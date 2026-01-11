2026-01-11 17:00 巧比。針線包
重溫一場《倩女幽魂》：聶小倩和寧采臣的人鬼相逢
香港導演徐克的 80 年代電影作品《倩女幽魂》，
劇情源於清代作家蒲松齡的作品《聊齋志異》，並承襲李翰祥版《倩女幽魂》的影像脈絡，
搭配妖精吸元氣、亂葬崗、鬼搶親、闖地府等鬼怪的傳說元素，
加入打鬥和喜劇的橋段，讓全片有多視角的觀點。
觀影期間，多場耐人尋味的經典片段，不只被劇情鋪陳、視覺畫面所吸引，
同時回顧王祖賢、張國榮和午馬三十年前的模樣。
當年分別由張國榮演唱的〈倩女幽魂〉，葉蒨文的〈黎明不要來〉，黃霑的〈道〉，
這三首電影歌曲，耳熟的旋律響起更是回味無窮。
十里平湖霜滿天，
寸寸青絲愁華年，
對月形單望相護，
只羨鴛鴦不羨仙。
這首詩因電影《倩女幽魂》而廣為傳誦，成為最牽動人心的經典語句之一。
從自然景物對映，抒發聶小倩與寧采臣的愛戀情愫。
世俗眼中的人鬼殊途、陰陽有別，終究難逃分離的命運；
然而彼此真情相對，即使緣分短暫，也已不枉這一場相遇與珍惜的時光。
