婚姻走不下去，往往不是不愛，而是話說壞了

很多人以為，走進婚姻之後，關係就進入了一個「不用客氣」的階段。不用再說謝謝、不用顧慮語氣、不用修飾情緒。 反正最親近的人，應該最懂自己。

但我越來越確定一件事——

真正讓關係走不下去的，往往不是不愛了，而是話說壞了。

親密，從來不是語言放肆的理由

我們常常對外人極有禮貌，對同事、客戶、陌生人，都能耐心解釋、好聲好氣。 可一回到家，語氣就變了。

「你到底有沒有在聽？」「我不是早就說過了嗎？」 「怎麼連這個都不會？」

這些話若是出自外人之口，我們可能立刻反擊；但從最親密的人嘴裡說出來，卻常常選擇吞下， 只是那個傷，並沒有不見。

親密關係裡最殘酷的一點是——

妳/你說的每一句話，可能會被對方當真。一旦當真，那就是刻在心裡，不容易忘記。

很多爭吵，不是輸在道理，而是輸在語氣

夫妻之間真正吵的，很少是「事情本身」。而是：

為什麼你用這種語氣跟我說話？

為什麼你總是先否定我？

為什麼你覺得我應該懂？

同一句話，「我們可以再討論一下」 和 「你怎麼又這樣？」帶來的不是不同的結論，而是完全不同的關係溫度。語氣，其實就是一種態度。

而態度，會一點一滴累積成「我在你心中的位置」。

越熟悉的人，越容易被忽略

婚姻久了，很容易出現一種錯覺：「反正你會在。」 於是我們開始省略：

省略尊重

省略耐心

省略好好說話的力氣

但感情不是靠默契撐著的，而是靠一次次被善待的感受維繫。

沒有人因為「你是我太太／先生」就自動具備承受你情緒的義務。

好好說話，是一種成熟，而不是壓抑

很多人以為保持禮貌就是委屈自己。其實剛好相反。

真正成熟的人，是能在情緒裡，選擇怎麼說，而不是被情緒牽著走。

妳/可以不認同、可以生氣、可以有立場，但不需要用傷人的方式表達。

因為妳/解決的，是問題，不是摧毀關係。

能陪妳/你走一輩子的人，最值得你用心對待

婚姻最難的，不是激情消退，而是在日常瑣碎中， 還願不願意為對方多想一步。

一句「妳/ 你辛苦了」，一句「我剛剛語氣不好，對不起」， 一句「我們慢慢說」。這些話看似平凡，卻是很多關係裡最稀缺的東西。

我始終相信，真正走得久的關係，不是沒有衝突，而是即使在衝突裡，依然願意好好說話。

因為妳/你心裡清楚——這個人不是用來贏的， 而是用來一起走下去的。

寫到這，我想謝謝我先生，Norman。雖然不一定是100%時刻我們都會好好說話，但是我們在很多細節中總是考慮對方，也記得把好言好語留給對方。

