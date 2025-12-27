2025-12-27 12:30 Qinote
《老夫老妻，還需要性生活嗎？》
這個問題，通常不是在關係
最甜的時候出現的。
而是在生活變得很滿、很累、
很真實之後，某一天，心裡悄
悄浮上來的。
不是因為不愛了，
也不是因為對對方沒有感覺。
而是日子走到某個階段，
親密這件事，開始變得不那麼
理所當然。
有人會想：
老夫老妻了，還需要那麼在意
嗎？感情穩定、生活正常，
好像也沒發生什麼大問題。
於是這個問題被放在一旁，
沒有被好好談過，也沒有真正
被回答。
有些時候，性生活的減少，
並不是慾望消失，
而是生活把力氣慢慢抽走了。
工作、家務、責任、身體的疲
累，一層一層堆上來。
等到夜深了，人已經只想好好
睡一覺。
不是不想靠近，只是不知道從
什麼時候開始，靠近變成一件
需要「再等等」的事。
也有人會以為，
既然沒有特別想要，
那就代表自己不需要。
但其實，很多時候消失的不是
需求，而是被理解、被邀請的
感覺。
當親密只剩下「要不要做」，
卻沒有「想不想靠近」，
它自然會慢慢退場。
老夫老妻之後，
性生活的意義本來就會改變。
它不再只是激情，
也不一定是證明感情的方式。
更多時候，它關乎的是——
我們是否還願意為彼此留下那
個位置。
不是義務，也不是表現。
而是一種確認：
你仍然在我身邊，
而我也還在你身邊。
所以，
老夫老妻需不需要性生活，
其實沒有標準答案。
重要的不是頻率，
也不是形式，
而是能不能談，
能不能說出現在的自己，
正在經歷什麼樣的變化。
當這件事可以被好好放在關係
裡，親密就不會那麼容易消
失。
它只是，換了一種需要被重新
理解的樣子。
✍️ Qinote
親密不是一定要發生什麼，
而是知道，
我們仍然願意為彼此靠近。
