2026-01-24 10:31 Chelsea
【關於藝術這件事】
動物的本能是模仿。
牠們透過模仿習得生存技能，滿足存活的基本需求。
但動物也有開拓新技能的潛力，那需要大腦與感官的全面進化，才能進入下一個未知的階段——這就是一種演化，也是人類與動物不同的地方。
愛，也是如此。
它既是一種可以透過模仿習得的生活技能，亦是一種需要透過進化才能獲得的高階能力。
至於怎麼樣的愛，才是曠世鉅作呢？
“There’s always something authentic concealed in every forgery.”
「每個贗品都藏有真實的一面，贗品造假得再怎麼擬真，最後還是會透露出摹擬者的自我想法。」
——《寂寞拍賣師》
想想那些名畫之所以受人景仰、讓人為之瘋狂，大家欣賞的，或許就是創作者當下那份真誠的情感流露吧。
那一筆一劃描繪出的，是作者當下最真摯的感受，這何嘗不是世界上最美麗的景色？
大家都喜愛追尋美麗，但獨一無二的美麗價值不菲。
於是，模仿而來的贗品誕生了。
贗品的存在，無非是想滿足心中那虛榮的榮譽感，硬是要讓自己與曠世鉅作沾上一點邊。
這或許也說明了，我們尚未進化完全，還沒演化出所謂的「自我」，只能先透過模仿來滿足生存的需求吧？
但贗品的存在本身，其實自然無害。
畢竟說實在的，沒有仿效的階段，就沒有開拓的階段。
而真正的智慧，其實取決於鑑賞者本身是否具有慧眼，能夠從茫茫贗品中，看出真跡。
在一個安靜的早晨，或許是天時地利人和，我突然想起了我的愛片——《寂寞拍賣師》。
我想起第一次觀賞時的震撼。我好喜歡這部片的切入角度：
把人生視作藝術品，把人類視為鑑賞家。
它考驗我們是否有足夠的智慧看出真實的價值，並有足夠的勇氣，放棄那個「幾乎真實」的贗品。
這部片我已經看過好幾遍，每次觀賞完都有不同的體悟。
今天，我突然間有了新的想法：
其實，生活也像我們上市場買蔬菜水果。
同時間有那麼多的選擇，我們或許無法保證一定能從中挑選出最美味的那個。
一切只能等買回家食用時才能揭曉。
有時候難免會發現：啊，葉子爛了；啊，果肉腐壞了。
但沒關係的。
我新的體悟是——
真正的智慧其實存在於，我們能不能勇敢地承認自己買到了壞東西；
並且，是時候該直接把它丟到垃圾桶裡去。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數