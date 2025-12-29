不一定要做到最後，但親密不該消失

編輯/葉佳欣撰文

即將走進2026年，戀愛沒有變簡單，反而變得更複雜。曖昧更久、選擇更多、節奏更快，但安全感卻更少。於是，當妳凌晨兩點盯著手機，看著對方已讀不回、限動卻一直更新，妳不一定會打給朋友，也不一定會傳訊給閨蜜，妳很可能打開對話框，直接問AI。因為AI不嫌妳煩、不會站邊、不會說「我早就跟妳說過」，還能冷靜地把妳的戀愛問題拆解開來。我們來盤點2025年，大家都在問AI哪些戀愛問題，其實不只是感情，而是關於不安、選擇、界線與自我價值。

1.他到底喜不喜歡我？

這個問題聽起來老派，但依然是女孩們超愛問AI的問題。差別只在於，妳不再只問「他喜不喜歡我」，而是加上更多條件，例如「他每天跟我聊天但不約我，是不是只是需要陪伴？」、「他對我很好但不給名分，是不是在觀望？」妳問AI的真正原因，其實不是因為妳不知道答案，而是妳希望有人能幫妳把情緒拿掉，單純用行為邏輯告訴妳：喜歡，會不會這樣做；不喜歡，又通常會怎麼表現。

2.他這樣算不算曖昧？

他總是訊息秒回、關心不斷、情緒陪伴到位，但關係定位永遠不明朗。於是妳會忍不住問AI：「這樣到底是不是曖昧？還是只是現代人的社交方式？」因為妳其實很清楚，曖昧本身不可怕，可怕的是曖昧沒有方向。妳想知道，這段互動值不值得繼續投入，還是只是消耗妳的時間與情緒。

3.不給名分，是不是不夠愛？

大家對名分的討論，已經不再是傳統的「要不要在一起」，而是更細膩的承諾問題。妳可能會問AI：「他說不想被關係定義，但又不想失去我，這正常嗎？」妳想知道的不是對錯，而是現實。AI能冷靜地提醒妳，名分不是形式，而是一種願不願意承擔的態度。妳問的其實不是他，而是妳自己該不該再等。

4.我是不是太黏、太需要安全感了？

這是非常典型的自我懷疑類型問題。在多變的感情世界裡，妳開始害怕自己不夠獨立、不夠成熟、不夠精明。於是妳會問AI：「我這樣算情緒依賴嗎？」、「想要被回訊很快，是不是不健康？」妳想要的不是被指責，而是被校準。妳想知道，什麼是合理需求，什麼是過度索取。

5.這段關係該不該放手？

面對一段難以放下的感情，想要離開也害怕後悔。妳可能會問AI：「我們沒有吵架，但我就是覺得很累，這樣要分開嗎？」這種問題的背後，通常不是衝突，而是長期的失衡。妳想知道，放手是不是逃避，還是對自己負責。

6.他是不是在養備胎？

選擇變多的年代，最讓人不安的不是被拒絕，而是被保留。妳會觀察他的社群、他的交友圈、他的行為模式，然後問AI：「這樣是不是代表我只是其中一個選項？」妳想要的不是猜測，而是判斷。因為沒有人想在不知情的情況下，把真心交出去。

7.我還適不適合談戀愛？

選擇單身的人們越來越多，像是工作壓力、情緒疲勞、過往創傷，都讓人開始懷疑自己是否還有餘裕愛人。妳問AI，其實是在確認：是現在狀態不適合，還是我已經不再需要愛情？

8.怎樣的感情關係才算健康？

當大家看過太多感情內容、關係範本，反而更困惑。妳會問AI：「健康的兩性關係真的不會焦慮嗎？」、「如果會不安，是不是代表不對？」妳想知道的，是一個不完美但可持續的答案。

結語 人們問的其實是自我定位

妳會發現，這8個戀愛問題，看起來都在問對方，實際上都在問自己。妳想知道自己值不值得被選擇、被承諾、被好好對待。而AI的角色是暫時替妳把情緒放旁邊，讓妳看清現實。清醒也不是冷漠，而是妳開始願意為自己的感受負責。而妳之所以問AI，是因為妳已經不想再假裝不在乎了。

