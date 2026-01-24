​動物的本能是模仿。

牠們透過模仿習得生存技能，滿足存活的基本需求。

但動物也有開拓新技能的潛力，那需要大腦與感官的全面進化，才能進入下一個未知的階段——這就是一種演化，也是人類與動物不同的地方。

​愛，也是如此。

它既是一種可以透過模仿習得的生活技能，亦是一種需要透過進化才能獲得的高階能力。

​至於怎麼樣的愛，才是曠世鉅作呢？

​“There’s always something authentic concealed in every forgery.”

「每個贗品都藏有真實的一面，贗品造假得再怎麼擬真，最後還是會透露出摹擬者的自我想法。」

——《寂寞拍賣師》

​想想那些名畫之所以受人景仰、讓人為之瘋狂，大家欣賞的，或許就是創作者當下那份真誠的情感流露吧。

那一筆一劃描繪出的，是作者當下最真摯的感受，這何嘗不是世界上最美麗的景色？

​大家都喜愛追尋美麗，但獨一無二的美麗價值不菲。

於是，模仿而來的贗品誕生了。

​贗品的存在，無非是想滿足心中那虛榮的榮譽感，硬是要讓自己與曠世鉅作沾上一點邊。

這或許也說明了，我們尚未進化完全，還沒演化出所謂的「自我」，只能先透過模仿來滿足生存的需求吧？

​但贗品的存在本身，其實自然無害。

畢竟說實在的，沒有仿效的階段，就沒有開拓的階段。

而真正的智慧，其實取決於鑑賞者本身是否具有慧眼，能夠從茫茫贗品中，看出真跡。

​在一個安靜的早晨，或許是天時地利人和，我突然想起了我的愛片——《寂寞拍賣師》。

​我想起第一次觀賞時的震撼。我好喜歡這部片的切入角度：

把人生視作藝術品，把人類視為鑑賞家。

它考驗我們是否有足夠的智慧看出真實的價值，並有足夠的勇氣，放棄那個「幾乎真實」的贗品。

​這部片我已經看過好幾遍，每次觀賞完都有不同的體悟。

今天，我突然間有了新的想法：

​其實，生活也像我們上市場買蔬菜水果。

同時間有那麼多的選擇，我們或許無法保證一定能從中挑選出最美味的那個。

一切只能等買回家食用時才能揭曉。

有時候難免會發現：啊，葉子爛了；啊，果肉腐壞了。

​但沒關係的。

我新的體悟是——

真正的智慧其實存在於，我們能不能勇敢地承認自己買到了壞東西；

並且，是時候該直接把它丟到垃圾桶裡去。