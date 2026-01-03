2026-01-03 12:30 Qinote
〈更年期｜身體變了，我卻更不敢靠近〉
有一段時間，她開始發現自己退後了。
不是因為不想親近，
也不是對對方失去感覺， 而是身體的變化， 讓她在靠近之前，多了一層猶豫。
鏡子裡的自己，和以前不太一樣了。
體重慢慢增加， 線條不再那麼明顯， 有些衣服穿起來，總覺得哪裡卡卡的。
她不是不知道對方仍然在身邊，
也不是沒感受到那份熟悉的關心， 只是當距離真的拉近時， 心裡會先冒出一個聲音—— 「我現在這樣，真的可以嗎？」
不是不想被抱，
而是害怕被看見。
害怕對方發現自己變了，
害怕那個曾經自信的身體， 現在只能小心翼翼地靠近。
更年期帶來的，
不只是疲勞、情緒起伏， 還有一種很難說出口的自我懷疑。 那些懷疑， 讓她在親密之前，先退了一步。
有時候，她會假裝沒注意到那個靠近；
有時候，會用忙、累、沒心情帶過； 不是拒絕對方， 而是替自己保留一點安全距離。
後來她才慢慢明白，
這種「不敢靠近」， 其實不是因為不愛， 而是身體和心都正在適應新的狀態。
更年期讓她重新意識到——
原來親密不只關乎慾望， 也關乎自我感受。
當一個人對自己的身體感到陌生，
要再次走向對方， 真的需要時間。
她開始學著對自己溫柔一點。
不急著回到從前， 也不勉強自己表現得若無其事。
有時候只是坐在一起，
有時候只是牽著手， 有時候什麼都不做， 卻不再急著退開。
她慢慢學會一件事——
身體變了， 不代表自己不值得被靠近。
更年期不是讓人失去親密，
而是提醒人們， 親密需要新的理解方式。
只要還願意留下來，
願意給彼此一點時間， 那些靠近， 終究會找到適合現在的距離。
✍️ Qinote
身體變了， 不是退場， 而是學著用新的方式， 重新靠近。
