「太持久」成煩惱？女激戰男友「15分鐘」喊累想停，掀兩派網友熱議
普遍大家總認為男女親密行為「越久越好」，但一名女網友卻因男友過於持久而感到相當困擾。她發文透露男友始終無法在15分鐘內結束，讓她直呼「太持久」，貼文曝光後引發兩派網友看法。
原PO在Dcard發文表示，她與男友都是彼此第一次性行為的對象，過程雖愉快，但其實她並不會主動產生「想發生關係的慾望」，加上超過15分鐘後她就感到疲累想結束，甚至會希望男友「自行解決」。
她也提到，兩人嘗試過多種方式，包括不同刺激手段、甚至使用超薄保險套，仍無法讓男友在過程中順利射精。更坦言，兩人曾認真溝通性事問題，她也願意用手或口幫忙，但男友仍希望能以性行為完成，認為這樣更有親密感，讓她感到相當矛盾與壓力。
貼文一出立刻掀起討論，有網友認為時間確實偏長，推測男方可能有延遲射精的情況，建議搭配情趣用品或加強刺激；也有人指出15分鐘其實相當正常，認為原PO體力不足，直言「需要多運動」。此外，也有網友分享相反經驗，羨慕「太久」的煩惱，甚至笑稱還得靠厚款保險套延長時間。
另有部分網友從心理層面分析，認為問題未必全在時間長短，可能與情感投入程度有關，「適不適合」往往比「久不久」更重要，且性事沒有絕對標準，關鍵在於雙方是否感到舒適、被理解與尊重。相關討論也在網路上持續延燒，大家怎麼看呢？
