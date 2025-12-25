這首歌唱哭千萬人！20年後重聽才懂什麼叫「以恨證愛」｜藝首歌一個故事

暮色將咖啡館的玻璃暈成老照片色調，我數著第47滴雨珠墜落霓虹招牌，指尖無意識摩挲絨盒裡未送出的灰格紋圍巾。

店員第三次續杯時，瓷杯邊緣已凝結五圈奶泡年輪。

對座空椅突然輕晃，你慣用的雪松香水混著雨水滲入毛細孔。

我慌忙攪拌冷掉的拿鐵，銀匙撞擊聲驚醒櫃檯沉睡的虎斑貓，牠金瞳倒映著我偷戴你遺落的舊錶，錶帶仍卡著那年北海道滑雪時的冰晶。

「其實我從沒喜歡過格子圖案。」你最後那句話隨秋千晃蕩，枯葉在我們之間劃出銀河。

此刻圍巾紋路在掌心烙下掌紋，我才讀懂編織時錯針的預言：有些溫暖注定織不成雙。

當手機螢幕第23次暗去，雨聲驟然放大成心臟雜音。服務生收走你虛位以待的瓷杯，杯緣殘留的唇印，原來是記憶最後的收據。

——————————————————————————————————————————

《愛在記憶中找你》

作詞：張美賢 作曲：鄧智偉

我對你 這一生 哪個可比

我與你 差一些 永遠一起

邂逅時間場地 似連場好戲

要自何頁說起

愛太重 深呼吸 欠缺空氣

愛太美 輕輕的 卻載不起

愛情來到時候 似明媚天氣

它走了 突然驟變雪落雨飛

如果可以恨你 全力痛恨你

連遇上亦要躲避

無非想放下你 還是掛念你

誰又會及我傷悲

前事最怕有人提起

就算怎麼伸盡手臂

我們亦有一些距離

你太遠 該怎麼 說對不起

你太近 一轉身 卻已高飛

快樂也許太短 似場流星雨

一眨眼 就如幻覺怕又記起

如果可以恨你 全力痛恨你

連遇上亦要躲避

無非想放下你 還是掛念你

誰又會及我傷悲

前事最怕有人提起

就算怎麼伸盡手臂

我們亦有一些距離

如果可以恨你 全力痛恨你

連遇上亦要躲避

無非要放下你 還是掛念你

誰又會及我傷悲

前事最怕有人提起

就算怎麼伸盡手臂

我們亦有一些距離

我情願我狠心憎你

我還在記憶中找你———————————————————————————————————————

愛在記憶中找你

第一次知道林峯是在一部港劇《尋秦記》，身為黃易粉絲的我自然就追了起來；而林峯在劇裡飾演的是秦王嬴政。

雖然還是喜歡原著小說，但對林峯的表現開始有了不錯的印象。

真正開始喜歡林峯是在港劇《雷霆掃毒》和《使徒行者》，《使徒行者》

是港劇不是電影的那個唷。尤其在《使徒行者》中「爆seed」這個角色，真的是讓人很難不愛，連身為錚錚漢子的我也為他深陷其中啊。

《愛在記憶中找你》 是林峯的首張個人大碟，在2007年首度發表時便橫掃樂壇，成為無數人青春記憶的底片。由可以說是TVB御用詞人的「張美賢」操刀，將愛情裡的遺憾、執著與自我和解，化作一場漫長的記憶追尋。但它的魅力，遠不止於流行榜的高分與KTV的傳唱度，而在於它以極致細膩的筆法，將愛情裡的遺憾、執著與自我和解，化作一場漫長的記憶追尋。

記憶的迷宮：愛與恨的糾纏

「如果可以恨你，全力痛恨你，連遇上亦要躲避。無非想放下你，還是掛念你，誰又會及我傷悲。」這幾句副歌，是整首歌的靈魂。

張美賢以極簡語言，勾勒愛情走到盡頭後的矛盾心境——明明想放下，卻總在記憶深處尋找對方的影子。愛與恨在這裡不是對立，而是無法分割的雙生花。

這種「放不下」的情感張力，是粵語情歌最動人、最殘酷的底色。

詩距離的詩學：伸盡手臂，仍有遙不可及

歌詞多次出現「距離」的意象：「前事最怕有人提起，就算怎麼伸盡手臂，我們亦有一些距離。」這不僅是物理上的分離，更是心理上無法跨越的鴻溝。

愛人太遠，說不出口的歉意；愛人太近，一轉身卻已高飛。這種距離感，讓愛情成為一場無終止的追逐，也讓每個聽歌的人都能在其中投射自己的遺憾與渴望。

幻流星雨與幻覺：短暫快樂的殘影

「快樂也許太短，似場流星雨，一眨眼就如幻覺怕又記起。」這一段將愛情的美好與脆弱寫到極致。流星雨的短暫、幻覺的虛無，都是對愛情易逝本質的詩意詮釋。快樂稍縱即逝，留下的只有反覆湧現的回憶與不願觸碰的傷口。

不同於傳統情歌的哀怨基調，她將恨意提煉為愛的最高級形態。

這種「以恨證愛」的修辭策略，好像核反應爐中的中子撞擊：恨的粒子越是猛烈轟擊，愛的連鎖反應越是劇烈。

聲音的情感雕刻：林峯的演繹

林峯的嗓音不以高亢見長，而以溫柔細膩、層次分明取勝。

他在演繹這首歌時，將咬字的力度與情感的拿捏平衡得恰到好處。

每一句「如果可以恨你」都像是壓抑的自白，每一次副歌的重複都像是記憶的漣漪，這種「唱得實、卻不過度用力」的表現，讓歌曲的哀傷更顯真摯，讓人一聽便能共鳴。

流行經典的時代意義

《愛在記憶中找你》作為林峯音樂生涯的代表作，不僅為他贏得了無數新人獎項，更成為一代人青春的集體記憶。

它見證了粵語情歌從劇集插曲到流行文化現象的蛻變，也證明了簡單旋律與真摯詞意的永恆力量。即使時代更迭，當副歌響起，依然能瞬間喚醒無數人心底最柔軟的角落。

記憶裡的愛，是永遠的追尋

「我還在記憶中找你。」這是告別，也是執念，是放手，也是永恆。

張美賢用細膩的詞句，林峯用溫柔的歌聲，為我們寫下一首屬於遺憾與成長的情歌。

這首歌提醒我們：愛情未必能夠圓滿，但在記憶的長河裡，曾經深愛過的痕跡，會化作我們人生裡最動人的詩行。

這首歌的歌詞用詞平易，卻充分的展現距離的詩學；而林峯用實力完美的演繹，讓整首歌成為經典。

我在這篇沒有提到鄧智偉老師是因為想要把他的部分寫在之後的某首歌的分享裡

raw-image

❤️我很喜歡、很喜歡，所以推薦給你。

💘林峯很帥，但你喜歡古天樂嗎？

衣櫃深處那件你的白襯衫，已經三個月沒有移動過位置。

衣架在重力作用下微微傾斜，像一個永遠無法完成的問號。

我每晚經過時都想將它收起，手卻總在觸碰瞬間縮回，彷彿那片棉布仍殘留著你體溫的分子結構。

陽台的風鈴在夜風中輕響，你說過那是思念的摩斯密碼。

我學會在鈴聲間隙解讀留白：

三長兩短是想念，連續急促是放不下，而最安靜的時刻，往往藏著最洶湧的掛念。

「無非想放下你 還是掛念你」

冰箱裡還有你愛喝的牛奶，過期日期正好是我們分手那天。

我每次開冰箱都看見它，每次關門都假裝沒看見。

這瓶牛奶成了薛丁格的愛情，既腐壞又新鮮，既該丟棄又捨不得。

月光透過百葉窗在地板投下斑馬線，我踩著光影的節拍走向垃圾桶，又在最後一刻折返。

原來放下與掛念，不過是同一種重量的不同懸掛方式。

追蹤藝式酪梨，不漏失更多訊息：

❤️藝式酪梨粉絲專頁

❤️新藝式酪梨instagram