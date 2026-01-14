2026-01-14 12:30 Qinote
工作最累的，不是事情，而是一直要撐住
工作真正讓人疲憊的，
從來不是事情本身。
很多人談起職場壓力時，
會先想到加班的時數、 待辦清單的長度、 或永遠追不完的進度。
但真正讓人感到消耗的，
往往不是這些看得見的事情， 而是你必須隨時讓自己看起來「沒問題」。
你要撐住進度，
撐住情緒， 撐住團隊的氣氛， 撐住自己的疲憊， 還要在空檔裡， 接住別人的不安。
有時候你明明也快撐不住了，
卻還是會先關心別人一句： 「你還好嗎？」
事情完成了，
任務交付了， 表面上看起來一切順利， 卻很少有人真正看見， 你為了把事情撐到最後， 默默消耗了多少心力。
於是，懂事的人，
總是被交付更多。
因為你可靠、穩定、不抱怨，
所以理所當然可以再多承擔一點。 事情多一點沒關係， 角色再複雜一點也沒關係， 反正你總是會想辦法撐過去。
久而久之，
你的能力變成責任， 你的責任變成習慣， 而你的習慣， 最後變成別人對你的期待。
你甚至不確定，
是不是只有自己在心裡反覆計算： 今天，還撐得下去嗎？
如果你也曾經有過這樣的感覺，
那並不是你一個人的問題。
直到有一天你發現，
自己不是做不到， 而是已經沒有力氣， 再繼續假裝沒事。
你開始在下班後，
對任何對話都感到疲憊。 不是討厭人， 只是不想再解釋； 不是沒有情緒， 而是連表達， 都覺得需要付出太多力氣。
成熟員工的崩潰，
通常很安靜。
沒有請假、沒有哭鬧，
沒有明顯的失控， 只是回到家之後， 一句話都不想說。
那不是懶惰，
也不是抗壓性變差， 而是長期把自己放在最後的結果。
你不是不努力了，
你只是開始意識到—— 原來一直撐住， 也是會有代價的。
如果有一天你開始想停下來，
開始對「再多做一點」感到遲疑， 那並不是退步。
那是你終於誠實面對自己的極限，
也終於承認—— 努力，不該以耗盡自己為代價。
