30% 的區域專門處理視覺信息，而觸覺只佔了一小部分。這意味著，單純靠「摩擦」帶來的快感，其實只開發了你大腦潛能的一小部分。

當你透過螢幕，親眼看見他的手掌如何用力掐住你的腰，看見那根血管暴起的陽具如何進出你的身體時，你的大腦接收到的是「視覺 + 觸覺」的雙重訊號。

這種「視覺反饋（Visual Feedback）」會形成一個正向迴路：你看得越清楚，神經傳導越興奮，身體的敏感度就越高。簡單說，看著做，比悶頭做，更能騙過大腦，讓它以為你正在經歷一場史詩級的性愛。

2. 鏡像神經元：看著他爽，你會跟著「顱內高潮

【冷知識：為什麼看 A 片會硬？因為大腦分不清你是在「看」還是在「做」】

你有沒有過這種感覺：在螢幕上看見他埋在你胸口那副貪婪吸吮的表情，明明他還沒碰到你的敏感點，你的腳趾卻已經蜷縮了？

這要歸功於「鏡像神經元（Mirror Neurons）」。

這是人類大腦內建的模仿系統。當你看著螢幕裡伴侶那張因為快感而扭曲、失神的臉，你的鏡像神經元會立刻模擬他的感受，讓你產生「感同身受」的生理反應。

這就是為什麼「Live View（即時監看）」這麼刺激。你不再只是一個人在感受快感，你是透過他的表情，二度體驗了這場性愛。你看著他對你的渴望如此赤裸地展現在高清螢幕上，那種心理上的衝擊，會直接轉化為生理上的潤滑液。

3. 旁觀者視角：釋放你潛意識裡的「表演慾」

【冷知識：良性的「性客體化」能降低焦慮，提升興奮度】

很多人擔心自拍會尷尬，心理學卻告訴我們相反的答案。

在性愛心理學中，有一種現象叫做「Erotic Self-Objectification（情色自我客體化）」。簡單說，就是當你從螢幕上看著自己時，你短暫地抽離了「我」的主觀視角，變成了一個正在觀賞這場秀的「觀眾」。

你看著螢幕裡的那個女人/男人，被慾望折磨得眼神迷離、身體潮紅。你會驚嘆：「天啊，原來我被幹的時候這麼淫蕩？」

這種「旁觀者視角」會讓你產生一種奇妙的安全感與興奮感。你不再擔心表現好不好，而是沉浸在「我很性感、我正在被強烈渴望著」的事實中。這滿足了人類深層的暴露慾（Exhibitionism），而在心理學上，適度的暴露慾是打破性愛瓶頸、衝刺高潮的最強燃料。

今晚，當自己的導演

所以，別再把手機丟在一邊了。

找個穩固的支架（這一點很重要，手抖會破壞氣氛），打開前鏡頭，也不用急著錄影，光是看著螢幕裡的實況，就足夠讓今晚的性愛提升一個檔次。

記住，性愛不只是身體的摩擦，更是大腦的遊戲。既然你有這麼好用的工具能欺騙大腦、放大快感，為什麼不用呢？

看著鏡頭裡的自己，承認自己就是這麼色，這才是我們該有的性愛態度。

說到這裡...是不是該幫自己增添情趣玩具來增加感受呢?!還不快去JaneSity用力採購一番!?

轉啊轉啊轉

轉啊轉啊轉

轉轉先生來看世界~

#高潮 #導演 #冷知識 #兩性關係 #臉紅話題

「太持久」成煩惱？女激戰男友「15分鐘」喊累想停，掀兩派網友熱議

「太持久」成煩惱？女激戰男友「15分鐘」喊累想停，掀兩派網友熱議

2026-01-08 16:11 造咖
圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

普遍大家總認為男女親密行為「越久越好」，但一名女網友卻因男友過於持久而感到相當困擾。她發文透露男友始終無法在15分鐘內結束，讓她直呼「太持久」，貼文曝光後引發兩派網友看法。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

原PO在Dcard發文表示，她與男友都是彼此第一次性行為的對象，過程雖愉快，但其實她並不會主動產生「想發生關係的慾望」，加上超過15分鐘後她就感到疲累想結束，甚至會希望男友「自行解決」。

她也提到，兩人嘗試過多種方式，包括不同刺激手段、甚至使用超薄保險套，仍無法讓男友在過程中順利射精。更坦言，兩人曾認真溝通性事問題，她也願意用手或口幫忙，但男友仍希望能以性行為完成，認為這樣更有親密感，讓她感到相當矛盾與壓力。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

貼文一出立刻掀起討論，有網友認為時間確實偏長，推測男方可能有延遲射精的情況，建議搭配情趣用品或加強刺激；也有人指出15分鐘其實相當正常，認為原PO體力不足，直言「需要多運動」。此外，也有網友分享相反經驗，羨慕「太久」的煩惱，甚至笑稱還得靠厚款保險套延長時間。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

另有部分網友從心理層面分析，認為問題未必全在時間長短，可能與情感投入程度有關，「適不適合」往往比「久不久」更重要，且性事沒有絕對標準，關鍵在於雙方是否感到舒適、被理解與尊重。相關討論也在網路上持續延燒，大家怎麼看呢？

【本文為造咖授權提供】

造咖

造咖

「造咖」打造年輕人需要的多元、創意、數位內容，包括理財賺錢、串流娛樂、生活流行、美妝健身，不僅要滿足18-35歲讀者群在生活上的各種資訊需求，也要讓每個人都能造就自己，成為自己心中理想的咖！

#保險 #運動 #分享

吵架比告白還重要！情侶第一次吵架隱藏的4大感情真相

吵架比告白還重要！情侶第一次吵架隱藏的4大感情真相

2026-01-12 09:07 享民頭條

編輯/李明真撰文

很多情侶在剛交往的時候，對「吵架」這件事有一種不切實際的幻想，彷彿只要夠相愛，就可以一路和平共處到白頭。於是第一次吵架來臨時，現場往往不是理性溝通，而是內心大震盪。但事實是，第一次吵架不是感情的破洞，而是感情正式開始運作的那一刻。超懂女人心的小編，要跟女孩們分享，情侶第一次吵架的重要意義，讓妳明白，吵架反而是良性溝通的開始。

第一次吵架的重要性，在於它會強迫情侶雙方從展示的型態，切換成真實版本。圖/123RF圖庫
第一次吵架的重要性，在於它會強迫情侶雙方從展示的型態，切換成真實版本。圖/123RF圖庫

1.代表雙方越來越展示真我

在沒有吵過架之前，多數情侶其實還活在「展示型關係」裡。妳看到的是對方最願意端出來的版本，語氣溫柔、包容度極高，連脾氣都像是精心調校過的。這並不是欺騙，而是一種本能，因為人在關係初期，本來就會努力表現自己最好的一面。問題在於，這個階段的相處，並不能真正反映兩個人能不能長期生活在同一個世界裡。

第一次吵架的重要性，在於它會強迫雙方從展示的型態，切換成真實版本。當情緒被觸發，妳才會看到對方怎麼處理不滿、挫折與被拒絕的感受。有人會冷處理，有人會爆炸，有人會試圖講道理，也有人直接逃避。這些反應，才是真正會陪妳走很久的那一面。吵架其實不是在比誰比較兇，而是在揭露彼此的情緒反應。

2.揭開雙方價值觀的真實差距

吵架會透露很多訊息，像是平時可以微笑帶過的小事，一旦累積到臨界點，就會被放大成衝突。妳會突然發現，原來對方在意的不是事情本身，而是被忽略的感受；或者妳以為只是生活習慣，但對方卻視為尊重與否的問題。這些差距如果不透過衝突被看見，反而會在未來變成更大的地雷。

3.情緒有了出口

很多人害怕吵架，是因為把吵架和關係破裂畫上等號。但事實上，真正危險的不是吵架，而是從來沒有機會吵架。當一段關係永遠只有「算了、沒關係、我可以忍」，那些沒說出口的情緒並不會消失，只是轉成冷淡、距離，甚至是無聲的失望。第一次吵架，反而是關係願意面對問題的證明。

情侶第一次吵架，反而是關係願意面對問題的證明。很多都會感情越吵越好。圖/123RF圖庫
情侶第一次吵架，反而是關係願意面對問題的證明。很多都會感情越吵越好。圖/123RF圖庫

4.建立安全感的重要關卡

第一次吵架之後妳會觀察，對方是選擇修補，還是消失。是願意回頭討論，還是假裝什麼都沒發生。當妳發現，原來吵完架還能繼續相愛，那種「關係不會因為不完美就瓦解」的安心感，會讓人更敢做自己。這比任何甜言蜜語都來得實在。

結語

當然，第一次吵架也很容易變成災難現場，因為雙方都還不熟悉彼此的底線與雷點。但這並不代表吵得兇就一定是壞事，第一次吵架，其實是在為未來的衝突定調，決定這段關係是會「越吵越懂」，還是「越吵越遠」。

所以，情侶間的第一次吵架之所以重要，不是因為它一定要發生，而是因為它幾乎無法避免。與其把它當成愛情的危機，不如把它視為一場必要的測試。當你們能在不完美中找到修補的方式，那這段感情，才真正具備長期運作的能力。愛情不是沒有摩擦，而是知道怎麼在摩擦之後，繼續牽著手往前走。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#感情 #氣溫 #理性 #兩性關係

婚姻走不下去，往往不是不愛，而是話說壞了

婚姻走不下去，往往不是不愛，而是話說壞了

2026-01-01 20:56 只想工作不想上班的Summer

很多人以為，走進婚姻之後，關係就進入了一個「不用客氣」的階段。不用再說謝謝、不用顧慮語氣、不用修飾情緒。 反正最親近的人，應該最懂自己。

但我越來越確定一件事——

真正讓關係走不下去的，往往不是不愛了，而是話說壞了。


親密，從來不是語言放肆的理由

我們常常對外人極有禮貌，對同事、客戶、陌生人，都能耐心解釋、好聲好氣。 可一回到家，語氣就變了。

「你到底有沒有在聽？」「我不是早就說過了嗎？」 「怎麼連這個都不會？」

這些話若是出自外人之口，我們可能立刻反擊；但從最親密的人嘴裡說出來，卻常常選擇吞下， 只是那個傷，並沒有不見。

親密關係裡最殘酷的一點是——

妳/你說的每一句話，可能會被對方當真。一旦當真，那就是刻在心裡，不容易忘記。

很多爭吵，不是輸在道理，而是輸在語氣

夫妻之間真正吵的，很少是「事情本身」。而是：

  • 為什麼你用這種語氣跟我說話？
  • 為什麼你總是先否定我？
  • 為什麼你覺得我應該懂？

同一句話，「我們可以再討論一下」 和 「你怎麼又這樣？」帶來的不是不同的結論，而是完全不同的關係溫度。語氣，其實就是一種態度。

而態度，會一點一滴累積成「我在你心中的位置」。

越熟悉的人，越容易被忽略

婚姻久了，很容易出現一種錯覺：「反正你會在。」 於是我們開始省略：

  • 省略尊重
  • 省略耐心
  • 省略好好說話的力氣

但感情不是靠默契撐著的，而是靠一次次被善待的感受維繫。

沒有人因為「你是我太太／先生」就自動具備承受你情緒的義務。

好好說話，是一種成熟，而不是壓抑

很多人以為保持禮貌就是委屈自己。其實剛好相反。

真正成熟的人，是能在情緒裡，選擇怎麼說，而不是被情緒牽著走。

妳/可以不認同、可以生氣、可以有立場，但不需要用傷人的方式表達。

因為妳/解決的，是問題，不是摧毀關係。


能陪妳/你走一輩子的人，最值得你用心對待

婚姻最難的，不是激情消退，而是在日常瑣碎中， 還願不願意為對方多想一步。

一句「妳/ 你辛苦了」，一句「我剛剛語氣不好，對不起」， 一句「我們慢慢說」。這些話看似平凡，卻是很多關係裡最稀缺的東西。

我始終相信，真正走得久的關係，不是沒有衝突，而是即使在衝突裡，依然願意好好說話。

因為妳/你心裡清楚——這個人不是用來贏的， 而是用來一起走下去的。

寫到這，我想謝謝我先生，Norman。雖然不一定是100%時刻我們都會好好說話，但是我們在很多細節中總是考慮對方，也記得把好言好語留給對方。

#婚姻相處#好好說話 #親密關係 #夫妻日常 #成熟關係 #情緒管理 #關係裡的禮貌

只想工作不想上班的Summer

只想工作不想上班的Summer

我是不想上班的Summer，在企業工作了31年的時間，終於，一年前，我開始創業了。 我也是一個追求瘦身為終身事業的女人，34歲開始學習減肥，嘗試各種方式，已經有將近20年的時間... 我還是一個結婚過兩次的女人，結婚離婚，再婚到現在，婚姻帶給我的，我想是也是值得分享的...

#溝通力 #幸福感 #兩性關係 #家庭溝通 #感情變淡

