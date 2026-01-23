2026-01-23 20:00 J.T
【吵架真正傷人的，往往不是「各說各話」】
▋我們太習慣把吵架包裝成溫柔的故事
深夜的客廳，燈還亮著，
人卻像站在兩個不同的空間裡。
一個人的聲音愈來愈高，
語氣愈來愈急；
另一個人突然沉默，目光移開。
空氣裡卡住的，不是對錯，
而是誰會先低頭的拉鋸。
這樣的畫面，
其實一點都不陌生。
許多看起來條件不錯、
資源也不缺的家庭，
真正卡住的，往往不是錢，
而是這種反覆上演、
卻始終沒有被好好收尾的對峙。
多數人看到這種場景，
第一個反應不是回到事件本身，
而是替衝突找一個比較好受的說法。
他們不是故意傷人，
只是太痛了、太害怕失去，
所以才會失控。
於是，
吵架被說成是在求救，
失言被解釋成情緒外溢，
那些刺人的話，
也被包裝成「姿勢不對的溺水者」。
這樣的說法很溫暖，
也很容易讓人接受。
同時，也真的很省事。
▋不是每一次衝突，背後都有無辜的動機
現實裡，
有不少爭吵並不是因為訊號沒被接住，
而是有人根本不想接。
在很多高壓的家庭或關係中，
問題其實早就攤在那裡，
只是總有人選擇用情緒，
把討論硬生生拉離重點。
有人很清楚自己在說什麼，
也知道哪一句話最能刺中對方，
因為那樣做有效。
可以轉移焦點，
可以讓對方開始自責，
也可以讓真正該談的事情，
一再被擱置。
當一個人反覆翻舊帳，
精準戳向對方最脆弱的地方，
甚至在對方已經示弱時，
還補上一句「你每次都這樣」，
這不一定是慌亂中的亂抓。
有時候，
那是一種早就練熟的出手方式。
如果每一次都替這樣的行為找理由，
其實是在默默告訴對方：
這樣做，
沒關係。
▋「各說各話」有時候是策略，不是誤會
我們很常說，
最傷人的不是吵架，
而是你說你的、
我說我的。
但很多時候，
這種平行對話，
並不是因為不會溝通，
而是有人選擇不要真的聽。
因為一旦聽懂，就得回應；
一旦回應，就得調整；
而調整，
往往意味著承擔不舒服的後果。
於是乾脆不聽，
話題一轉再轉，
事情就一直停在
「怎麼都講不完」的狀態。
這樣的各說各話，
並不是失誤，
而是一種維持現狀的節奏。
▋大腦防衛機制，不能解釋所有傷害
把攻擊性的話全都歸因於本能防衛，
其實很輕鬆。
好像只要情緒一上來，
理智就自動下線，
人也就不必為後果負責。
但在現實裡，
很難不發現一件事：
同一個人，
在不同關係中，
表現往往完全不同。
他知道什麼時候該收斂，
也知道什麼時候可以放縱。
選擇對誰失控，
本身就是選擇。
而選擇，
本來就該承擔後果。
▋那些降溫句型，救不了不想改的人
確認對方在意什麼、
用「我感受、我需要」來表達、
一次只談一件事，
這些方法本身沒有錯。
它們更像工具，
適合用在雙方都願意修復的關係裡。
但如果只有一個人願意調整，
另一個人卻持續製造新的破口，
那再好的句型，
也只是把問題往後推。
當「我們先談這一件」
始終沒有下一件，
很多答案，
其實早就寫在那裡了。
▋爭輸贏很貴，無止盡修復更貴
很多人相信，
只要有人願意先放下武裝，
關係就還有機會。
但在不少長期失衡的關係裡，
真正被消耗的，
正是那個一直在補洞的人。
他不斷修補、
不斷理解、
不斷解釋，
就像一個持續漏水的系統，
資源不停投入，
卻始終沒有人去關掉源頭。
最後才發現，
修復本身，
反而成了對方不必改變的理由。
▋有些關係該修，有些該停
把所有衝突都浪漫化成求救，
最大的風險，
是看不清一件事。
不是每段關係，
都值得無限投入；
也不是每一個問題，
都適合靠忍耐撐過去。
▋最後真正該問的，從來不是「他是不是在求救」。
而是，
在這段關係裡，
傷害有沒有被承認？
責任有沒有被接住？
結構，
有沒有真的鬆動？
如果沒有，
那些聽起來很溫柔的解釋，
往往只是在替同樣的事情，
預留下一次重來的空間。
我是JD，
你的引導式財務規劃顧問，
我不是兩性專家，
但有些想法，想跟你分享．
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數