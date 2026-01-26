2026-01-26 12:30 Qinote
為什麼職場裡，永遠是懂事的人被用得最徹底
職場裡，總有一種人特別忙。
不是能力最好，也不一定是職位最高，
卻總是在關鍵時刻被點名、被依賴、被交付。
因為他們夠懂事。
懂得配合、懂得體諒、懂得在別人撐不住的時候補上來。
他們很少拒絕，也不太麻煩別人， 事情交到他們手上，總是能被「好好完成」。
於是，事情慢慢都落到他們身上。
一開始，他們其實也願意。
因為被需要，總讓人產生一種被肯定的錯覺。 那代表你可靠、你重要、你是團隊裡不能少的人。
只是這種肯定，往往沒有邊界。
事情多一點、責任重一點、期待高一點，
都在「你可以的」這句話裡，被合理化了。
久而久之，懂事變成一種默契。
你不說累，別人就當你不累； 你不拒絕，別人就以為你還撐得住。
你的能力，慢慢被當成資源；
你的體貼，慢慢被當成理所當然。
而那些比較會說「不」的人，
反而比較容易被保護。
他們的界線清楚，情緒明顯，
不舒服會表達，壓力會喊停。 於是組織學會替他們留空間， 卻了替懂事的人踩煞車。
直到有一天，
你懂事到連自己都不敢承認快要撐不下去了。
你沒有崩潰，
也沒有做出什麼劇烈的反應。 只是下班之後， 突然對任何對話都提不起勁。
不是不努力了，
而是已經沒有多餘的力氣，再撐一個「我可以」。
成熟員工的疲憊，通常很安靜。
不會影響進度，也不會影響別人， 只會慢慢影響自己。
你開始懷疑，
是不是只要再多忍一下，就能撐過去； 卻忽略了， 你已經忍了很久。
其實，懂事從來不是錯。
錯的是，這個世界太習慣把懂事，當成可無限使用的資源。
如果有一天你開始想停下來，
想重新分配力氣， 那不是退步，也不是不專業。
那只是你終於願意承認——
努力，不該以耗盡自己為代價。
而懂事，也不該是被用得最徹底的理由。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數