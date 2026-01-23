我是一個無可救藥的浪漫主義者。 我始終相信愛情的純真與美好， 我心中有一張自己定義的愛情藍圖， 我用盡我的一磚一瓦，想要打造出我的夢境。

我是一個無可救藥的勇敢旅人。 我用盡全身的每一個細胞，在最精華的歲月裡尋尋覓覓， 我只圖一個誠摯的陪伴， 我要的，只是一個簡單平凡但真誠的愛情。

我是一個無可救藥的規劃人格。 我理性分析該如何去圓自己的那個夢， 我清楚寫下每一個步驟： 參加課程、參與聯誼、親友介紹、主動認識。 我是我自己的船長，帶領自己航向規劃好的人生。

我很喜歡這樣的我。

是這些經歷，塑造成現在的我。

我不需要別人認同我， 我就是我，這是一道沒有是非對錯的命題。

但在我目前的人際交流旅途中， 最常遇到的問題就是： 人們似乎誤解了，什麼是尊重。

尊重，不是一個需要「理解」的過程，不需要完全理解別人在想什麼，也可以給予尊重； 尊重，不是一場可以「妥協」的談判，不需要有讓步、談條件、協商的環節； 尊重，不是一個需要被「接受」的要求，不需要有人滿意或認可我的想法。

尊重是說：「好，我聽到你的想法了。」

尊重是說：「好，我看到你的需求了。」

尊重是說：「好，我明白你的自我了。」

尊重不該是：「好，我聽到了，但是……」

尊重不該是：「好，我看到了，有沒有可能……」

尊重不該是：「好，我明白了，不過你這樣……」

那尊重究竟是什麼？

尊重就是：「好。」

一個純粹、不帶條件的：「好。」