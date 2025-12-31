2025-12-31 12:30 Qinote
當慾望不同步，關係要怎麼走？
一段時間，
她開始意識到一件讓人很不安的事——
兩個人的慾望，
好像不再走在同一個速度上。
不是某一次拒絕，
也不是誰說了什麼重話，
而是慢慢累積出來的落差。
一個人還在想靠近，
另一個人卻已經被疲勞、壓力、身體的不適包圍。
她不是不在乎，
只是有時候，
連靠近本身都需要勇氣。
尤其當身體變了樣。
體重不再回到從前，
線條也不像年輕時那樣輕盈。
站在鏡子前，
她會不自覺地把衣服拉好，
彷彿那樣就能把不安藏起來。
不是不想被觸碰，
而是害怕被看見。
於是慾望的不同步，
不只關乎性，
也關乎自我。
關乎「我現在這個樣子，
還能不能被好好需要」。
很多人以為，
當慾望不同步，
關係就該往前走或往後退，
彷彿一定要做出選擇。
但其實更多時候，
關係只是卡在一個
需要慢下來的階段。
不是拉著對方往前，
也不是逼自己跟上，
而是願不願意承認：
我們現在站在不一樣的位置。
有些人選擇暫時停下來，
把親密放回生活裡，
而不是只放在床上。
擁抱、陪伴、
在沙發上並肩坐著的安靜，
讓連結繼續存在。
也有些人開始練習說出來。
不是解釋，不是辯解，
而是坦白自己的狀態——
身體怎麼了，
心裡在害怕什麼。
慾望不同步，
不一定代表不愛了。
有時候，
只是人生的節奏暫時錯開。
關係要怎麼走，
也許不是立刻決定方向，
而是先確定一件事——
在這樣的不同步裡，
彼此還願不願意留下來，
一起調整步伐。
✍️ Qinote
有些距離，
不是拉開的，
而是在等待被理解的過程中，
慢慢被走近。
