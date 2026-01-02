《星期整聊事｜不懂事的懂事》：長期情緒緊繃的人，看起來好像沒有特別崩潰。





有些人，看起來好像沒有特別崩潰。不吵、不鬧、不失控，甚至常常被說一句：「你真的很穩。」可只有他自己知道，那種穩，是一直繃著來的。不是今天才累，是很久很久，都沒有真的鬆過。

1｜你總是先顧好別人的感受，才輪到自己

你很會看氣氛。一句話一出口，就已經在心裡跑過好幾種後果。你會注意語氣、表情、沉默的長短，然後很自然地調整自己。

不是因為你不真實，而是你很早就學會一件事「如果我不先穩住，事情會更糟。」

久而久之，你幾乎不再問自己現在感覺怎麼樣，卻很清楚別人需要你成為什麼樣子。

你不是沒感受，你只是把自己的感受，一直往後排。





你不是沒有休息。只是就算坐下來，腦袋也沒有停。待辦事項在跑、責任在提醒、一個聲音不斷出現：「現在停，好像不太應該。」

對你來說，停下來不是放鬆，而是一件帶著風險的事。

因為你很清楚一旦真的不撐了，那些被壓住的情緒，可能會一次全湧上來。

所以你選擇繼續撐。

至少這樣，一切還在你能掌控的範圍內。





你其實知道自己在撐。只是你太習慣，被需要的方式就是這樣。可靠、能扛、不麻煩別人。這些稱讚，慢慢變成你認識自己的方式。

於是你開始害怕放鬆。不是因為你不想輕鬆，而是你不知道如果不再撐，你還剩下什麼。

你不是想被誇獎，你只是很怕，一旦不撐，就沒有人需要你了。

04｜如果你中了其中一點，那真的不是你的錯

長期的情緒緊繃，從來不是因為你太脆弱。恰恰相反，是因為你太早學會怎麼適應。你只是很早就明白，把自己放在最後，事情比較不會出問題。

只是這樣的你，真的很累。

你不需要證明自己多能撐。也不必把崩潰留到沒人的時候。真正需要學的，不是再撐久一點，而是慢慢練習一件很陌生的事，不用一直撐，你也依然值得被留下。

如果你在這篇裡，看見了一點自己，請記得，你不是壞掉了，你只是太久沒有被好好接住。

而你，值得那樣的溫柔。