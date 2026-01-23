2026-01-23 12:02 Chelsea
【關於尊重這件事】
我是一個無可救藥的浪漫主義者。 我始終相信愛情的純真與美好， 我心中有一張自己定義的愛情藍圖， 我用盡我的一磚一瓦，想要打造出我的夢境。
我是一個無可救藥的勇敢旅人。 我用盡全身的每一個細胞，在最精華的歲月裡尋尋覓覓， 我只圖一個誠摯的陪伴， 我要的，只是一個簡單平凡但真誠的愛情。
我是一個無可救藥的規劃人格。 我理性分析該如何去圓自己的那個夢， 我清楚寫下每一個步驟： 參加課程、參與聯誼、親友介紹、主動認識。 我是我自己的船長，帶領自己航向規劃好的人生。
我很喜歡這樣的我。
是這些經歷，塑造成現在的我。
我不需要別人認同我， 我就是我，這是一道沒有是非對錯的命題。
但在我目前的人際交流旅途中， 最常遇到的問題就是： 人們似乎誤解了，什麼是尊重。
尊重，不是一個需要「理解」的過程，不需要完全理解別人在想什麼，也可以給予尊重； 尊重，不是一場可以「妥協」的談判，不需要有讓步、談條件、協商的環節； 尊重，不是一個需要被「接受」的要求，不需要有人滿意或認可我的想法。
尊重是說：「好，我聽到你的想法了。」
尊重是說：「好，我看到你的需求了。」
尊重是說：「好，我明白你的自我了。」
尊重不該是：「好，我聽到了，但是……」
尊重不該是：「好，我看到了，有沒有可能……」
尊重不該是：「好，我明白了，不過你這樣……」
那尊重究竟是什麼？
尊重就是：「好。」
一個純粹、不帶條件的：「好。」
