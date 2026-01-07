你知道畢卡索一生有多少個女人嗎？是熱情直率的費爾蘭迪，還是幫他進入上流社會的奧爾嘉？或者是青春明亮的情人瑪麗，還是在他戰爭時期的重要伴侶，完整記錄《格爾尼卡》的攝影師朵拉？

當然，我們更不能忘了立體派時的戀人伊娃、「最後的守護女神」賈桂林、而唯一主動離開他的女人，後來成為作家的法蘭索瓦絲。

不論是妻子還是情人，這些女人讓畢卡索的一生充滿了豐富的色彩。

畢卡索豐富的感情世界，讓人忍不住想要知道究竟是什麼樣的人，可以構築出如此吸引人的藝術世界？究竟是他身為藝術家的個性，讓他的感情如此豐富，或者是這些女人，反過來豐富了他的藝術世界？這些，都不得而知。

想要認識畢卡索的世界，我們只能透過他的藝術與他的畫。那些像是破碎、又像是被切割的人臉，彷彿從縫隙當中，讓人試圖窺視他的內在世界。

畢卡索的藝術將傳統的認知打碎，然後再重新組合，歷經過幾個不同的階段，我們也能從畢卡索的創作風格之中，看見背後的歷史脈絡。

畢卡索呈現給我們的，不只是畫，不只是藝術，更是他在那個時代底下，如何看見世界的眼光。

而畢卡索與自己的對話，在探討「我是誰」這個問題。我們也透過他的思考，回過頭來理解我們究竟是誰。

展覽日期：2026/01/01(四) ⎯ 2026/04/06(一)

展覽時間：週一到週日 10:00-18:00（17：00停止售票、入場）

展覽地點：中正紀念堂1展廳 (臺北市中正區中山南路21號)

