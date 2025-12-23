2025-12-23 12:30 Qinote
後來，我開始注意到自己站在哪裡
後來我才發現，
我在關係裡，
很少真正停下來問自己一句——我
現在站在哪裡？
不是因為我沒有感受，
而是很多時候，
在事情還沒走到需要表態之前，
我就已經先把自己調整好了。
我會在話說出口前，
先換一種比較不刺耳的方式；
在情緒浮上來之前，
就先替它找一個
不會讓對方為難的出口。
我以為那是體貼，
是成熟，
是讓關係能夠繼續往前的必要條件。
直到有一天，
我開始感覺到一件很細微的事——不是衝突變多了，
而是我越來越少
真正站在自己的位置上。
不是被要求退後，
也不是有人把我擠開，
而是我已經習慣，
在很多時候，
替對方先空出空間。
我開始頻繁地說：
「沒關係。」
「我可以。」
「算了，不重要。」
那些話讓場面變得平順，
也讓關係看起來沒有問題。
只是慢慢地，
我發現那份平順，
其實是建立在
我不斷後退的基礎上。
有些時候，
我甚至分不清，
那些調整是出於體貼，
還是我已經太習慣
把自己的感受往後放。
那不是一個瞬間的覺悟，
而是日子累積起來的感覺——
我好像一直都在，
卻很少被放在裡面。
那一刻，
我沒有生氣，
也沒有急著做出改變。
只是很清楚地意識到：
我並不是走錯方向，
而是站在一個
需要一直退後的位置上。
於是我開始練習慢下來。
不是立刻調整自己，
而是先讓感受留在原地；
不是急著理解對方，
而是先承認
自己的存在同樣重要。
這樣的練習並不容易，
也不一定馬上帶來改變。
但它讓我第一次感覺到，
我不是站在關係外面維持平衡，
而是站在裡面，
慢慢找回自己的位置。
後來我明白，
關係裡真正重要的，
不是誰比較懂得退讓，
而是——
我有沒有讓自己，
一直站在不需要消失的地方。
在這樣的夜裡，
我慢慢把注意力，
放回自己身上。
✍️ Qinote
有些靠近，
是從不再一直退後開始。
