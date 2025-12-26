2025-12-26 12:30 Qinote
職業婦女，下班後都在忙什麼
下班的那一刻，
很多人以為她已經「結束一天的工作」。
但她自己知道，
那只是另一段工作的開始。
回到家之前，
她的腦袋已經先跑了一圈——
晚餐要吃什麼、
冰箱裡還剩什麼、
明天要不要補菜、
家裡有沒有什麼該處理的事。
門一關上，
外套還沒脫，
她已經在盤算下一步。
不是因為她特別能幹，
而是這些事情如果不想，
就真的沒有人會去想。
有時候，她一邊煮飯，
一邊回訊息、
一邊聽著洗衣機轉動的聲音，
一邊提醒自己晚點要記得把衣服拿去曬。
她不是沒有坐下來休息的權利，
只是那個「坐下來」之前，
總覺得還有什麼沒做完。
即使有人幫忙，
她也常常還在「想」。
想流程、想順序、想怎麼做比較不出錯。
那些看不見的安排，
沒有列在任何清單裡，
卻佔滿了她的腦袋。
很多人會問：
「不是都下班了嗎？」
「事情有這麼多嗎？」
她通常只是笑笑，
沒有多解釋。
因為要解釋，
就得從早上開始說起。
說起她在工作上承接的責任，
說起那些不能出錯的細節，
再說到回家後，
那些沒有交接、也沒有下班鐘聲的事。
有時候她也會累，
累到不想說話，
累到只想安靜地坐著。
但那份疲憊，
往往不是身體先撐不住，
而是腦袋一直沒有真正關掉。
後來她慢慢學會一件事——
不是每一件事都要立刻完成，
不是每一個角色都要同時完美。
下班後的她，
不只是職業婦女，
也不只是誰的伴侶、誰的家人。
她還是一個
需要被好好放下、
被理解「已經很努力了」的人。
✍️ Qinote
有些忙，
不是因為不會停，
而是從來沒有真正被允許停下來。
