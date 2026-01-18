2026-01-18 21:52 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真
【沒有男人的艾蜜莉，活得更自信快樂】 —— 她離開真命天子，是因為太清楚自己要什麼
【沒有男人的艾蜜莉，活得更自信快樂】
—— 她離開真命天子，是因為太清楚自己要什麼
▋她明明很愛，卻選擇離開
《艾蜜莉在巴黎》第五集，最讓人驚訝的一幕，是明明兩人相愛，艾蜜莉卻選擇冷靜地轉身離開。
她和義大利男友馬切洛深愛，甜蜜、契合，也看得到未來。他即將繼承家族事業，回到羅馬的小鎮。只要艾蜜莉跟著走，她就能成為貴婦，過著體面、安穩的生活。
這樣被人羨慕的人生，她卻選擇分手。
因為她心裡很清楚，那樣的日子，自己撐不久。
▋ 她知道讓自己開心更重要
艾蜜莉其實非常誠實。
她喜歡巴黎，喜歡挑戰，喜歡那份讓她全神貫注的工作。她很明白，一旦被安放進小鎮，被安排好角色，短暫的甜蜜過後，失落感一定會慢慢浮現。
就像被囚禁在宮廷裡的公主，看似尊貴，卻失去自由。
她愛他，也珍惜這段感情。
但她更了解自己，如果留下來不快樂，這段愛也走不遠。
▋ 真正的底氣，是她的智慧和能力
艾蜜莉真正的底氣，從來不在任何人身上，
而在她的創意，以及遇到問題時即時拆彈的能力。
威尼斯時裝周場地突發淹水，現場一片混亂，她卻臨機一動，把「接地氣」變成亮點。雨鞋、雨衣、雨傘，直接成為秀的一部分。一場原本可能翻車的活動，反而成為讓人記住的秀展，連原本想提告的馬切洛母親都被打動，最後選擇放心交棒。
她靠的不是運氣，
而是智慧、創意、臨場反應，還有解決問題的能力。
▋ 她永遠是別人的靠山
當男友陷入自我懷疑，否定自己是一名設計師，甚至想取消威尼斯大秀，她沒有急著給答案，只是陪著他，「換一個角度看事情」，最後讓對方重新站上舞台。
在感情裡，她是情人也是好友；在友情裡，她是天使。
她習慣鼓勵身邊的人，在朋友最需要的時候，撐住那一把信心。
就連前男友加百列，都能真心對她說出一句：「你是我最好的朋友。」
▋ 愛情很重要，但寵愛自己更重要
艾蜜莉的選擇，其實非常成熟。
因為她懂得了解自己，也願意寵愛自己。
她知道，愛情來了很好，但不能拿來替代自己的人生。
憑著她的智慧與能力，樂觀地解決每一個難關，
就算沒有男人，艾蜜莉依然健康、自信、快樂。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數