2026-01-21 12:30 Qinote
《不完美，也可以被愛》
我們是不是都曾經以為，
只要再好一點、再努力一點， 就能換到一份不會離開的愛？
你有沒有過這樣的時刻——
站在鏡子前，看著自己， 腦袋突然冒出一句話：
「如果我再瘦一點、再漂亮一點、
再會說話一點、再有成就一點…… 他／她就會更愛我了吧？」
我們好像都被教過一個隱形的公式：
完美，等於值得被愛。
不夠好，就必須先修補、先改造， 才有資格被珍惜。
於是我們開始一場漫長的自我工程。
減肥、進修、換造型，
學會察言觀色，把情緒往心裡壓， 把脆弱藏得很深很深。
我們以為，
只要把「有缺陷的自己」磨掉， 對方就會留下。
但你有沒有發現，
真正讓人心痛的， 往往不是別人離開， 而是那個聲音一直在心裡說：
「我都已經這麼努力了，
怎麼還是不夠好？」
其實啊，
愛從來不是一場獎勵賽。
它不是表現優良才頒發的獎盃，
也不是只有滿分才能兌換的溫柔。
真正深刻的愛，
往往是給那個「正在施工中」的人。
是會情緒崩潰、會結巴、會嫉妒、會偷懶，
會忘記回訊息， 會在深夜滑著手機偷偷掉眼淚的你。
是那個很想被愛，
卻又害怕被看穿的你。
是努力裝堅強，
其實很需要一個擁抱的你。
當有一個人願意停下來，
不是因為你多完美、多厲害， 而是他看見了你的狼狽、矛盾與不安， 仍然輕聲說一句：
「沒關係，這些我也接受。」
那一刻你才會明白——
被愛，從來和完美無關。 它和
真實，才有關係。
所以，親愛的，
可不可以先把那把無形的尺放下？
允許自己今天不用進步、
不用變好、不用證明什麼， 只是安安靜靜地存在。
你不必等到成為「更好的人」，
才敢伸手去碰愛。
你現在這個有點亂、有點累、
還在學著怎麼好好愛自己的樣子， 就已經值得被溫柔對待。
不完美，也可以被愛。
而且往往是因為不完美，
那份愛才顯得那麼真、那麼重、 那麼不可取代。
今天，就讓我們練習一件很小很小的事。
對鏡子裡的那個人說一句：
「你不用再完美了。
我已經很喜歡你現在的樣子了。」
