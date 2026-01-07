《更年期，還能有愉悅的性生活嗎？》

2026-01-07 12:30 Qinote

她曾經也懷疑過。

更年期之後，

身體變了，反應慢了，

親密是不是就該慢慢退場？

不是不需要，

而是很多時候，

力氣跟不上心裡的渴望。

乾澀、不適、疲勞、提不起勁，

讓「想靠近」變成一件需要猶豫的事。

但她後來很清楚地知道一件事——

更年期，絕對可以擁有健康、愉悅的性生活

不是勉強自己回到從前，

而是學著用現在的身體，

重新找到舒服的方式。

更年期帶來的改變，

不是關係的問題，

而是身體節奏的轉換。

當荷爾蒙波動、黏膜變得敏感，

親密自然需要更多準備與調整。

有些人開始學會放慢。

延長前戲，

讓身體有足夠的時間回應，

而不是急著完成什麼。

有些人選擇善用潤滑液。

不是因為不夠親密，

而是因為身體需要被溫柔對待。

那不是退而求其次，

而是一種成熟的照顧。

也有人在不適持續的時候，

選擇尋求醫療協助。

無論是專業諮詢，

或必要時的荷爾蒙治療，

都不是脆弱，

而是對自己與關係負責。

但真正讓親密得以延續的，

往往不是技巧，

而是伴侶之間的溝通。

能不能說出現在的狀態，

能不能被理解、被等待，

遠比「還能不能做愛」更重要。

當關係裡沒有催促，

沒有責怪，

沒有把不適解讀成拒絕，

身體反而比較放鬆，

親密也更容易回來。

更年期的性愛，

不一定和年輕時一樣，

但它依然可以是親近的、愉悅的、

讓人感覺被需要、被珍惜的。

關鍵從來不是「還行不行」，

而是彼此

願不願意為現在的身體，

一起找新的方式。

✍️ Qinote

親密不是一種表現，

而是關係裡，

還願不願意為彼此調整節奏。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#更年期 #性生活 # 情緒 #兩性相處 #親密關係

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
往下滑看更多精彩文章
原來大家都一樣迷惘？2025年AI被問爆的8大戀愛問題

原來大家都一樣迷惘？2025年AI被問爆的8大戀愛問題

2025-12-17 09:51 享民頭條

編輯/葉佳欣撰文

即將走進2026年，戀愛沒有變簡單，反而變得更複雜。曖昧更久、選擇更多、節奏更快，但安全感卻更少。於是，當妳凌晨兩點盯著手機，看著對方已讀不回、限動卻一直更新，妳不一定會打給朋友，也不一定會傳訊給閨蜜，妳很可能打開對話框，直接問AI。因為AI不嫌妳煩、不會站邊、不會說「我早就跟妳說過」，還能冷靜地把妳的戀愛問題拆解開來。我們來盤點2025年，大家都在問AI哪些戀愛問題，其實不只是感情，而是關於不安、選擇、界線與自我價值。

即將走進2026年，戀愛沒有變簡單，妳很可能打開對話框，直接問AI戀愛問題。圖/123RF圖庫
即將走進2026年，戀愛沒有變簡單，妳很可能打開對話框，直接問AI戀愛問題。圖/123RF圖庫

1.他到底喜不喜歡我？

這個問題聽起來老派，但依然是女孩們超愛問AI的問題。差別只在於，妳不再只問「他喜不喜歡我」，而是加上更多條件，例如「他每天跟我聊天但不約我，是不是只是需要陪伴？」、「他對我很好但不給名分，是不是在觀望？」妳問AI的真正原因，其實不是因為妳不知道答案，而是妳希望有人能幫妳把情緒拿掉，單純用行為邏輯告訴妳：喜歡，會不會這樣做；不喜歡，又通常會怎麼表現。

偶爾一起喝咖啡見面，他到底喜不喜歡我？這依然是被問爆的話題。圖/123RF圖庫
偶爾一起喝咖啡見面，他到底喜不喜歡我？這依然是被問爆的話題。圖/123RF圖庫

2.他這樣算不算曖昧？

他總是訊息秒回、關心不斷、情緒陪伴到位，但關係定位永遠不明朗。於是妳會忍不住問AI：「這樣到底是不是曖昧？還是只是現代人的社交方式？」因為妳其實很清楚，曖昧本身不可怕，可怕的是曖昧沒有方向。妳想知道，這段互動值不值得繼續投入，還是只是消耗妳的時間與情緒。

3.不給名分，是不是不夠愛？

大家對名分的討論，已經不再是傳統的「要不要在一起」，而是更細膩的承諾問題。妳可能會問AI：「他說不想被關係定義，但又不想失去我，這正常嗎？」妳想知道的不是對錯，而是現實。AI能冷靜地提醒妳，名分不是形式，而是一種願不願意承擔的態度。妳問的其實不是他，而是妳自己該不該再等。

4.我是不是太黏、太需要安全感了？

這是非常典型的自我懷疑類型問題。在多變的感情世界裡，妳開始害怕自己不夠獨立、不夠成熟、不夠精明。於是妳會問AI：「我這樣算情緒依賴嗎？」、「想要被回訊很快，是不是不健康？」妳想要的不是被指責，而是被校準。妳想知道，什麼是合理需求，什麼是過度索取。

舉凡看電影吃飯，什麼事情兩人都一起做，在多變的感情世界裡，妳開始害怕自己不夠獨立、不夠成熟、不夠精明。圖/123RF圖庫
舉凡看電影吃飯，什麼事情兩人都一起做，在多變的感情世界裡，妳開始害怕自己不夠獨立、不夠成熟、不夠精明。圖/123RF圖庫

5.這段關係該不該放手？

面對一段難以放下的感情，想要離開也害怕後悔。妳可能會問AI：「我們沒有吵架，但我就是覺得很累，這樣要分開嗎？」這種問題的背後，通常不是衝突，而是長期的失衡。妳想知道，放手是不是逃避，還是對自己負責。

6.他是不是在養備胎？

選擇變多的年代，最讓人不安的不是被拒絕，而是被保留。妳會觀察他的社群、他的交友圈、他的行為模式，然後問AI：「這樣是不是代表我只是其中一個選項？」妳想要的不是猜測，而是判斷。因為沒有人想在不知情的情況下，把真心交出去。

7.我還適不適合談戀愛？

選擇單身的人們越來越多，像是工作壓力、情緒疲勞、過往創傷，都讓人開始懷疑自己是否還有餘裕愛人。妳問AI，其實是在確認：是現在狀態不適合，還是我已經不再需要愛情？

選擇單身的人們越來越多，像是工作壓力、情緒疲勞、過往創傷，都讓人開始懷疑自己是否還有餘裕愛人。圖/123RF圖庫
選擇單身的人們越來越多，像是工作壓力、情緒疲勞、過往創傷，都讓人開始懷疑自己是否還有餘裕愛人。圖/123RF圖庫

8.怎樣的感情關係才算健康？

當大家看過太多感情內容、關係範本，反而更困惑。妳會問AI：「健康的兩性關係真的不會焦慮嗎？」、「如果會不安，是不是代表不對？」妳想知道的，是一個不完美但可持續的答案。

結語 人們問的其實是自我定位

妳會發現，這8個戀愛問題，看起來都在問對方，實際上都在問自己。妳想知道自己值不值得被選擇、被承諾、被好好對待。而AI的角色是暫時替妳把情緒放旁邊，讓妳看清現實。清醒也不是冷漠，而是妳開始願意為自己的感受負責。而妳之所以問AI，是因為妳已經不想再假裝不在乎了。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#AI #感情 #曖昧 #兩性關係

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
往下滑看更多精彩文章
愛情是拿來幸福的，不是拿來痛苦的

愛情是拿來幸福的，不是拿來痛苦的

2025-12-08 21:49 唐蘋想很多

有女網友在網路討論區問大家：「我男友是一個渣男，但我很愛他無法離開他，我愛的很痛苦，大家有割捨不下的苦戀嗎？」此問題熱烈引起網友的討論。

絕大部分的網友很心疼這位女網友網友表示「愛上渣男並不可怕，可怕的是離不開渣男。」「不離開渣男就不能遇到真正愛你的人。」「愛上渣男比和前任分手還痛。」少部分的網友則要女網友反省「現在渣男越來越多，因為女人容易暈船好騙啊！」「渣男是被女人縱容出來的，女人也責無旁貸。」「果然是男人不壞女人不愛，得不到的最有魅力。」

離不開苦戀的原因

有二種類型的人離不開苦戀：

1.有責任感的人：不想放棄，因為已付出這麼多，期望能得到一個結果。

2.低自尊的人：不易獲得肯定，一旦有人愛就覺得很珍貴，因而難以放手。

苦戀就像原本握在手裡的東西，若感覺要失去了，本能的反應是想要抓更緊，而離不開的心態像是投資股票，股價已最低點了，仍不捨得賣掉，賣掉就等於虧損，不賣掉還有希望等待上漲的一天，特別是年紀越大越不甘心放棄，也許放不下的不是人，而是付出的青春，也或許是習慣與依賴。

一直離不開要如何自處？

如果一直無法擺脫苦戀而痛苦不已，不如先告訴自己要知足，不忙著確認關係，不要求對方給承諾，不獨佔，單純讓愛情的純度極大化，好好享受渣男(女)帶來的快樂就好。人生不是只有愛情，把愛情當作重心，佔據太多時間才會為情所困，還有工作、興趣、家人朋友等著去發展與關心，當心思不在不對的人身上，才能有更多心力花在值得的人事物上，自然就能脫離苦海，請記得：愛情是拿來幸福的，不是拿來痛苦的！

更多作品可追蹤：「唐蘋想很多」

https://www.instagram.com/tang.pin/

https://www.threads.net/@tang.pin

https://www.facebook.com/TANGPING1229/

#渣男女 #分手 #兩性 #感情 #苦戀 #唐蘋 #圖文作家

唐蘋想很多

唐蘋想很多

這裡有我的星座、兩性、娛樂時事分析，更有劇評及旅記。曾出版「戀愛的50個現象」圖文書，「聯合報」、「TVBS週刊」、「FsahionGuide流行情報網」、「花蓮最速報」專欄圖文連載，更多作品可追蹤IG/Threads/FB：唐蘋想很多。

#暈船 #感情 #魅力 #兩性關係

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
往下滑看更多精彩文章
不討好、不用裝！讓異性越來越喜歡自己 6大關鍵魅力

不討好、不用裝！讓異性越來越喜歡自己 6大關鍵魅力

2025-12-15 08:35 享民頭條

編輯/李明真撰文

當妳遇到一個讓自己心裡微微顫動的人，這時候，就會想到要怎麼吸引對方。最重要的，妳要知道，好感不是用力來的，越想讓對方喜歡妳，越容易把自己卡在奇怪的位置；反而是妳越放鬆、越自然、越做自己，異性越容易開始注意妳、靠近妳、喜歡妳。魅力從來不是表演，而是生活、心態、能量和互動方式各方面自然散發出來。

要讓心儀的異性越來越喜歡妳，最重要的並不是改變自己，而是讓妳最好的部分被看見。

要讓心儀的異性越來越喜歡妳，最重要的不是改變自己，而是讓妳的魅力被看見。圖/123RF圖庫
要讓心儀的異性越來越喜歡妳，最重要的不是改變自己，而是讓妳的魅力被看見。圖/123RF圖庫

異性會被舒服吸引

妳一定聽過一句老話：相處舒服，比漂亮還重要。外貌可以是一秒被吸引，但舒服是讓他願意留下來的關鍵。

所謂的「舒服」，不是妳要溫柔到像沒有界線的天使，而是妳的存在讓他覺得輕鬆、不必防備、不需要時時刻刻表現。他跟妳講話覺得被理解，他跟妳相處覺得自然，他跟妳聊天覺得放鬆。男人不是不喜歡漂亮的女生，而是很清楚地知道：舒服的關係才走得長。妳讓他放鬆，他就會對妳上癮。

女生要有自我生活

最吸引人的女生，不是每天黏著對方，而是有自己的節奏、自己的生活、自己的熱情與興趣。男人會被「有主軸的人」吸引，因為那代表她不是來依賴，而是來分享生活的。

當妳的生活豐富時，妳會更有話題，也會更有能量和魅力，妳也更不會因為他的一舉一動就慌張，男人會自然被妳的活力和獨立吸引，因為妳不是圍著他轉，而是有自己的宇宙，而他想靠近妳。簡單說：妳越有生活，他越想加入妳的生活。

最吸引人的女生，不是每天黏著對方，而是在職場上有表現，有自己的生活和興趣。圖/123RF圖庫
最吸引人的女生，不是每天黏著對方，而是在職場上有表現，有自己的生活和興趣。圖/123RF圖庫

女生要有一點神祕感

神秘感不是故意裝冷、也不是玩弄手段，而是在於妳不需要全部一次給。妳不用一次全部講完妳的故事，也不用一開始就暴露全部的情緒、全部的需求、全部的期待。

妳可以慢慢開放，讓他慢慢認識妳、了解妳、探索妳。妳越有層次，他越想靠近。

妳越有故事，他越想知道。妳越是自然又保留一些距離，他越會被妳吸住。讓他有感覺到「我好像越懂妳，卻還想再更懂妳」。這種感覺是吸引力的核心

男生喜歡情緒穩定、反應真實的女生

情緒穩定不是冷血，而是妳知道怎麼照顧好自己的情緒，不需要他來拯救妳。男人不是不願意照顧女生，而是很怕情緒無限上綱、變成他要負責的劇場。妳可以生氣，但妳會說原因，也可以難過，但不會理智線斷裂，也可以表現脆弱，但妳要願意溝通，情緒穩定的女生會讓男人覺得：「跟妳在一起可以安心。」

給男生恰到好處的關心

男人其實很容易被溫暖的小細節融化，比如妳的一句：「你今天看起來有點累耶，還好嗎？」、「記得吃晚餐喔。」、「那件事你處理得不錯。」這些輕輕的關心，比妳想像的有力量。只要妳不過度、不中斷、不壓迫，他會自然在妳這裡感到被理解、被支持、被看見。很多男人不是缺愛，而是缺乏被接住的感覺。妳讓他覺得舒服、被理解，他就會自然喜歡妳。

男人其實很容易被溫暖的小細節融化，比如一句：「今天的工作你處理得不錯」這些輕輕的關心，比妳想像的有力量。圖/123RF圖庫
男人其實很容易被溫暖的小細節融化，比如一句：「今天的工作你處理得不錯」這些輕輕的關心，比妳想像的有力量。圖/123RF圖庫

男生越來越喜歡妳 因為他感受到穩定、自在、魅力

吸引力不是技巧，而是一種能量：妳越自信，他越心動，妳越穩定，他越靠近，妳越自然，他越著迷，妳的生活越有規劃，他越想加入，男人會喜歡妳，是因為妳讓他覺得舒服、放鬆、被尊重，而妳本身又有光。吸引力不是取悅，而是不急不躁地活出妳最好的樣子。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#魅力 #互動 #核心 #兩性關係

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
往下滑看更多精彩文章
結婚是加分題 看清6個現實條件找對人就嫁！

結婚是加分題 看清6個現實條件找對人就嫁！

2025-12-19 09:37 享民頭條

編輯/李明真撰文

結婚到底有什麼好處？如果妳曾經一邊享受單身的自由，一邊又在遇到現實問題時默默覺得「要是有人能一起扛就好了」，那這個問題其實早就在妳心裡發酵了。關於結婚，浪漫的部分大家都聽膩了，真正讓人反覆思考的，反而是那些冷靜又務實的現實考量。結婚不一定讓人生開掛，但在很多關鍵時刻，它確實能替人生加分，而且加的是那種平常感覺不到、出事時才會瞬間懂的分數。

結婚不一定讓人生開掛，但在很多關鍵時刻，它確實能替人生加分，而且加的是那種平常感覺不到、出事時才會瞬間懂的分數。圖/123RF圖庫
結婚不一定讓人生開掛，但在很多關鍵時刻，它確實能替人生加分，而且加的是那種平常感覺不到、出事時才會瞬間懂的分數。圖/123RF圖庫

1.醫療與緊急情況

最直觀的一個好處，往往發生在妳最不想思考的時候，也就是醫療與緊急狀況。當妳需要動手術、必須有人簽署同意書或做出醫療決策，法律上第一順位就是配偶。這不是情感問題，而是制度設計。結婚讓妳在身體或意識無法自己負責的時候，不會卡在程序裡焦急等待，更不用臨時解釋「這個人其實很重要」。那一刻妳會發現，名分這種東西，在急診室裡非常有用。

2.共同分擔財務風險

再來是金錢，這也是很多人不想談、但絕對避不開的現實。結婚最大的財務優勢，不在於一定會變有錢，而在於風險被分散。兩個人一起生活，代表收入來源、工作型態與投資決策不再只靠單一變數支撐。妳失業或轉職時，家裡不會立刻斷水斷電；對方投資失利時，妳的穩定現金流還能撐住生活。這種共同承擔的結構，會讓人生的劇烈波動被削弱很多。

結婚最大的財務優勢，在於風險被分散。兩個人一起生活，代表收入來源、工作型態與理財策略不再只靠單一變數支撐。圖/123RF圖庫
結婚最大的財務優勢，在於風險被分散。兩個人一起生活，代表收入來源、工作型態與理財策略不再只靠單一變數支撐。圖/123RF圖庫

3.更有效率處理家務

生活效率也是婚姻帶來的實質紅利。妳會發現，兩個人一起處理家務、行政、保險、帳單、報稅與各種瑣事，整體耗能會下降。不是因為誰比較勤快，而是因為事情終於有人分工。當人生進入工作與生活壓力並存的階段，這種「不用什麼都自己扛」的狀態，會讓妳的身心感覺好很多。

4.穩定的陪伴

心理層面的影響同樣不容小覷。結婚不保證每天快樂，但它提供一種長期穩定的陪伴。當妳遇到低潮、挫折或人生卡關時，至少有一個人是「不用預約、也不需要客套」就站在妳身邊。這種穩定存在，會讓妳在做決定時更有底氣，因為妳知道，失敗不等於孤立無援。

5.更理性以及有規劃的面對未來

結婚也會默默改變妳對未來的思考方式。當人生不再只是「我」，而是「我們」，妳會更自然地開始規劃退休、健康、保險與長期資產配置。這種長期視角，反而讓很多選擇變得更理性，也更少衝動。不是因為妳被綁住，而是因為妳開始對未來負責。

結婚會讓伴侶雙方更自然地開始規劃退休、健康、保險與長期資產配置。這種長期視角，反而讓很多選擇變得更理性，也更少衝動。圖/123RF圖庫
結婚會讓伴侶雙方更自然地開始規劃退休、健康、保險與長期資產配置。這種長期視角，反而讓很多選擇變得更理性，也更少衝動。圖/123RF圖庫

6.情緒上的緩衝

在情緒管理上，長期穩定的關係也能成為一種緩衝。有人會提醒妳別把自己逼太緊，有人會在妳鑽牛角尖時拉妳一把。這不是對方來拯救妳，而是在關係裡，妳比較不容易一個人把情緒推到極端。

結語 找到對的人 不必單打獨鬥

結婚帶來的最大現實好處，或許是讓妳不用單打獨鬥。當世界變動越來越快、選擇越來越多，一個人撐起所有角色，其實非常消耗心理能量。婚姻不是人生的必選題，也不是幸福保證書，但它確實提供了一個長期合作的框架，讓妳在不確定的生活裡，有一個固定隊友。

所以結婚到底有什麼好處？答案其實很現實。它在關鍵時刻提高效率、降低風險、分攤壓力，讓人生比較不容易失速。當妳看懂這些現實考量，結婚就不再只是感情的選項，而是一種關於生活結構與人生策略的選擇。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#婚姻 #結婚 #理性 #保險 #兩性關係

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
往下滑看更多精彩文章
初次約會一結束就想封鎖 男生8個讓人瞬間冷掉的行為

初次約會一結束就想封鎖 男生8個讓人瞬間冷掉的行為

2025-12-31 09:00 享民頭條

編輯/李明真撰文

初次約會本來應該是一場輕鬆的相互認識，結果卻常常變成女生回家後對著天花板回想，心裡默默下結論「這個不用再約第二次了」。很多男生以為自己沒有做錯什麼，甚至覺得表現得還不錯，但真正讓人倒彈的，往往不是大失誤，而是一連串細小讓人無言的行為。尤其在第一眼印象定生死的初次約會，這些NG表現幾乎一出現，就是無言的結局。

1.手機不離手

手機不離手，更是現代約會的隱形殺手。訊息一來就低頭回，滑社群滑到忘記對話正在進行，讓女生懷疑自己是不是只是背景音。初次約會最基本的尊重，就是把注意力留在眼前的人身上，否則再好的聊天內容都顯得敷衍。

初次約會最基本的尊重，就是把注意力留在眼前的人身上，如果男方一直滑手機，恐怕就會被女生列入封鎖名單。圖/123RF圖庫
初次約會最基本的尊重，就是把注意力留在眼前的人身上，如果男方一直滑手機，恐怕就會被女生列入封鎖名單。圖/123RF圖庫

2.全程只聊自己

再來是整場約會都在聊自己。工作多厲害、朋友多有趣、過去多風光，話題像單口相聲一樣停不下來，女生的角色只剩下點頭與微笑。問題不在於男生不能分享，而是完全沒有察覺對方是否有參與感。當一場約會讓女生覺得自己只是觀眾，而不是對話的一部分，心自然就會慢慢關上。

3.過度精打細算破壞氣氛

還有一種令人瞬間冷掉的，是過度精打細算卻包裝成理性。吃飯時對每一道菜的價格斤斤計較，結帳時反覆計算到小數點後兩位，甚至不斷強調自己平常很節省。理財觀念本身沒有錯，但在初次約會就讓女生感受到壓力，會不自覺聯想到未來每一筆花費都要被審核。這不是務實，是氣氛殺手。

4.對前任念念不忘

對前任的態度，也是一個關鍵雷區。有些男生一聊起前女友就停不下來，不是抱怨對方多糟，就是強調自己多無辜。女生表面上聽著，心裡卻在想，這個人是還沒放下，還是習慣把關係的問題都推給別人。無論是哪一種，都讓人難以安心開始新的認識。

5.不尊重服務人員

不尊重服務人員，也是非常扣分的一點。對店員不耐煩、語氣高高在上，或動不動就嫌東嫌西，女生通常會默默觀察。因為一個人如何對待不需要討好的人，往往比他如何對待約會對象更真實。這不是小事，而是人品的即時預覽。

6.自以為幽默卻沒分寸

還有那種過度自以為幽默的玩笑，也很容易踩雷。第一次見面就開身材、外表或年齡的玩笑，還期待女生要有風度地笑出來，這種我只是開玩笑而已的防禦句，只會讓人更想翻白眼。幽默是加分，但沒有分寸的幽默，等於情商赤字。

7.遲到還理所當然

最常見的狀況，就是遲到還一副理所當然的樣子。偶爾遇到突發狀況，女生通常能理解，但如果一邊遲到、一邊傳訊息說快到了，最後卻讓人等上二三十分鐘，內心的不爽早就累積到臨界點。更糟的是見面後完全沒有歉意，彷彿時間是公共資源，女生的等待只是順便。這種開場，後面再怎麼補救都顯得吃力。

最後一個常被忽略的NG，是過度急著推進關係。才第一次見面，就開始談未來、暗示交往，甚至要求合照出現肢體距離過近的情況。圖/123RF圖庫
最後一個常被忽略的NG，是過度急著推進關係。才第一次見面，就開始談未來、暗示交往，甚至要求合照出現肢體距離過近的情況。圖/123RF圖庫

8.過度急著推進關係

最後一個常被忽略的NG，是過度急著推進關係。才第一次見面，就開始談未來、暗示交往，甚至出現肢體距離過近的情況，會讓女生瞬間警鈴大作。喜歡可以表達，但節奏感才是關鍵。讓人有安全感，比讓人心跳加速更重要。

結語

初次約會真正的重點，從來不是表現得多厲害，而是讓對方感覺舒服。很多男生不是條件不好，而是敗在這些細節。當妳回頭檢視這些NG行為，會發現女生要的其實很簡單，不是完美，而是一個懂得尊重、願意傾聽、也能好好相處的人。只要避開這些地雷，第二次約會，才有機會成為真正的開始。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#約會 #理性 #女友 #分享 #兩性關係

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

最新文章

《更年期，還能有愉悅的性生活嗎？》

《更年期，還能有愉悅的性生活嗎？》

#兩性相處 #更年期 #性生活 #親密關係 # 情緒

Qinote 2026.01.07 16
畢卡索與他的女人們

畢卡索與他的女人們

#展覽 #感情 #套票

梅洛琳 2026.01.07 13
訊息還在回心卻不在了！情緒抽離型分手的8大預警

訊息還在回心卻不在了！情緒抽離型分手的8大預警

#兩性關係 #分手 #感情 #分享 #伴侶

享民頭條 2026.01.07 35
《更年期｜親密，也需要重新學習》

《更年期｜親密，也需要重新學習》

#兩性關係 #更年期 #親密關係 #兩性相處

Qinote 2026.01.06 29
《更年期｜為什麼我變得這麼容易累？》

《更年期｜為什麼我變得這麼容易累？》

#更年期 # 情緒 #兩性關係 #年紀

Qinote 2026.01.05 29
〈更年期｜身體變了，我卻更不敢靠近〉

〈更年期｜身體變了，我卻更不敢靠近〉

#兩性關係 #更年期 # 情緒 #體重

Qinote 2026.01.03 45
《星期整聊事｜不懂事的懂事》：長期情緒緊繃的人，看起來好像沒有特別崩潰。

《星期整聊事｜不懂事的懂事》：長期情緒緊繃的人，看起來好像沒有特別崩潰。

#兩性關係 #愛情怎麼翻譯 #人際關係

羽昊 2026.01.02 26
工作能扛、戀愛也能撐！事業型女生主導戀愛7大優勢

工作能扛、戀愛也能撐！事業型女生主導戀愛7大優勢

#兩性關係 #大女主 #感情 #談戀愛 #理性

享民頭條 2026.01.02 43
《更年期不是突然來的，是慢慢把你磨累的》

《更年期不是突然來的，是慢慢把你磨累的》

#更年期 #兩性關係 # 情緒

Qinote 2026.01.02 37
婚姻走不下去，往往不是不愛，而是話說壞了

婚姻走不下去，往往不是不愛，而是話說壞了

#兩性關係 #家庭溝通 #溝通力 #感情變淡 #幸福感

只想工作不想上班的Summer 2026.01.01 73
18+