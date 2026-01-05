《更年期｜為什麼我變得這麼容易累？》

有一段時間，她常常覺得自己「怎麼那麼沒用」。

明明沒有熬夜，

明明事情也沒有特別多， 卻總是醒來就累， 白天撐著， 晚上一坐下來，整個人像被抽空。

不是那種睡一覺就會好的累，

而是一種—— 連休息都不知道該怎麼休的疲倦。

她開始懷疑自己。

是不是年紀真的到了？ 是不是體力真的不行了？ 是不是自己太不會安排生活？

但後來她才慢慢發現，

這種「怎麼都補不回來的累」， 不是懶， 也不是不夠努力。

白天，她一樣把事情做好，

一樣撐住工作、撐住情緒、撐住角色。 只是身體已經不再像以前那樣， 可以無限透支。

更年期的疲勞，

常常不是倒下來那一刻， 而是一路撐過來的結果。

有時候是晚上睡不深，

有時候是早上醒得太早， 也有時候， 明明睡滿時間， 卻還是覺得腦袋霧霧的、身體沉沉的。

她不是不想動，

只是身體在提醒她： 現在的節奏，真的需要慢一點了。

更讓人難受的是，

這種累很難被理解。

旁人只看到她「看起來還好好的」，

卻沒看見她每天是怎麼撐過去的。 於是她學會笑笑帶過， 把那句「我真的很累」， 吞回心裡。

直到後來她才明白——

更年期不是把人變虛弱， 而是把那些被忽略的疲勞， 一一攤在眼前。

這段時間，

她開始練習對自己鬆一點。

不再要求每天都有效率，

不再逼自己撐到最後一刻， 允許有些事情慢一點完成， 有些狀態，先照顧好自己再說。

不是放棄生活，

而是換一種方式活。

當她不再責怪自己的疲憊，

反而開始聽懂身體的聲音。

原來這樣的累，

不是退步， 而是身體在提醒她—— 你已經走到需要被溫柔對待的階段了。

✍️Qinote

有些累， 不是因為不夠努力， 而是終於走到 不能再忽略自己的時候。