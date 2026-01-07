2026-01-07 12:30 Qinote
《更年期，還能有愉悅的性生活嗎？》
她曾經也懷疑過。
更年期之後，
身體變了，反應慢了，
親密是不是就該慢慢退場？
不是不需要，
而是很多時候，
力氣跟不上心裡的渴望。
乾澀、不適、疲勞、提不起勁，
讓「想靠近」變成一件需要猶豫的事。
但她後來很清楚地知道一件事——
更年期，絕對可以擁有健康、愉悅的性生活。
不是勉強自己回到從前，
而是學著用現在的身體，
重新找到舒服的方式。
更年期帶來的改變，
不是關係的問題，
而是身體節奏的轉換。
當荷爾蒙波動、黏膜變得敏感，
親密自然需要更多準備與調整。
有些人開始學會放慢。
延長前戲，
讓身體有足夠的時間回應，
而不是急著完成什麼。
有些人選擇善用潤滑液。
不是因為不夠親密，
而是因為身體需要被溫柔對待。
那不是退而求其次，
而是一種成熟的照顧。
也有人在不適持續的時候，
選擇尋求醫療協助。
無論是專業諮詢，
或必要時的荷爾蒙治療，
都不是脆弱，
而是對自己與關係負責。
但真正讓親密得以延續的，
往往不是技巧，
而是伴侶之間的溝通。
能不能說出現在的狀態，
能不能被理解、被等待，
遠比「還能不能做愛」更重要。
當關係裡沒有催促，
沒有責怪，
沒有把不適解讀成拒絕，
身體反而比較放鬆，
親密也更容易回來。
更年期的性愛，
不一定和年輕時一樣，
但它依然可以是親近的、愉悅的、
讓人感覺被需要、被珍惜的。
關鍵從來不是「還行不行」，
而是彼此
願不願意為現在的身體，
一起找新的方式。
✍️ Qinote
親密不是一種表現，
而是關係裡，
還願不願意為彼此調整節奏。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數