2026-01-12 12:30 Qinote
《孩子長大後，我們為什麼突然變得安靜了？》
有一段時間，
她發現家裡變得很安靜。
不是沒有人在，
也不是感情不好，
只是那種曾經熱鬧、需要被安排的聲音，
慢慢消失了。
孩子長大了。
不再需要時時提醒，
也不再黏著問東問西。
他們有了自己的世界、自己的節奏，
房門關上的時間，
比以前更長了一些。
一開始，她其實是鬆了一口氣的。
終於不用趕著接送，
不用圍著作息轉，
不用每一刻都繃著神經。
可某一天，
她卻突然意識到——
原來自己也一起被「放下來」了。
餐桌上，話變少了。
不是吵架，
只是不知道該從哪裡說起。
夫妻之間，
好像也跟著安靜下來。
以前所有的對話，
都圍著孩子轉：
功課、學校、生活。
當那些主題慢慢退場，
兩個人卻一時找不到新的語言。
不是沒有感情，
而是不知道現在的關係，
該用什麼方式繼續。
有時候，她會想起年輕的時候。
那時候的安靜，
是靠得很近的沉默；
現在的安靜，
卻多了一點距離。
但她也慢慢明白，
這樣的安靜，
並不是壞事。
孩子長大，
意味著一段角色的結束，
也是一段關係重新被看見的開始。
我們需要重新學習怎麼說話，
怎麼靠近，
怎麼在沒有孩子當重心的日子裡，
再次認出彼此。
安靜，
不一定代表疏離。
有時候，
只是關係走到另一個階段，
需要一點時間，
重新找回聲音。
✍️ Qinote
有些關係，不是變淡了，
而是正在學習，
如何在不同的人生階段裡，
繼續相處。
